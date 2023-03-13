Instagram profilime kim baktı Nasıl öğrenebilirim

İnsan olarak hepimiz takdir edilmek ve ilgilenilmek isteriz. Instagram profilinize kimlerin baktığını nasıl göreceğinizi bilmek istemenizin nedeni de budur. Bu kullanıcıları Instagram hikayelerinizi kullanarak veya Instagram hesabınızı bir işletme hesabına dönüştürerek bulabilirsiniz.

Bu nasıl mümkün olabilir? Profilime kimin baktığını bulmak için özel bir teknik veya uygulama yok mu? Cevap hayır, Instagram’da bunun için yerleşik bir özellik yok. Ancak yine de profilinizi görüntüleyen kullanıcıları bulmak için bazı teknikler kullanabilirsiniz.

Yöntem 1

Instagram hikayelerini kullanarak Instagram profilinize kimlerin baktığını nasıl görebilirsiniz?

Bu yerleşik bir özellik değil, profilinizi kimin ziyaret ettiğini öğrenmenin gözlemlenen bir yoludur. Ayarlarınızda belirli değişiklikler yaparsanız, Instagram zaman tünelinizi kimlerin ziyaret etmiş olabileceği konusunda da bir fikir edinebilirsiniz.

Bu nedenle, profil takipçilerinizi görmeye hazırsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

Instagram hesabınızı açın > Instagram’ınıza bir hikaye koyun

Hikayeyi oluşturduktan birkaç saat sonra, izleyicileri kontrol edin > En son Instagram hikayelerinizin sol alt köşesinde görünen izleyicilere dokunun.

Artık hikayenizi gören tüm kullanıcıların bir listesini görebilirsiniz ve bazı kullanıcıların sizinle Instagram’da bağlantısı yoksa dahi profilinizi görüntülemişlerdir.

Bu yöntemin bir diğer avantajı da hikayenizi paylaşmak istemediğiniz kullanıcıları bulup engelleyebilmenizdir.

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Instagram hikayemden kullanıcıları nasıl engelleyebilirim

İzleyici listesinde kullanıcı adının sağ tarafında bulunan menü düğmesine basın

Şimdi ‘Hikayeyi gizle’ seçeneğini seçin ve Instagram takipçilerinizi hikayenizden engelleyiniz.

Not: Instagram hikayeleri 24 saat sonra kaybolduğu için bu yöntemi sık sık kullanmalısınız.

Yöntem 2

Instagram Takipçilerinizi bulmak için Instagram İşletme Hesabına geçin

Bir Instagram işletme hesabına sahip olmak, kullanıcıların özel kullanıcılara kıyasla ekstra özelliklerden yararlanmalarını sağlar. Instagram işletme hesapları, Instagram kullanımınız ve erişiminizle ilgili her türlü veriye sahiptir, ancak küçük bir değişiklik vardır.

Cinsiyeti, yaş aralığı, konumu ve ne zaman çevrimiçi oldukları dahil olmak üzere profilinizi ziyaret eden kullanıcıların sayısı hakkında bilgi alabilirsiniz. Ancak işin püf noktası, profilinizi ziyaret eden kullanıcıların adını bulamamanızdır.

Bunun için, hesabınızı bir işletme hesabına çevirmelisiniz.

Instagram İşletme Hesabına nasıl geçilir

Instagram hesabınızı açın. ayarlara git

“İşletme profiline geç”i seçin > etkinleştirin

Artık Instagram hesabınızı Facebook sayfanıza bağlayabilirsiniz.

Bundan sonra Instagram, Facebook sayfanızdan hangi iletişim bilgilerini çekmek istediğinizi soracaktır. Bunun nedeni, Instagram işletme hesaplarının en az bir iletişim bilgisi gerektirmesidir.

Artık Instagram işletme hesabınız kullanıma hazır ve takipçileriniz hakkında yeterli bilgiyi getiriyor.

Not: Instagram içgörüleri, geçmiş verileri ortaya çıkarmaz ve yalnızca bir Instagram işletme hesabı oluşturduğunuzda içgörü verilerini getirir.

Hatırlatma:

Instagram profilinizi kimin görüntülediğini ortaya çıkarabileceğini iddia eden birçok üçüncü taraf uygulaması bulabilirsiniz, ancak ne yazık ki böyle bir uygulama nadiren bulunur.

Para ve hesap bilgileriniz karşılığında böyle şeyler vaat eden bazı dolandırıcılar bile var. Bu nedenle, hesap bilgilerinizi herhangi bir kötü niyet için kullanabilecek bu tür yırtıcılara dikkat edin, Instagram profilinize kimlerin baktığını asla tam olarak bilemezsiniz.

Peki Instagram Profilinize kimlerin baktığını bulabilir misiniz?

Instagram profilinizi kimin görüntülediğini nasıl göreceğinizi bilmek söz konusu olduğunda boşuna umutlanmayın. Instagram profilinize kimin baktığını tam olarak öğrenemezsiniz. Yukarıda belirtilen her yöntem, Instagram profilinizde kimlerin olduğunu gösterebilir, ancak sizi takip ettiklerini kesin olarak söyleyemez. Üçüncü taraf uygulamalar asılsız vaatlerde bulunur, Instagram pazardaki imajını bozacağı için buna asla izin veremez.