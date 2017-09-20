HTC Hisse Senetleri Google Satın Alma Dedikoduları Sebebiyle Askıya Alındı

Tayvanlı telefon üreticisi HTC'nin Google tarafından satın alındığını duyurmaya hazırlandığı dair söylentiler nedeniyle askıya alındı.

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Tayvan borsası, firmanın hisseleri el değiştireceği için işlemleri askıya aldığını belirtti. Perşembe sabahı satın alma açıklamasının yapılması bekleniyor.

HTC, Google'ı Pixel model akıllı telefonunu üretiyor. 2011 yılında Motorola'yı satın alan Google, başarısız geçen süreç sonunda Lenovo'ya satmıştı. 2014 yılında gerçekleşen bu satıştan sonra Google'ın HTC'yi satın alması pek olası gözükmüyordu. İlgili HTC satış söylentileri haberimizi buradan okuyabilirsiniz.

HTC SATIN ALMA FİYATI NE OLACAK?

Google'ın ana firması Alphabet tarafından satın alınması bekleniyor. Google, Motorola'yı 12. milyar dolar maliyetle almıştı. HTC''yi satın alma fiyatının çok daha düşük olması bekleniyor.

2011 yılından bu yana HTC'nin hisse değeri %95 oranında değer kaybetti. Firmanın değeri Çarşamba günü 1.9 milyar civarında kaldı.

HTC güçlü rakiplerinin yanında düşük bir pazar payına sahip. Şirketin sanal gerçeklik VR cihazı HTC Vive geçen yıl satışa çıktı. Piyasada çok iyi karşılanan cihaz, endüstrinin henüz emekleme aşamasında olmasından dolayı henüz yüksek kar getirmiyor.

Google, Apple'ın Android işletim sistemine karşı yasal adımlar atmasından korktuğu için 2011'de cep telefonu patent savaşlarının en üstündeki Motorola'yı satın aldı. Google patentleri elinde tutmasına rağmen 2017 yılında firmayı Çinli Lenovo firmasına 2.9 milyar dolara sattı.

Google önümüzdeki hafta Pixel 2 model telefonunu tanıtmak için hazırlanıyor. Geçen piyasaya sürülen ilk Pixel modeli, çok beğenilmesine rağmen büyük satış rakamı yakaladığı düşünülmüyor.

HTC, söylentiler ve spekülasyonlar karşısında herhangi bir açıklama yapmadı.