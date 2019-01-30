Huawei Mate 20 X inceleme: 7.2 inç Ekran ve 5000mAh Batarya

Mate 20 X, ilginç özellikleri ile güçlü bir telefon. Avrupa pazarında da piyasaya sunuldu. Mate serisinin muhtemelen en unutulmaz cihazı olacak. En büyük bataryaya, en iyi kameralara, en hızlı işlemciye sahip. Huawei'nin M-Pen kalemini destekliyor ve OLED ekranında şimdiye kadar yapılmış en küçük çentikler bulunuyor.

Full HD çözünürlük tam olarak beklenen çözünürlük değil ama şahsen ideal. Mate 20 X potansiyel oyun yeteneği ile de ön planda.

İncelemeye geçmeden önce, telefonun kağıt üzerindeki özelliklerine bir göz atalım.

Huawei Mate 20 X özellikleri

Gövde: Metal çerçeveli çift cam; Toz ve sıçramalara karşı dayanıklılık için IP53 sınıfı

Ekran: 7.2 "HDR OLED, 1080 x 2244 piksel çözünürlük (346ppi)

Yonga seti: Kirin 980 yonga seti, 8 çekirdekli işlemci (2xA76 @ 2.6GHz + 2xA76 @ 1.92GHz + 4xA55 @ 1.8GHz), Mali-G76 MP10 GPU

Bellek: 6 GB RAM, 128 GB depolama (Nano Bellek ile genişletilebilir - karma yuva)

İşletim Sistemi: EMUI 9'lu Android 9 Pie;

Fotoğraf Makinesi: 40MP f / 1.8 + 8MP f / 2.4 OIS telefoto (80mm) + 20MP f / 2.2 ultra geniş (16mm); 4K video çekimi, 720 @ 960fps yavaş çekim, Leica markası

Kamera özellikleri: 1 / 1.7 "40MP sensör, ISO 102.400'e kadar, 5x optik zoom, OIS + EIS, Değişken Diyafram, Portre Modu, tripod olmadan uzun pozlama yapabilir

Selfie kamera: 24MP, f / 2.0 Leica objektif, canlı bokeh efektli Portre Modu

Pil: 5.000 mAh; Süper Şarj 22.5W

Güvenlik: Parmak izi okuyucusu (arkaya monte edilmiş)

Bağlantı: Çift SIM, Wi-Fi a / b / g / n / ac, Bluetooth 5 + LE, NFC, USB C Tipi

Diğer: IR blaster, stereo hoparlörler, M-Pen desteği

Mate 20 Pro modelinin DNA'sına şekil verilmiş hali diyebiliriz.

Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 Pro'dan daha büyük OLED ekrana sahip ancak oyuncu dostu bir çözünürlük ve küçük çentiğe sahip. Aynı Kirin işlemci seti, 3x optik zoom ve aynı özellikli üçü kamera ve Super Şarj destekleyen 5000mAh pili de bulunuyor.

Su geçirmezlik eksikliği bir sorun olabilir, ancak Mate 20 X'in strero hoparlörleri ve ses girişi oldukça iyi.

Huawei Mate 20 X Kutu Açılışı

Mate 20 X, tıpkı serinin yıldızı gibi (Mate 20 Pro) siyah bir kağıt kutu içinde gelir. İçinde 22.5W şarj, X'i hızlı bir şekilde şarj etmek için gereken özel USB Tip-C kablosunu ve bir çift kulaklığı bulacaksınız.

Kutuda ayrıca AB dışındaki bazı bölgelerde verilen şeffaf bir lastik kılıf var.

TASARIM

Huawei Mate 20 X, Mate 20'nin uzatılmış bir versiyonuna benziyor. Mate 20 X, boyut farkına rağmen aynı tasarıma sahip. Metal çerçeve ve çift cam ile modern tasarım tamamlanıyor.

7,2 inç büyük bir AMOLED ekran. Panelin çerçevenin eğrileri ile eşleşen köşeleri yuvarlatılmış çerçeveler tasarımın önemli noktaları.

