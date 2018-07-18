Huawei, Kirin 710 12nm İşlemci Açıklandı, Kirin 659 Farkları Neler

Bugün, Huawei orta kademe Nova 3i akıllı telefonunu duyurdu ve aynı zamanda yeni Kirin 710 işlemcisini kullanan ilk telefonda piyasaya sürülmüş oldu.

16nm Kirin 659 işlemci setinin rekabaet gücünü kaybetmesi sonrasında piyasaya çıkan Kirin 710 yonga setinin gelişi ise çok uzun sürdü. Huawei'ye göre yeni yonga seti etkileyici performans ve güç verimliliği kazanıyor.

Kirin 659 ve Kirin 710

Eski işlemciye göre tek çekirdekte % 75, çoklu çekirdek işlemlerinde ise % 68 daha iyi performans sergileyecek. GPU'nun da selefinden de 1,3 kat daha hızlı olduğu söyleniyor.

Ayrıca yeni işlemcinin düşük ışık kamera performansı iyileştirildi. Yeni işlemci yüz tanımı özelliği ile geliyor. Diğer önemli özellikler LTE Cat ile birlikte çift SIM ve çift 4G VoLTE desteği.

Daha fazla detay açıklanmadı, ancak Huawei'nin çipin özelliklerine ve performansına biraz daha ışık tutacağını umuyoruz.