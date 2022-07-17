Instagram son yıllarda birçok insanın hayatını değiştiren bir sosyal medya platformudur. Hemen hemen herkesin instagram’da bir hesabı var. instagram’da işinizi kurabilir veya sadece bir eğlence platformu olarak kullanabilirsiniz. İnsanlar Instagram’ın bio özelliğini kullanarak Instagram’daki herkese kendilerini daha fazla anlatabilme fırsatı bulurlar. Instagram biyografinize sizde konum eklemek isteyebilirsiniz. Bu yüzden bu yazımızda Instagram bio’ya nasıl konum eklenir veya Instagram bio’da konum nasıl eklenir buna bakacağız.

Instagram Bio’ya Konum Nasıl Eklenir?

Profili düzenle sayfasından Instagram biyografinize istediğiniz herhangi bir konumu ekleyebilirsiniz. Bu makalenin devamında ayrıntılı olarak yazdıklarımızı adım adım okumaya devam edin.

Instagram’da Bio nedir? Instagram Biyografimi Nasıl Düzenleyebilirim?

Instagram bio, Instagram kullanıcılarının kendilerini 150 karakterle tanımlayabilecekleri bir yerdir. Adınızı, hobilerinizi ve hatta istediğiniz herhangi bir alıntıyı ekleyebilirsiniz. Temelde mantığı dünyaya kim olduğunuzu göstermektir. Instagram biyografinizi oluşturmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Telefonunuzda Instagram uygulamasını başlatın.

2. Profil sayfanızı açmak için sağ alt köşedeki Profil simgesine dokunun.

3. Ardından, aşağıda gösterildiği gibi Profili düzenle seçeneğine dokunun.

4. Düzenlemek için Biyografi alanına dokunun.

5. Şimdi, istediğiniz biyografiyi girin ve biyografiyi kaydetmek için sağ üst köşedeki Bitti simgesine dokunun.

6. Profil ayarlarını kaydetmek için tekrar Bitti simgesine dokunun.

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Instagram’da Bio nerede?

Biyografinizi veya başka birinin biyografisini profil sayfasında, profil resminin hemen altında bulabilirsiniz . Örnek olarak aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz :

Instagram Biografiye Konum Nasıl Eklenir?

Instagram’da bir işletme hesabınız varsa, konumunuzu paylaşma seçeneğiniz de vardır. Instagram biyografisine konum koymak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

Not : Kişisel Instagram biyografinize bir konum eklemek için , Instagram profilinin web sitesi bölümüne Google Harita bağlantısını da ekleyebilir veya konumunuzu biyografinize yazabilirsiniz.

1. Instagram uygulamasını açın ve Profil simgesine dokunun.

2. Profili düzenle üzerine dokunun.

3. İletişim seçenekleri üzerine dokunun.

4. Ardından, İş adresi seçeneğine dokunun.

5. Alanlara göre Sokak adresinizi, Şehir/kasabanızı ve Posta kodunuzu girin ve kaydetmek için sağ üst köşedeki Bitti simgesine dokunun.

6. Yine, değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki Bitti simgesine dokunun.

Instagram Bio’ya Google Konum Nasıl Eklenir?

Kişisel veya ticari bir hesabınız varsa ve Google konum bağlantınızı hesabınıza eklemek istiyorsanız, o zaman bunu yapabileceğiniz tek yer konum bağlantısını web sitesi bölümüne ekleyebileceğiniz yerdir. Bunun nedeni, Instagram’ın bağlantı eklemeye yalnızca Instagram profilinin web sitesi bölümünde izin vermesidir.

1. Cihazınızda Instagram’ı açın.

2. Profil simgesi > Profili düzenle üzerine dokunun.

3. Bulunduğunuz yerin Google Harita bağlantısını Web Sitesi alanına yapıştırın.

4. Üstten Bitti simgesine dokunun.

Instagram İşletme Profiline Nasıl Konum Eklenir?

Bir işletme profili durumunda Instagram biyografisine konum eklemek çok kolay bir işlemdir. Aynısı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Instagram’ı açın ve ekranın alt kısmındaki Profil simgesine dokunun.

2. Profili düzenle > İletişim seçenekleri üzerine dokunun.

3. Ardından, İş adresi seçeneğine dokunun.

4. Alanlara buna göre istediğiniz adresi girin.

5. Yapılan tüm değişiklikleri kaydetmek için sağ üst köşedeki Bitti simgesine iki kez dokunun.

Instagram’da Konum Nasıl Oluşturulur?

Instagram Yardım Merkezi’nde belirtildiği gibi, Instagram’da yeni konum oluşturmanıza izin verilmez.

Instagram’ın dediği gibi, bir işletme profiliniz varsa, profilinizi düzenle bölümünden adresinizi profilinize ekleyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları düşünebilirsiniz:

1. Instagram uygulamasında Profil sayfanıza gidin.

2. Profili düzenle üzerine dokunun.

3. İletişim seçenekleri > İş adresi üzerine dokunun.

4. Adres bilgilerinizi girin ve Bitti simgesine dokunun.

5. Son olarak, profil ayarları değişikliklerini kaydetmek için Bitti simgesine bir kez daha dokunun.

Neden Instagram biyografisine Konum Ekleyemiyorum?

Instagram, kişisel hesabınıza bir konum ekleme seçeneği sunmaz. Kişisel bir Instagram hesabınız varsa, biyografinizi yazarken adresinizi düz metin olarak ekleyebilirsiniz.

Instagram Story’de Konum Nasıl Koyulur?

Instagram hikayesine konum koymak oldukça basittir. Bunun için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

1. Cihazınızda Instagram uygulamasını açın ve bir Hikaye oluşturmak için sağa kaydırın.

2. Ardından, hikayeye koymak istediğiniz resmi veya videoyu yükleyin.

3. Aşağıda gösterildiği gibi, üst kısımdaki Çıkartma simgesine dokunun.

4. Konum üzerine dokunun.

5. Hikayenize eklemek istediğiniz yeri arayın ve üzerine dokunun.

6. Konum etiketini istediğiniz yere sürükleyip yerleştirin ve Hikayenizi yayınlamak için Sonraki ok simgesine > Paylaş’a dokunun.

Umarız bu makale yardımcı olmuştur ve Instagram biyografisine konum eklemeyi öğrenmişsinizdir. Bu makalenin size yardımcı olup olmadığını bize bildirin. Sorularınızı veya önerilerinizi aşağıdaki yorum bölümüne bırakın. Ayrıca, daha sonra ne öğrenmek istediğinizi bize bildirin.