Waterdrop (su damlası) benzeri çentik ekranın üst kısmında. Mate 20 X, diğer Mate 20 telefonlarında olduğu gibi aynı netlikte f / 2.0 lensi ile aynı 24MP kameraya sahip.

Çentiğin hemen üstünde, çok küçük bir kulaklık ızgarası var, ancak diğer Mate telefonlarının aksine, Mate 20 X'inki ikinci hoparlör olarak çalışmıyor. Bunun yerine, X'in üst ve alt taraflarına simetrik olarak monte edilmiş iki büyük ve yüksek sesle Dolby'li hoparlörü var ve olağanüstü bir dinleme deneyimi sunuyorlar.

Ve diğer bazı önemli parçalara geçmeden önce, Mate 20 X'in 4.096 seviyeye kadar basınç seviyesine kadar kayıt yapabilen basınca duyarlı ekranından bahsetmeliyiz. Mate 20 X için özel M-Pen'i destekler (MediaPad için M-Pen ile karıştırılmamalıdır), ancak stilus perakende paketine dahil değildir. Ve onu satın alsanız bile, kalemi yerleştirmek için özel bir yer yoktur, bu yüzden onu cebinizde veya çantanızda taşımalısınız. En azından M-Pen'i Mate'nin şarj cihazı ve kablosu ile şarj edebilirsiniz.

Mate 20 X, diğer Mate modellerinin geri kalanından biraz daha kalın bir metal çerçeveye sahiptir ve hala önden ve arkaya doğru parlak ve kavisli olmasına rağmen, tek kavrama güçlüdür. Ve telefonu parmaklarınız arasında güvende tutmak oldukça iyi bir iş çıkarır.

Çerçevenin üst kısmında ses girişi, IR blaster ve hoparlörlerden biri bulunurken, alt kısmında USB-C bağlantı noktası, mikrofon ve diğer hoparlör bulunur. Mate 20 X, diğer SIM'lerle aynı hibrit SIM yuvasına sahiptir.

SIM yuvası, toz ve su sıçramalarına karşı IP53 sertifikasının tek kanıtı olan toza ve suya karşı kauçuk sızdırmazlık ile sabitlenmiştir. Mate 20 Pro, şu ana kadar tamamen su geçirmez olan tek Huawei ürünüdür.

Mate 20 X her zaman açık parmak izi tarayıcısına sahiptir ve arkadaki üçlü kamera kurulumunun altına monte edilmiştir.

Mate 20 X, 174.6 x 85.4 x 8.2 mm ölçülerinde. Huawei Mate 20 Pro'dan 8 mm daha geniş, 16mm daha uzundur.

Ancak bu ölçüler, 6.9 inç ekranlı Xiaomi Mi Max 3'ten daha kısa ve 2mm daha dar.

Huawei Mate 20 X herkes için uygun bir telefon değil. Küçük ellerde bu telefon devleşecektir.

20 X, sunabileceği en büyük ekran deneyimini sunmaya çalışıyor ve bunu da başarmış gözüküyor. Halen kot cebine sığabilen bir ürün. Onu sıort çantasında taşımanız tabi daha iyi olacaktır. Ama 6.5 inç telefon kullanımı konusunda iyi iseniz bu telefona da alışmanız kolay olacak.

Mate 20 X gerektiğinde bir elle kullanılabilir, üretici bunun için gerekli sanal kontrolleri sağlar. Ancak çoğu zaman iki elinize de ihtiyacınız olacak.

Büyük OLED ekran, küçük çentik

Huawei Mate 20 X'in en önemli özelliği küçük bir su damlası benzeri çentikli 7.2 "AMOLED ekran. Büyük köşeye rağmen, ekran 1.080 x 2.244 piksel veya 346ppi çözünürlüğe sahip. Bu, birinci sınıf piksel yoğunluğundan çok uzak, ama yine de hem günlük kullanım hem de multimedya cihazı olarak yeterli.

Aslında, Mate 20 X'in 1080p ekranı, phablet'in en önemli satış noktalarından biri olan oyun için ideal olmalıdır. Altındaki Kirin 980 güç santrali ile mükemmel uygulama uyumluluğu ve en yüksek performansa izin veriyor.

