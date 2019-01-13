Huawei Mate 20 İnceleme: Fiyatı Önemli Etken

Huawei Mate 20 Pro, piyasaya sunulduğunda çok dikkat çeken bir model oldu. Android'in en güçlü işlemcisi, 3D yüz tanıma teknolojisi ve özel 3'lü kamera kurulumu da dahil olmak üzere en son teknolojiye sahip.

Peki piyasanın en pahalı cihazlarından birisi sizin için de pahalı geliyorsa ne yapmalısınız? Huawei sizin için aynı güçte işlemciye sahip Mate 20'yi sunuyor. Mate 20, Pro modelden biraz daha büyük bir telefon. Küçük bir damla çentik ile kenardan kenara tasarıma sahip. Pro'da kullanılan Kirin 980 işlemciye sahip. AMOLED yerine LCD bir ekran kullanır. 3D yüz tanıma ve ekran parmak izi tarayıcıdan yoksundur. Ayrıca süper hızlı 40 watt şarj özelliği de bulunuyor.

Peki Mate 20 bunlara rağmen satın alınmayı hakediyor mu?

Huawei Mate 20 Kutu İçeriği

Huawei Mate 20 telefonu

Huawei SuperCharge şarj cihazı (22,5 watt'a kadar)

USB-C - standart USB kablosuna

Mikrofonlu kulaklıklar (3,5 mm jak)

Saydam silikon kılıf

SIM iğnesi

Kullanım kılavuzu

TASARIM

Şaşırtıcı derecede Mate 20 Pro dan daha kullanışlı bir tasarımı bulunuyor. Aslında iPhone XS Max ve Google Pixel 3 XL gibi dev telefonlar gibi büyük ve hantal bir cihaz. Bu durum çoğunlukla telefonun tek elle kullanılmasını zorlaştıran genlişliğe sahip olmasından kaynaklanır.

Huawei, Mate 20 için birkaç farklı renk sunuyor. Arka taraf ince dokulu camdan imal edilmiş. Bir çok cam telefon gibi parmak izi kirliliği pek yapmıyor.

Fütüristik bir ekran parmak izi tarayıcısına sahip olan Mate 20 Pro'nun aksine, Mate 20'de geleneksel bir parmak izi okuyucunuz var. Telefonun arka tarafında bulunur ve çok hızlı çalışıyor. Dokunur dokunmaz ana ekran açılıyor.

Mate 20'deki tüm fiziksel düğmeler telefonun sağ tarafındadır: üstte bir güç tuşu ve ses seviyesi düğmelerine sahiptir. Düğmeler, tıpkı telefonun kenarları gibi metalden yapılmış ve mekaniği iyi hissettiriyor.

En üstte, Mate cihazınızı uzaktan kumanda ünitesi olarak kullanmanızı sağlayan kızılötesi (IR) bir patlayıcı bulabilirsiniz. IR blaster, telefona önceden yüklenmiş olan Smart Remote uygulaması ile birlikte çalışır.

Mate 20 Pro'nun aksine, burada 3,5 mm'lik bir kulaklık jakına sahipsiniz (telefonun üstünde bulunur), böylece eski kablolu kulaklıklarınızı "gereksiz" bir aparata gerektirmeden kolayca takabilirsiniz. Alt kısımda, bir USB-C portu ve bir hoparlör bulacaksınız.

Bir şey daha: bu telefon IP68 su korumalı olup, 30 metreye kadar derinlikte hayatta kalabilir.

EKRAN

Bugünlerde çoğu yüksek kaliteli telefon AMOLED ekranlarla geliyor, ancak Mate 20 burada bir istisna oluşturuyor: FHD + (1080 x 2244 piksel) çözünürlüğe sahip büyük, 6,5 inç LCD ekrana sahip.

Pro'nun 19.5:9 oranındaki ekranından daha büyük oranda 18.7:9 ekranı bulunuyor. Fotoğraf, video ve web gezintisi için önemli bir fark. Ekrandaki önemli bir diğer nokta ise kamera çentiğidir. Ekran ayarlarındaki bir seçenekle gizleyebilirsiniz. Mate 20, çok sayıda ön kamera bileşeni gerektiren Pro'nun karmaşık 3D yüz tanıma sistemini atlıyor. Böylelikle çentik küçük bırakılabiliyor.

