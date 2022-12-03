Instagramda beğeniler nasıl silinir

Instagram günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Arkadaşların ve tanıdıkların gönderilerinde gezinirken resimleri, videoları ve yorumları beğeniyoruz. Ancak, fikrinizi değiştirirseniz instagramda eski beğenileri silmek için ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Diğer birçok anlık mesajlaşma uygulamasında olduğu gibi , kullanıcılar arasındaki etkileşim esastır. Ve yine de Instagram, bu yapmış olduğunuz etkileşimleri olaydan sonra bile değiştirmemize izin veriyor. Instagram’da takipçi nasıl arttırılır konusunu zaten daha önce size detaylı olarak anlatmıştık. Şimdi de size eski beğenileri silmenin ipuçlarını vereceğiz.

Instagramda ki eski beğenilerimi nasıl silebilirim?

Dışarıda pek çok kullanışlı instagram eklentisi olsa da, bu durumda, uygulamada yerleşik olarak bulunan beğenmeme özelliği olduğundan bunların hiçbirine ihtiyacınız yoktur. Ve düşündüğünüzden çok daha kolay:

Instagram profilinizdeki menüye dokunun (sağ üstte üç çubuk)

“Hareketlerin” üzerine tıklayın.

“Etkileşimler” e gidin.

Beğenmeler’e gidin.

Artık beğendiğiniz tüm gönderilerin bir listesine görebilirsiniz. Beğenilerinizi silmek istediğiniz gönderileri seçin. Daha sonra bu gönderileri beğenmemek için alttaki “ Beğenme” seçeneğine tıklayabilirsiniz.