OLED panelinde, bugünlerde OLED'lerin çoğu gibi bir Diamond PenTile matrisi bulunur. Yeterince uzun ve uygun içeriğe (çoğunlukla metin) bakarsanız, bunun pürüzlü kenarlardan bir PenTile olduğunu söyleyebilirsiniz.

Mate 20 X'in ekranında iki Renk modu vardır - Normal ve Canlı. Bunların her birinin ayrıca üç alt modu vardır - Varsayılan, Sıcak ve Soğuk.

Canlı mod seçiminde parlaklık 450 nit, el ile en yüksek parlaklığıa alırsanız 655nit'e kadar çıkabiliyor. Gsmarena'nın ölçebildiği en düşük parlaklık ise 1.8 nit.

Mate Serisi

Pil ömrü

Huawei Mate 20 X, çok büyük bir 5.000 mAh batarya ile çalışıyor. Mate 20 X, 5V ve 4.5A'da şirketin tescilli SuperCharge özelliğini desteklemektedir. Gerekli kablo ve şarj cihazı X ile birlikte gelir ve boşalmış bir pilin% 47'sini yarım saatte doldurabilir ve yaklaşık 100 dakika içinde% 100'e ulaşabilir.

Mate 20 X'te kablosuz şarj desteği yoktur. Bu ve 40W Super Charge desteği Mate 20 Pro için ayrılmıştır.

3G ile konuşma 29 saat, web geiznitisi 15 saat, video izleme ise 17 saate ulaşıyor.

Hoparlörler

Mate 20 X'in stereo hoparlörleri var. Her iki hoparlör de, derin bas ve genel zengin ses çıkışı ile eşit derecede yüksek ses çıkarır. Ses yüksekliği ve dinleme keyfi çok iyi.

EMUI 9'lu Android 9

Huawei Mate 20 X, yeni EMUI arayüzünü yeni güncelledi ve Android ile de uzun süredir çalışıyor. Bu sebeple en yeni sürüme sahip. Daha sade ve basit paneli var.

EMUI 9.0'ın avantajları arasında GPU Turbo 2.0 desteği'de bulunuyor.

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Mate 20 X, ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip değil, ayrıca 3D yüz tarama teknolojisi kullanmıyor. Mate 20'de olduğu gibi, Mate 20 X de her zamanki gibi çok hızlı ve doğru çalışan parmak izi sensörüne sahip.

Yüz Kilidi Aç seçeneği mevcuttur, ancak yalnızca ön kamerayı kullanır, bu da daha az güvenli olduğu ve potansiyel olarak bir resim tarafından kandırılabileceği anlamına gelir. Bu nedenle, gizlilik çok önemliyse, bu seçeneği kullanmak istemeyebilirsiniz.

Huawei, iPhone'da bulunan gezinti hareketlerini de kullanıyor. Görev değiştirici için yukarı kaydırın ve durdurun ya da Geri için ekranın sol veya sağ kenarından kaydırın.

Kirin 980 Mate 20 X’e güç veriyor

Tıpkı Mate 20 ailesinin geri kalanı gibi Huawei Mate 20 X de, HiSilicon'in en yeni Kirin 980 yongasını kullanıyor. Android telefonlarda 7nm işlemci kullanımında bir ilk. Selefi ve diğer 10nm yonga setleri üzerinde çok fazla güç ve verimlilik kazancı vaat ediyor.

Kirin 980, 2,6GHz'de çalışan 2x yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdeği ve 1,92GHz'de saatlendirilmiş 2x Cortex-A76 çekirdeği ve 1,8GHz'e çıkaran 4x güç tasarruflu Cortex-A55 çekirdeği olan 8 çekirdekli bir CPU tasarımı kullanıyor.

İşlemci, büyük.LITTLE'nin evrimi olan ARM'in DynamIQ mimarisini kullanır ve herhangi bir çekirdek alt kümesinin (veya hepsinin birlikte) iş yüküne bağlı olarak aynı anda çalışmasına izin verir.