Ekran kasa oranı ise %88.1 gibi güzel bir rakama ulaşmış. Bu sayede sanki kasası olmayan bir telefon tutuyormuşssunuz hissi veriyor.

Buradaki ekran RGBW türünde, yani normal kırmızı, beyaz ve yeşil olanlarla birlikte ek bir beyaz alt piksele sahip. Bu da ekranı parlak hale getiriyor.

Ek olarak, gece kullanım için bir Göz Konfor seçeneğiniz (mavi ışık filtresi, başka bir deyişle) vardır. Beyaz dengesini çevre koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan bir Doğal Ton modu bile vardır, böylece daha doğal beyaz renk tonları elde edersiniz.

Maksimum parlaklık iPhone XS, Note 9 ve LG V40 Thinq'dan yüksektir. Aynı şekilde minumum parlaklık oranı da denk rakiplerine göre iyi.

İŞLEMCİ VE BELLEK PERFORMANSI

Mate 20, Pro'ya göre tavizleri olsa da performans açısından çok eksik değil. Mate 20 aynı Huawei Kirin 980 yongası ile çalışıyor. Bu, Android'in ilk 7nm yongasıdır; basit bir deyişle, Huawei'nin daha fazla transistörü daha küçük bir alana tıkabileceği, dolayısıyla güç tüketimi artışı olmadan daha iyi performans gösterdiği anlamına gelir.

2018'de hemen hemen her Android amiral gemisinde bulabileceğiniz her yerde bulunan Snapdragon 845 çipine kıyasla, Kirin daha hızlı, özellikle ayarlarda Performans modunu etkinleştirirseniz. Yine de, Apple'ın A12 Bionic yongasıyla hala rekabet edemiyor, ancak bu piyasaya giren ilk 7nm çip oldu.

Antutu puanı ise 256140 olurken iPhone XS Max 336882 puan alıyor. Note 9 ise 244700 puan almış durumda.

Mate 20 çift sim kart desteği ile ve harici sd kart kullanmak isterseniz 128GB depolama sunuyor. Hem çift sim kart hem de depolama kullanamamak büyük bir kayıp.

KAMERA

Mate 20'de 3 kamera ve bir led flaş ile arkada tarafta büyük bir kareye sahip. Ana kamera 12MP f/1.8 lense sahip. İkincil kamera ise 16MP ultra geniş açılı olup son kamera 8MP telefoto özellikli, 2X zoom'a sahip f/2.4 diyaframa sahip.

Bu özellikler, üstün kameraya sahip olan Mate 20 Pro ile aynı değildir, ancak hem ultra genişlikte hem de telefoto kameralarda çok yönlülük açısından benzerdir.

Resim çekme hızı ise 1.2sn ile ortalama hızda.

PİL ÖMRÜ

Mate 20, güç tasarruflu bir LCD ekranla birleştirilmiş 4.000mAh büyüklüğünde bir pille geliyor.

Mate 20, batarya ömrü söz konusu olduğunda herhangi bir 2018 amiral gemisi telefonun en yüksek puanı ürettiyor.

Pil ömrü 14 saat 26 dakika ile en iyi sonucu veriyor. En yakın rakibi iPhone XR 11 saat.

Pili doldurma süresinde ise ortalamanın içinde. Yaklaşık 1 saat 40 dakikada tamamen şarj olur. Bu Mate 20 Pro'daki ultra hızlı şarj işlemi kadar hızlı değil, ama yine de çok hızlı

FİYAT VE ALTERNATİFLER

Mate 20 Avrupa'da Pro'ya göre 200 Euro daha ucuza satılıyor. Ülkemizde henüz satışı bulunmayan cihazın Lite modeli ise 2500 TL başlangıç fiyatı ile satışta. Mate 20 Pro ise geçen sene 8500 TL fiyatı ile satışa çıktı. En dip fiyat olarak ise 6900 TL'yi gördü. En iyi ihtimalle 4500 TL gibi rakamla çıkabilir.

Bu yüksek fiyata, hala amiral gemilerinden bahsediyoruz ve Samsung Galaxy S9 3850 TL satış fiyatına sahip. Her ne akdar çok iyi pil performansı sunsa da burada satın alma kriteri kesinlikle fiyatı olacak.