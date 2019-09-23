Rockstar Launcher İndirine Grand Theft Auto San Andreas Pc Sürüm Bedava

Efsane oyun yapımcısı efsane oyunlarından birisini bedava sunuyor. GTA serisinin San Andreas versiyonu, Rockstar Launcher indirildiğinde kısa bir süreliğine bedavaya geliyor.
Yapmanız gereken sadece Rockstar Launcher’ı indirdikten sonra GTA San Andrean oyununu aktifleştirmek.
Rockstar Games, bu duyuruyu bugün Twitter reklamları ile duyurdu.
Detaylı bilgi ve Rockstar Launcher indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Oyunu indirdikten sonra eskiyi yad etmek isterseniz San Andreas şifrelerini de sizlerle paylaşıyoruz.
Sorularınız için bize yorum gönderebilirsiniz.
Grand Theft Auto: San Andreas Minimum PC Sistem Gereksinimleri
İşletim sistemi Windows XP
İşlemci 1 GHz Pentium veya AMD Athlon
Hafıza 256 MB RAM
Sabit disk 4.7GB boş sabit disk alanı
GPU DirectX 9, 64 MB Video RAM ile uyumlu
Ses kartı DirectX 9 uyumlu ses kartı
Çevre Birimleri Klavye fare
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