Kirin 980 SoC, Kirin 970'deki önceki Mali-G72 ile karşılaştırıldığında muazzam performans ve verimlilik artışı sağlayacak bir Mali-G76 MP10 (on çekirdekli) GPU'ya sahip.

EMUI 9'un GPU Turbo 2.0 şu an için toplam altı oyunla destekleniyor. Tüm bu oyunların tam çözünürlükte 60 fps hızında düzgün ve sabit çalışmasını sağlar.

Huawei, bu özelliği daha popüler oyunlarda daha etkin hale getirmek için oyun geliştiricileriyle birlikte çalışıyor.

7nm üretim süreci Kirin 980'in tek ün kazanma iddiası değildir. Yonga seti aynı zamanda 2133MHz LPDDR4X belleği destekleyen ilk şirkettir ve özel bir çift NPU yongası içerir. Kirin 970 SoC'daki geçen yılın tek NPU yongasına kıyasla% 120 daha hızlı.

Antutu sonuçları

Normal modda 270 bin, performans modunda ise 300 binden fazla puan alıyor. Mate 20 Pro'nun biraz altında Asus ROG'un üstünde bir puan.

Mate 20 X, yalnızca Huawei'nin ilan ettiği kadar güçlü değil, aynı zamanda şu anda en güçlü Android akıllı telefonlardan biri.

Kirin 980 son teknoloji 7nm prosesinde üretilmiştir, ancak ısınmaması beklenirse yanlış olur. Yonga, makul miktarda ısı açığa çıkarır ve Mate 20 X'in kameranın etrafında çok fazla baskıya maruz kaldığınızda sıcak bir noktası vardır.

Telefonun performans modu kullanımda %10 artış sağlıyor. Fakat oda sıcaklığında sıcaklık daha da arttığı için uzun kullanımda bu kazanç %5'lere düşüyor. Belki de zamanla daha kötü olur.

Mate 20 Pro'nun üçlü kamerasına sahip

Huawei Mate 20 X, Mate 20 Pro'da öne çıkan üçlü kameraya sahip. Bu, birincil f / 1.8 lens ile bir 40MP kamera olduğu anlamına gelir. Quad-Bayer filtresi nedeniyle varsayılan olarak 10MP fotoğraf çeker. Dilerseniz 40MP'e kadar çıkartabilirsiniz. Ancak alacağınız örnekler etkileyici olmaktan uzak.

Ayrıca 80 mm f / 2,4 uzun menzilli lensli ve optik dengeleyicili bir 8MP dengeleyici de Mate 20 Pro'dan miras.

Son olarak, monokrom kamera af / 2.2 lensin arkasındaki ultra geniş açılı 16mm 20MP snapper ile değiştirildi.

Ultra geniş açılı kameraya eklenen bir bonus olarak, Huawei, herkesin telefonun 2,5 cm'ye kadar netleyebileceği şekilde tüm kameralarla etkileyici makro çekim yapabileceğini söylüyor.

Huawei, yakınlaştırma özelliğini tıpkı Pro'daki gibi 3x optik ve 5x hibrit olarak işaretlemeyi seviyor. Geniş açılı kamera 0.6x olarak adlandırılırken, kamera uygulamasında 3x ve 5x seçeneklerini bulacaksınız. Teknik olarak doğru olmamız gerekiyorsa, geniş ve tele uçların odak uzunluklarını karşılaştırdığınızda (35mm terimlerle 16-80mm), Mate 20 X'in 3x'in aksine 5x optik zoom sunduğunu söyleriz. Hibrit büyütme bunun üstüne biraz eklese bile, aslında toplamda 8x büyütme elde edersiniz. Tabii ki, bu sadece ifadelerdeki bir nüanstır ve normal kullanıcıları ilgilendirmez, ancak karışıklığı önlemek için bundan bahsetmek istedik.

Kamera uygulaması, daha önce olduğu gibi Huawei'nin AI tarafından geliştirilmiştir. Şimdi 1.500 farklı sahne için ayarları tanıyan ve ayarlayabilen Master AI 2.0 var. Huawei, Yeşiller ve Mavi Gökyüzü modlarının zirvede olduğu P20 Pro için aldıkları olumsuz geri bildirimlerden sonra ağaçları ve gökyüzünü daha az agresif hale getirdi. Mate 20 X’de kullanılan ön ayarlardan memnunuz, ancak Master AI’yi kapalı tutmak istiyorsanız bunun anahtarı Kamera uygulamasının Ayarlar sayfasında gizlidir.

