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Galaxy Note 9’un 4000 mAh bataryası kesinleşti

Bahadır 3 saat önce Haberler Yorum Yazın

Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ajansı'ndan sızdırılmış bir belgede Galaxy Note 9'un 4000mAh'lık pilini doğruladı.

Sertifika dökümanında doğrulanan bu büyük pil, Note 9 serisinin en önemli özelliklerinden birisi olacak.

Büyük batarya kapasitesi Nisan ayından bu yana konuşuluyordu fakat teyit edilememişti. En son Haziran ayındaki Note 9 haberinde bahsettiğimiz bu durum 6GB RAM ve 6.4 inç ekranı da doğrulamış sayılabilir.

Ajanstan sızdırılan belgenin bu özelliği doğrulamasının yanında cihazda Quick Charge 4.0 (hızlı şarj) ve yenilik barındırmayan kablosuz şarj aparatı bekleniyor.

Android 8.1 yükle gelen test cihazında 6GB RAM bulunuyor. Cihazda aynı Galaxy S9 serisinde kullanılan kameraların olması bekleniyor. 4000mAh pil ve 18.5: 9 en boy oranıyla 6,4 inç Super AMOLED ekranının da olacağı kesin gözle bakılıyor.

Note 8 ise geçen sene Ağustos'un 23'ünde tanıtılmıştı. Samsung Note 9 ise Ağustos ayının sonuna kadar tüm marketlerde yerini alacaktır.

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