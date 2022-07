God of War Ragnarok ne zaman çıkacak

God of War: Ragnarok, Kratos ve Atreus, Eski İskandinav dünyalarına geri dönüyorlar.

God of War Ragnarok çıkış tarihi? God of War Ragnarok ps4 e çıkacak mı? God of War 6 çıkacak mı? God of War Ragnarok hangi mitoloji? God of War Ragnarok hangi platformda? Gibi tüm sorularınızın cevaplarını makalemizde sizin için cevapladık.

God of War Ragnarok’un bu yıl çıkması planlanıyor. Şimdiye kadar yapılmış en iyi PS4 oyunlarından biri olan God of War’ın devamı olacak. Şu ana kadar sadece bazı oyun görüntüleri içeren bir fragman paylaşıldı.

Paylaşılan oyun görüntülerinden de anlaşılacağı gibi PS5’in gücünden yararlanacağını anlıyoruz. Bu sefer Kratos ve Atreus, eski İskandinav mitolojisinden Dokuz Diyar’dan daha fazlasına gidecek gibi görünüyor. God of War: Ragnarok un çıkışını beklerken klasik macerayı yeni özellikler daha da iyi hale getirebileceğinden, God of War’ı PS5 te tekrar oynamanızı öneririz.

Tabi ki yine oyunla ilgili çok fazla haber çıkmadı ancak şu ana kadar God of War: Ragnarok hakkında bildiklerimizi yazının devamında okuyabilirsiniz.

God of War Ragnarok’ın çıkış tarihi

God of War Ragnarok, 2021’den ertelendikten ve Santa Monica Studio tarafından bir süre görmezden gelindikten sonra sonunda 9 Kasım 2022‘de çıkacak.

PS4 ve PS5 hayranları yıla güçlü bir başlangıç yapmalarına rağmen bir süredir güzel bir oyun çıkmamasından şikayet ediyordu. Ama artık God of War ve PlayStation hayranları rahat nefes alabilirler çünkü bu sonbaharda harika bir oyun onları bekliyor.

God of War Ragnarok hangi mitoloji?

Uzun bir süre bekledikten sonra nihayet PlayStation Showcase 2021’de ilk resmi fragman çıktı. Yaşça büyük bir Atreus ve babası Kratos’un nasıl anlaştığını gösteriyor. 2018’deki God of War’daki birçok karakter, İskandinav tanrıları Thor ve Tyr gibi geri döndü.

God of War Ragnarok’ın Fragmanı ve Hikayesi

Ancak bu haber, bir sonraki God of War oyununun 2018’de çıkan oyunun doğrudan devamı olacağını bilmemizi sağlıyor. Uyarı: Bu oyunun sonu, Ragnarok’un Old Norse hikayesi için zemin hazırlıyor. İskandinav gök gürültüsü tanrısı Thor, sonunda Kratos’un evinde ortaya çıkıyor, muhtemelen oğullarını ve kardeşi Baldur’u öldürdüğü için ondan intikam almak isteyecek.

Yani, God of War Ragnarok muhtemelen Kratos ve aslında Loki olarak bilinen düzenbaz tanrı olan oğlu Atreus’u Dokuz Diyar’da seyahat ederken takip edecek. Büyük ihtimalle Svartalfheim, Asgard ve diğer yerler bunların arasında olacak.

Ayrıca, DualSense kontrol cihazının gelişmiş dokunsal geri bildirimi sayesinde, muhtemelen daha fazla derinlikle, savaşın tatmin edici bir kaotik ve ağır karışımı olmasını bekleyebiliriz.

God of War Ragnarok hangi platformda

Platformlar arası bir oyun olan God of War Ragnarok, PS4 ve PS5’te piyasaya sürülecek. Santa Monica Studio’nun oyunu her iki konsol için ölçeklendirme derecesi, bunun oyunun görsel kalitesini düşürüp düşürmediğini belirleyecektir. Ancak şu ana kadar gelen oyun görüntüleri mükemmel.

God of War, PS4’te mükemmel görünüyordu, bu nedenle, özellikle PS5 tarafından mümkün kılınan birkaç grafik eklentisi varsa, devam oyununun da iyi görüneceğini tahmin edebiliriz.

Oyun konsolları ve grafik kartlarının tedarikini etkileyen küresel bir çip sıkıntısı nedeniyle, şu anda bir PS5 ikmali bulmak son derece zor. Henüz bir PS5 satın almamış kişiler, God of War Ragnarok’un PlayStation nesilleri arasında kullanıma sunulmasından yararlanabilir.

Ağır bir soru ama Santa Monica Studio’nun çok yeteneği var. Şirket, God of War Ragnarok’u görsel bir şölen yapmak için Sony nin geliştirdiği PS5’ten gerçekten çok fazla güç alabilir. Bundan sonra hikayenin nereye gideceğini görmek Dokuz Diyar hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz. Ancak PS5’te God of War oynarken dikkatli olmanız gerekiyor çünkü Ragnarok’u beklemeyi dayanılmaz hale getiriyor.