Yakınlaştırma için, vizördeki '1x' düğmesine bir kez basıldığında art arda '3x' (80mm), 5x (135mm) ve 0.6x (16mm) kameralar arasında geçiş yapar. 5x modu, Huawei'nin hibrid zoom olarak adlandırdığı şeydir (optik olanın aksine). Kamera ikilisi, gördüğünüz gibi oldukça başarılı ve net bir görüntü elde etmek için birlikte çalışacaktır.

Mate 20 X 30fps'de 4K çözünürlüğe kadar video kaydedebiliyor - yine de 4K / 60fps modu yok. Bununla birlikte, h.264 ve h.265 arasında seçim yapabilirsiniz.

Endüstri standardı 720p / 960fps olan süper ağır çekim kaydı ve 720p / 240 ve 1080p / 120fps'de 'normal' ağır çekim'lar var. Normal ağır çekim klipleri yalnızca ücretsiz depolama alanınızla sınırlandırılmış olsa da, süper ağır çekim klipleri her iki uçta da 10 sn - 6 sn yavaş ve iki saniyelik normal hızda hareket eder.

Huawei, kamera uygulamasının bir parçası olarak sözde HiVision akıllı yardımcısını sunuyor. Temel olarak, simge yapıları, sanatı ve yiyecekleri otomatik olarak tanıyan akıllı bir mercek. Akıllı fonksiyonlardan bazıları metin çevirisi ve kalori sayımıdır.

SONUÇ

Mate 20 Pro global pazara hitap eden bir model. Diğer Mate serileri ise bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Mate X henüz ülkemize gelmedi ve muhtemelen ithalatçı garantisi ile gelecke bir model.

Huawei'nin Avrupa'da bunu satmaya başlaması dört ay sürdü ve sadece birkaç pazarda resmileşti.

Mate 20 X, büyük ekranı, oyun becerileri, sınıfının lideri kamerası, S-Pen benzeri kalemi ve devasa bataryasıyla en iyi Mate 20 telefonu olarak şekillendiriyordu,

Bu modele yaklaşan en iyi telefon 6.9 "1080p LCD ekranlı Mi Max 3. Snapdragon 636 işlemci setine sahip, çok iyi 12MP kamera ve 55mAh pil özellikleri bulunuyor. Yaklaşık 250 Euro daha ucuza satılacak. Fakat ekstra kamera özelliklerini bu telefonda bulamayabilirsiniz.

6.4 "QHD AMOLED ekrana sahip Galaxy Note 9'da en iyi özelliklere sahip telefonlardan birisi. Note serisinde S-PEN telefona dahil olarak geliyor. M-PEN ise ayrıca satın alınması gerek yuvası olmayan bir aparat. Ayrıca Mate X'ten daha ucuz olacak.

Son olarak, Apple 6.5 "1242p AMOLED ekranlı iPhone XS Max'a sahip ve muhtemelen farklı işletim sistemlerine rağmen Mate 20 X ile rekabet edebilmek için en iyi donanıma sahip. iPhone'un ekranında kesinlikle bir çentik gözü var, ancak Apple'ın A12 Biyonik yongası şu anda bir akıllı telefondaki en hızlı yonga seti. XS Max tamamen su geçirmez, ancak kamerası oldukça yetenekli olsa da, Mate'inki gibi çok yönlü değil ve Gece Modu da yok. Max, Mate 20 X'ten biraz daha pahalı.

İnceleme kaynağı ve alıntılama: https://www.gsmarena.com/huawei_mate_20_x-review-1882p8.php

Ve tabii ki, eğer Mate 20 X gibi bir Huawei istiyorsanız, ancak biraz daha küçük ve daha ucuz, her zaman Mate 20 Pro veya Mate 20'ye gidebilirsiniz.