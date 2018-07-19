Nokia X6, Nokia 6.1 Plus Adıyla Satışa Çıkıyor: İşte Özellikler ve Fiyatı

HMD Global nihayet Çin dışındaki ülkeler için Nokia X6'yı yeni bir isimle duyurdu: Nokia 6.1 Plus.

Nokia 6.1 Plus, muadili X6 modeli ile aynı özellikleri taşımaktadır. Telefon Android 8.1 Oreo ile satışa sunulacak ve AndroidOne programının bir parçasıdır. Bununla birlikte X6 çeşitli RAM ve depolama çözümü ile gelirken 6.1 Plus sadece 4GB / 64GB seçeneği ile gelecek.

Cihazın fiyatı 2,288 HKD (292 $) ve satışları 24 Temmuz'da başlıyor.

Nokia 6.1 Plus Özellikleri

İşlemci: Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 1.8 Kryo 260

GPU: Adreno 509

Hafıza: 64 GB depolama, 4GB RAM, 400 GB'a genişletilebilir SD kart slotu (sim üzerinden)

Kamera: Dual: 16 MP (f/2.0, 1.0µm, PDAF, giro-EIS) + 5 MP (f/2.2, 1.2µm, derinlik sensörü, dual led flaş)

Video: 1080p@30fps, giro-EIS

Boyutlar: 47.2 x 71 x 8 mm

Ağırlık: 151 g

SIM: Çift SIM (HYBRID)

Çözünürlük: 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi )

Batarya: Çıkartılamaz Li-Ion 3060 mAh

Renkler: Mavi ve BeyazMarka geçen günde Nokia X5 modelinin Nokia 5.1 Plus adıyla global satışa çıkacağını duyurdu.