Huawei Mate 20 Pro Sahiplerinin İlk Yapması Gereken 9 Şey

Android donanımın zirvesi olabilecek bir cihaz olan Huawei Mate 20 Pro'yu seçtiniz. Ancak Huawei'nin Android arayüzü EMUI 9.0 üzerinde bir çok yenilik yapıldı. Bu yüzden yeni satın aldığınız cihaz üzerinde yapmanız gereken 9 şeyi sizin için listeledik.

Huawei'nin Şifre Deposunu Google Otomatik Doldurma ile Değiştirme

Bu işlem, herşeyden önce Huawei EMUI 9.0 kullanan bir telefonda yapmanız gereken ilk işlem. Huawei kendine ait şifre deposu ile gelir. Bu cihazınızdaki şifre gerektiren işlemlerin, şifrelerini depolayan bir uygulamadır. Bu uygulamayı kullanırsanız şifreleriniz Huawei sunucularında toplanır. İlk düşünceniz güvensizlik yaratsa da muhtemelen bu büyük bir sorun değil. Temel problem ise kullanım kolaylığı.

Neyse ki Google otomatik doldurma özelliğine dönmek nispeten daha kolaydır.

Ayarlar> Sistem> Dil ve giriş> Diğer giriş yöntemleri> Otomatik doldur ve Google'a geçiş yapın. Ardından tüm favori uygulamalarınızı yükleyin ve Google'ın şifrelerinizi depolamanıza izin verin.

Bu özellik eski sürümlerde zaten olmadığı için sadece Yok seçeneği ile gelir.

Hem parmak izi hem de yüz kilidi açma ayarını yapın

Huawei Mate 20 Pro, bu müthiş telefon iki biyometrik güvenlik yöntemi ile geliyor. Bu özelliği ayrı ayrı kullanabileceğiniz gibi birisinin başarısız olması durumunda diğerine geçmenizi de sağlıyor. Mesela eldiven veya yüz maskesi takıyorsunuz. Diğer özelliği kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Güvenlik ve Gizlilik menüsüne geçiş yapın. Yüz tanıma ve parmak izi ayarlarınızı tamamlayın.

Google Pay yüz kilidini hala güvenli olarak tanımıyor, bu yüzden çoğu satın alma, ödemeyi yapmadan önce girilen bir PIN kodunu gerektirecek… bir parmak izi ile cihazın kilidini açmadıysanız.

Batarya ayarlarını yapın

Huawei Mate 20 Pro, EMUI 9.0 sayesinde size mümkün olan en iyi pil ömrünü sağlamak için bazı tartışmalı püf noktaları kullanır. Pil yönetimi, telefonunuzun düzgün çalışmasını ve mümkün olduğunca az enerji kullanmasını sağlamak için arka planda çalışan uygulamaları kapatır. Bu hem iyi hem de kötü bir şey ama doğru kurulması gerekiyor. Bunu yapmazsanız, birçok bildirimi kaçırırsınız ve ekranı kapattığınzıda açık kalmasını istediğiniz uygulamalarda kapanabilir.

Ayarlar> Batarya> Uygulama Başlat'ı seçin ve tüm favori uygulamalarınızın arka planda çalışmasına izin verin. Burada kapatılan bir uygulamanın size bildirim gönderemeyeceğini unutmayın.

Uygulamaları devre dışı bırak

Çoğu Android cihazda önceden yüklenmiş birkaç uygulama vardır. Stok Android telefonlarda üretici firma özellikle kilit koymadıysa buna bağışıklıdır. Huawei'de önceden uygulama yükleyen firmalardan.

Ayarlar> Uygulamalar> menüsünden uygulamaları listeleyin ve 3 noktaya tıklayın. Sistem işlemlerini göster seçimi yapın. Bu işlem Facebook App Installer ve Facebook App Manager gibi birkaç gizli Facebook uygulamasını ortaya çıkaracaktır. Bu uygulamaların arkaplanda çalışmasını istemiyorum seçeneğini aktifleştirin.

Ana ekran görünümünü değiştirin

Varsayılan olarak ana ekran uygulamalarınız iPhone gibi dizilecektir. Bu karışıklığı önlemek için ekranda boş bir alan basılı tutun ve ayarlar menüsünden ana ekran düzeninizi değiştirin.

Bunun haricinde dilerseniz ana ekran görünümleriniz için Nova Launcher veya Lawnchair Launcher kullanabilirsiniz.

Çentiği etkinleştir veya devre dışı bırak

Çentik herhangi bir telefonu cihazı daha çok ekran görünümü ile modern bir telefon görünümüne ulaştırır. Fakat bu çentik özelliğini herkes beğenmeyebiliyor ve klasik görünümü tercih ediyor. Neyse ki Huawei bu özelliği açma kapama gibi izinler verebiliyor. Çentiğin bulunduğu kısım karartılıyor ve eski tip amiral gemilerine benzeyebiliyor.

Çentiğinizi devre dışı bırakmak istiyorsanız, Ayarlar> Ekran> Diğer ekran ayarları> Çentik bölümüne gidin.

Açılış sesini devre dışı bırak

Açılış sesleri çok can sıkıcı olabiliyor. Yüksek sesli bir açılış kimsenin isteyeceği bir özellik değil. Ayarlar> Sesler> Diğer ses ayarları seçeneğine gidin ve açılış ​​sesini bir kez ve herkes için devre dışı bırakın.

Dolby Atmos'u kurma veya devre dışı bırakma

Ses konusunda iki tip insan vardır. Dengeleyicileri sevenler ve herhangi bir yazılım müdahalesi olmadan kesintisiz ses isteyenler. Huawei Mate 20 Pro, sesleri akıllı mod, film modu ve müzik modu arasında değiştirebilen Dolby Atmos desteği ile geliyor.

Bu özellikleri Ayarlar> Sesler> Dolby Atmos değiştirebilirsiniz.

Rahatsız Etmeyin

Artık telefonunuzdaki ana ayarlar sıralandığında, Rahatsız Etmeyin ayarı uykunuz ve akıl sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri. Stok Android Pie cihazlarında bulunan DnD ayarları kadar sağlam olmasa da, ayarların yapılması son derece yararlıdır.

Ayarlar> Sesler> Rahatsız etmeyin ve bir programı etkinleştirin. Hafta içi için bir ve hafta sonları için bir tane oluşturabilir, etkinlikler sırasında etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca, sizi rahatsız etmeyecek şekilde özelleştirmelisiniz, böylece ihtiyacınız olan önemli bildirimleri alabilirsiniz.

Huawei Mate 20 Pro İncelemesi

Mate 20 sahibi değilseniz, sizin için bir inceleme hazırladık. Bu incelememizi okuyarak telefon hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.