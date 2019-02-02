Google Play Store Güncelleme ve Uygulamaları İndirememe Sorunu

Android kullanıcılarının başına gelen problemlerinden birisidir.

Uygulama indirirken veya güncellerken ya ilerleme olmaz, yada hiç başlamaz. Anlatacağımız çözümler aşağıdaki sorulara cevap niteliğinde olacaktır.

Google Play Hataları

Google Play indirme bekleniyor sorunu

Google Play indiriliyor deyip kalıyor

Google Play store güncelleme yapmıyor

Google Play hata kodu 910

Google Play hata kodu 495

Google Play store indir ücretsiz

Google Play 406 hatası çözümü

Google Play hata kodu 0

Bu sorunların popüler 2 adet çözümü bulunmaktadır.

Google Play Uygulama Önbelleğini Silme

Deneyimlerime göre en iyi çözüm genelde bu oluyor. Bu çözüm yolu ile Google Play hata kodlarının da düzeltmelerini alabiliyorsunuz.

Ayarlar > Uygulamalar > Bütün Uygulamaları Listeleyin > Google Play Store uygulamasını bulun. Depolama seçeneklerinde Ön belleği ve Verileri temizle seçeneklerini kullanın.

Telefonu tekrardan başlatın.

Google Play Geçmişini Sil

Üstteki deneme işe yaramadıysa bir yolunuz daha var ama bu herkes için yardımcı olmayabilir. Fakat zararsız bir işlemdir.

Google Play Store uygulamasını açın. Ayarlara gidin ve Yerel Arama Geçmişini Temizle seçeneğini kullanın.

Son çare olan telefonu resetleme seçeneğinden önce biraz daha tecrübe isteyen ama yine de kolay bir yöntem olan sistem ön belleği temizleme seçeneği bulunuyor. Bu konuyu detaylıca anlattığımız yazımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Android Sistem Ön Belleği Temizleme

Bu çözümler Google Play uygulama indirme veya uygulama güncelleme sorunlarına çare olmuyorsa probleminizi detaylıca anlatan yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka yardım alacağınıza inanıyoruz.