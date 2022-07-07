Microsoft Teams, ticari şirketlerin gelişmesi için birden fazla hizmete izin veren bir iş platformudur. Bu hizmetler video konferansları, işyeri sohbetlerini, dosya depolamayı ve belge paylaşımını içerir. Bu hizmetler, işletmelerin büyümesine, organize olmasına ve çalışanlarıyla daha iyi bir şekilde bağlantı kurmasına izin verdi.

Artık Microsoft Teams ile Outlook entegrasyonu mümkün olduğundan, iletişimde kalmak daha kolay hale geldi. Bu her iki platformu da kullanma eğiliminde olan kullanıcılar için oldukça verimlidir. Siz de bu iki platformu birleştirmenin ve iş hayatınızı kolaylaştırmanın bir yolunu arıyorsanız doğru yerdesiniz. Outlook için Microsoft Teams Add in’i nasıl yükleyeceğinize yardımcı olacak mükemmel bir kılavuz sunuyoruz.

Outlook için Teams Eklentisi Nasıl Kurulur

Microsoft Teams Outlook birleşimi, her iki programın kullanıcıları için de kullanışlıdır. Bu entegrasyon, kullanıcıların her iki uygulamayı ayrı ayrı açmaya gerek kalmadan doğrudan Outlook üzerinden toplantılar ayarlamasına veya Microsoft Teams‘i kullanmasına olanak tanır. Outlook’a Microsoft Teams eklendiğinde, Outlook’un ana sayfasında, istediğiniz zaman erişebileceğiniz bir Teams logosu çıkacaktır. Bu entegrasyon Windows, mobil kullanıcılar, MAC kullanıcıları ve hatta web için geçerlidir.

Teams Eklentisi hangi Outlook sürümlerinde Çalıştırabilirim?

Bu entegrasyon, Office 365’in son sürümleri için kullanılabilir. Office ve Windows Eklenti aracı için aşağıda belirtilen sürümlerde çalıştırmayı deneyin:

•Ofis 2013

•ofis 2016

•Ofis 2019

•Ofis 2021

•Değişim 2013

•Borsa 2016

•Windows 10

•Windows 11

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Teams Toplantı Eklentisi İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

•Outlook profilinizde Ekip Toplantılarını planlamak için kullanılabilecek bir Exchange posta kutunuz olduğundan emin olun.

•Canlı etkinlikler planlanamaz.

•Kanal toplantıları da planlanamaz.

•PC’nizin ağ yolunda bir Kimlik Doğrulama Proxy’si olması durumunda eklenti çalışmayacaktır.

Outlook için teams eklentisi kurulumuna başlamadan önce, her iki uygulamayı da PC’nize indirmeniz gerekir. Bu programlara sahip olduğunuzda, Outlook’ta Teams’i kullanmak için eklentiyi kullanabilirsiniz.

Microsoft Teams Eklentisini Etkinleştirin

Aşağıda belirtilen adımlarda olduğu gibi yaparak eklentiyi etkinleştirebilirsiniz.

1. Windows tuşuna basın, outlook yazın ve Aç’a tıklayın.

2. Dosya menüsüne tıklayın.

3. Ardından, Seçenekler’e tıklayın.

4. Eklentiler’i seçin .

5. Açılır menüden COM Eklentilerini Devre Dışı Öğeler olarak değiştirin ve Tamam ‘ı tıklayın .

6. Ardından, Microsoft Office için Microsoft Teams Toplantı Eklentisinin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin, devre dışıysa Etkinleştir’e tıklayın .

Etkinleştirdikten sonra, Outlook uygulamanızın ana sayfasında toplantı seçeneği görünecektir.