iOS 19 Hangi iPhone’lara Gelecek? İşte Uyumlu Modellerin Tam Listesi

WWDC 2025 yaklaşırken, gözler yine Apple’a çevrildi. iPhone kullanıcılarının aklındaki en önemli soru ise belli: iOS 19 güncellemesi benim cihaza da gelecek mi? Yeni sürümle ilgili sızıntılar şimdiden teknoloji kulislerinde dolaşmaya başladı. Biz de bu yazımızda iOS 19 hakkında ortaya çıkan son bilgileri ve hangi iPhone modellerinin bu güncellemeyi alabileceğini derledik.

Apple Son Yıllarda Destek Konusunda Daha Cömertti

Apple, geçmişte büyük iOS güncellemelerinde bazı eski iPhone modellerine desteği kesmesiyle sık sık gündeme gelirdi. Ancak son iki yıldır bu yaklaşımında değişiklik yaptı. Hem iOS 17 hem de iOS 18, aynı cihaz grubuyla uyumlu olarak sunuldu. Bu da eski model telefon kullanan birçok kullanıcıyı sevindirdi.

Fakat gelen bilgiler, iOS 19’la birlikte Apple’ın yeniden eski alışkanlıklarına dönebileceğini gösteriyor. Bazı eski modellerin bu güncellemeyi alamayacağı konuşuluyor.

iOS 19 Alacak iPhone Modelleri (Beklenen Liste)

Fransız teknoloji sitesi iPhoneSoft.fr’ye göre, iOS 19 tüm iOS 18 destekli cihazlarla uyumlu olmayacak. Özellikle iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin bu güncellemeyi alamayacağı iddia ediliyor.

İşte iOS 19’un gelmesi beklenen iPhone modelleri:

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16 serisi: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

Ayrıca henüz tanıtılmamış iPhone 17 serisinin de iOS 19 ile kutudan çıkması bekleniyor.

Hangi iPhone’lar Güncellemeyi Kaybediyor?

Şu anki söylentilere göre, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max iOS 19 desteğini alamayacak. Bu üç model 2018 yılında çıkmış ve A12 Bionic işlemcisiyle gelmişti. Bu kararın arkasında, donanım yetersizliği ya da Apple’ın yeni nesil cihazlara odaklanma stratejisi olabilir.

Yeni iPhone 17 Serisi Ne Zaman Geliyor?

Apple’ın iPhone 17 modellerini Eylül 2025’te tanıtması bekleniyor. Bu modeller, iOS 19’u fabrika çıkışı olarak sunacak ve güncellemenin sunduğu en gelişmiş özellikleri kullanıcılara eksiksiz şekilde sunacak.

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Tüm iPhone’lar Aynı Özellikleri Alacak mı?

Önemli bir detay: iOS 19 her ne kadar birçok cihaza gelse de, tüm özellikler her modelde çalışmayabilir. Özellikle Apple’ın geliştirdiği yapay zekâ tabanlı sistemler —yani Apple Intelligence — daha güçlü donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi gibi yeni modeller, bu gelişmiş özelliklerin tamamına erişebilecek.

Daha eski ama güncellemeyi alacak cihazlarda ise, temel iOS 19 deneyimi sunulacak fakat bazı özellikler sınırlı kalabilir.

iPhone Desteği Neden Kesiliyor? İşin Teknik Tarafı

Apple’ın bu konuda birkaç temel gerekçesi bulunuyor:

İşlemci Uyumluluğu: Apple, cihazlarına genellikle 5-6 yıl yazılım desteği sunuyor. Ancak günümüzün ileri seviye yazılım özellikleri, daha yeni çiplere ihtiyaç duyuyor. A12 Bionic işlemcili cihazlar artık bu eşiğin gerisinde kalmaya başladı.

Yapay Zekâ Entegrasyonu: iOS 19’un odak noktalarından biri, cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ sistemleri olacak. Bu teknolojilerin sağlıklı çalışabilmesi için minimum A17 Bionic seviyesinde bir işlemci gerekebilir.

Güvenlik ve Performans: Apple, kullanıcı deneyimini ve güvenlik standartlarını koruyabilmek için bazı eski modelleri artık desteklememeyi tercih ediyor olabilir.

iPadOS 19 Ne Durumda?

Eğer bir iPad kullanıcısıysanız, iOS 19’daki gelişmeler sizi de ilgilendiriyor. iPadOS 19 ile ilgili sızan bilgilere göre, A10 Fusion işlemcili iPad modelleri (örneğin 7. nesil iPad) bu güncellemeyi alamayacak. A12 Bionic ve üzeri işlemciye sahip iPad’lerin desteklenmesi bekleniyor.

iOS 19 Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, iOS 19’u büyük ihtimalle 9 Haziran 2025’te düzenlenecek WWDC25 etkinliğinde tanıtacak. Hemen ardından geliştirici betası yayınlanacak. Genel kullanıcılar içinse final sürümün Eylül ayında yeni iPhone modelleriyle birlikte dağıtılması bekleniyor.

Eğer iOS 19’u erkenden denemek isterseniz, Apple’ın Beta Yazılım Programı’na katılabilirsiniz. Ancak hatırlatalım, beta sürümler zaman zaman sorunlu olabilir. Bu yüzden günlük kullandığınız ana cihazda yüklemeniz önerilmez.

Sonuç: Güncellemeye Hazır mısınız?

iOS 19, birçok yeniliği beraberinde getirecek gibi görünüyor. Ancak her iPhone bu güncellemeye kavuşamayacak. Cihazınız desteklenenler listesinde yer alıyorsa, sonbaharda gelecek yeniliklere şimdiden hazır olun. Eğer listenin dışında kaldıysanız, belki de yeni bir modele geçmenin zamanı gelmiştir.

Resmi duyurular için WWDC 2025’i takipte kalın, biz de gelişmeleri anbean sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.