Galaxy S8 Plus için Büyük Güncelleme Yayınlandı

Samsung, Galaxy S8 sorunları için büyük bir güncelleme yayınladı. Ufak tefekte olsa bazı sorunlar yaşayan S8 için gelen bu güncellemeyi kullanıcılar bir süredir bekliyordu.

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Ayrıca yenilikler de barındıran bu güncelleme 600MB boyutunda. Otomatik parlaklık kontrolünde yaşanan sorunlar, arkaplan işlevleri geliştirmesi, performans sorunları, hata giderme işlemleri düzeltilen sorunlar arasında.

Güvenlik iyileştirmeleri için Google Android düzeltmeleri de içeren güncelleme Türkiye'deki Galaxy S8 cihazlar için sunuldu.

Problemleriniz bu güncelleme ile düzelmediyse Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus ile ilgili sorunlar ve çözümleri hakkında yazımızı okuyun.

Galaxy S8 Özellikleri

64 GB GB depolama alanı (microSD desteği)

12 MP arka kamera (f/1.7, 26mm lens, OIS) 8 MP ön kamera

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

İşlemci: Exynos 8895 ( 4 x 2.5 GHz Exynos M2 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53 )

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

Boyut: 148.9 x 68.1 x 8 mm

Ağırlık: 155 gram

4 GB RAM

Batarya: 3500 mAh