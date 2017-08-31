LG V30 Bu Akşam Tanıtılıyor İşte Bilinen Özellikleri

LG ilk olarak V serisine 2015 yılında LG V10 ile bakladı. İlk günden itibaren, en iyi multimedya özelliklerini getirirken, güç isteyen kullanıcılarının özlem duyduğu tüm üst seviye özellikleri ile beraber dayanıklı bir telefona odaklanıldı. Şimdi 2017'de bu gelenek yeni LG V30 ile devam ediyor.

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Şirket V30 ile ilkleri deniyor. Bakalım yeni V30 serisi ile bizlere neler sunuyor.

LG V30, muhteşem bir P-OLED ekranın yanı sıra spor yepyeni bir görünüm kazandı. LG V30 ile ilgili dikkat edeceğiniz ilk şey, kamera ve parmak izi yerleşimi genelde V20 ile aynı kalırken, çok daha fazla dikkat çeken birkaç tasarım değişikliği. LG V30 18:9 oranında 6 inç P-OLED ekranla geliyor. Sanal tuşlarıyla sonsuz ekran sunan cihaz Galaxy S7'nin tasarımını anımsatıyor. Galaxy G6'da olduğu gibi metal bir kasaya da sahip.

2017 yılının amiral gemisi özelliklerine sahip

LG V30, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı ve 3.300 mAh pil ile bir Snapdragon 835'den güç almaktadır. Bunlar, 2017 yılının akıllı telefon söz konusu olduğunda oldukça standart özellikler. Buna rağmen biraz daha fazla RAM, özellikle de Not 8 ve OnePlus 5 de olduğu gibi 6 GB veya daha fazlasını görmek isterdik. Tabi telefonun performansı buna şimdilik ihtiyaç olmadığını söylüyor.

V serisi ilk defa suya ve toza dayanıklı olarak geliyor

LG V20 canavar bir telefondu. Ancak özelliklerinden eksik olan bir şeyler vardı. IP68 sertifikalı suya ve toza dayanaklı kasa V30'da mevcut. 30 dakikaya kadar 1.5m derinlikte su altında kalabilecek şekilde tasarlanmıştır. LG bu sefer ısı borusu kullanıyor. Telefonun sıcaklığının tek bir nokta yerine bir çok noktaya aktarım yaparak çalışmasını sağlaması planlanıyor.

LG Fotoğraf çekimi konusunda yine iddialı

LG V30 hem yazılım hem de donanım olarak iyi bir kamera ile karşımıza çıkıyor. f / 1.6 diyafram ve 71 derecelik görüş alanına sahip 16 MP kamerası bulunuyor. Arkadaki ikinci kamera, af / 1.9 diyafram ve 120 derece görüş alanı ile 13 MP özleliklerinde. Optik görüntüleme sabitleyici sadece ana kamerada bulunuyor.

LG kristal netlik lensi de eklenmiş bulunuyor. Verilere göre şeffaflık bu sayede %4 artmış. Karanlıkta daha iyi çekim imkanı verecek.Koyu renkleri daha iyi sunması da dramatik çekimlere imkan verecek.

Yeni ve büyük bir kamera yazılımı olan Cine video ile tanışın

LG, kameraya odaklanmaya devam ederken, birkaç önemli yeni yazılım özelliği de getirdi. İlki, sinema videosu olarak adlandırılır ve fotoğraflarınıza daha "profesyonel" bir görünüm vermek için film kalitesinde tonlar ve daha fazlasını eklemenize izin veren özel yerleşik efektler kullanmanızı sağlar.

İkinci odağı, Teknik olarak Cine Video'nun bir parçası olan Point Zoom'dur. Bu özellik, diğer aygıtlarda olduğu gibi, ortayı yakınlaştırınip sonra da kamerayı hareket ettirmek yerine bir videonun herhangi bir bölümüne sorunsuz şekilde zoom yapmanıza olanak tanır.

Son olarak, Cine Log var.

Bu, geniş bir dinamik aralık ve renk gamutu yakalamanıza, log gamma eğrisi kullanarak video kaydetmenize ve detayları Adobe Premiere Pro gibi araçlarda düzenleyebilmeniz için bir görünüm tablosuna kaydetmenize olanak tanır. Video üretimiyle ilgileniyorsanız, videonun profesyonel bir standartta renklendirilebileceği anlamına geliyor.

LG yeni V30'un video işiyle uğraşanların ve Youtuber'ların elinde olmasını istiyor.

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