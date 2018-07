Honor 9 Lite Uygun Fiyatı ile A101’de

Honor 9 Lite A101’de

Akıllı telefon dünyasının genç ve trendy markası Honor’ın 4 kameralı fiyat/performans canavarı modeli Honor 9 Lite, A101'de 1.199 TL fiyat etiketiyle 2 Ağustos’ta satışa sunuluyor. Hem ön hem arka yüzünde ikişer kamerası bulunan Honor 9 Lite, yüksek performansı uygun bir fiyatla bir araya getiriyor.

Genç ve trendy akıllı telefon markası Honor'ın geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunduğu Honor 9 Lite modeli yeni bir fırsatla Türk tüketicisiyle buluşuyor. 2 Ağustos 2018 Perşembe gününden itibaren Türkiye çapında A101 mağazalarında satılacak olan Honor 9 Lite, 1.199 TL'ye satın alınabilecek.

Honor 9 Lite’ın A101 mağazalarında satışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang, “Dijital bir marka olarak dijital satış kanallarından sonra fiziksel bir satış kanalı olan A101’de yer almak bizim için önemli bir adım oldu. Türk tüketicisinin telefonlarımızı görebileceği ve deneyimleyebileceği satış kanallarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Honor 9 Lite, standart 5,2 inç ekranlık gövdesine 5,65 inç uçtan uca FullView HD ekran sığdırmayı başarıyor. İçerisindeki ultra hızlı 16 nm, sekiz çekirdekli Kirin 659 çipset ve gelişmiş grafik işlemci ünitesi, Android 8.0 ve EMUI 8.0’ın yetenekleriyle birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanım deneyimi ortaya koyan Honor 9 Lite, 3 GB bellek ve 32 GB depolama seçeneği A101'de satışa sunuluyor.

Dört kamera ile en güzel anları yakalayın

Ön ve arka yüzde toplam dört kamera taşıyan Honor 9 Lite, aynaya benzeyen arka yüzü ile çarpıcı bir görünüme sahip. Nano ölçekteki optik kaplama ile ışık altında parıldayan yüzeyi ile zarafeti temsil eden telefonun ön ve arka yüzündeki çift mercekli 13 MP + 2 MP kameralar, her anı eşit netlikte ve çarpıcılıkta yakalıyor. Güncellenen Güzelleştirme özelliği, portreleri ve selfie’leri optimize ederek her an en iyi şekilde görünmeyi sağlıyor.

Gece Siyahı ve Safir Mavisi renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite, uygun fiyat seçeneği ile A101 mağazalarında tüketicilerle buluşuyor.

