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Outlook ve Hotmail ile Bir Süredir Mail Gönderilemiyor

PetaBayt 18 Eylül 2017 Haberler 21 Yorum

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Outlook ve Hotmail uygulamaları ve web sürümü dahil mail gönderilemiyor.

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Sorunun kaynağı için henüz bir açıklama gelmedi.

Güncelleme 4: An itibariyle sorun düzelmiş gözüküyor. 22:54 Düzeltme: Sorun tekrar ediyor. 23:17

Bazı kullanıcılar bilgisayarın Outlook güncellemelerini kaldırırsanız sorun çözülüyor şeklinde mesajları olmasına rağmen sorun düzelmiyor.

Güncelleme: Sorun düzeliyor olabilir. 15dk aradan sonra bir mail ulaştı.

Güncelleme 2: Sosyal medya hesaplarından bazı kullanıcılara cevap veren Microsoft, durumun geçici olduğunu belirtti. Mart ayında da benzer bir sorun yaşayan şirket, yaklaşık 24 saat hizmet verememişti.

Güncelleme 3 : Saat 20:30 itibari ile halen mail gönderilemiyor. Maili göndermeyi denemeden otomatik taslaklara atıyor.

İşte sorunu yaşayan kullanıcıların sosyal medya mesajları:

@hotmail ve @Outlook bu iki hesapta sorun var herhalde ? Öğle saatlerinden beri işlerin tamamı kitlendi..çalışmıyor sistem!

güncellemeden kaynaklı, denetim masasından outlook güncellemelerini kaldırınca düzeliyor..

Microsoft Outlook / Hotmail sıkıntı mı var ? Sıkıntı sadece bende mi

Outlook üzerinden mail alamıyorum, gönderemiyorum. Öğlenden beri durum böyle. Bir sorun mu var? @MicrosoftTR

Sunucularla alakalı sorun var sanırım hotmail çökmüş durumda. hiçbir şekilde mail alamıyoruz ve gönderemiyoruz.@Outlook

Hotmail & Outlook Mail hesapları halihazırda çalışmıyor.

mail atıyorum 5 defa denedim gitmiyor

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21 Yorum

  1. sinan aksoy
    18 Eylül 2017 at 16:17

    Sorunda ben de de mevcut şirket ve kişisel epostam da aynı sorun mevcut. Mobilde de aynı. Sunucu kaynaklı sorun var. İşlerimiz aksadı.

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  2. ferhan taburcu
    18 Eylül 2017 at 16:41

    Her gün mutlaka beklenmedik bir sorun çıkmasa..

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  3. Kaan
    18 Eylül 2017 at 16:44

    aynı sorunu 18.09.2017, 12.30’dan beri bende yaşamaktayım, her şeyimiz hotmail üzerinde yürümekte, bakalım ne olacak…

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  4. KORAY
    18 Eylül 2017 at 17:17

    mail alamıyorum,benim gibi sorunu olan varmı ? 1-2 günde düzelmezse benim gibi mailleri ayda yılda bir kontrol eden kişi için bile çok sıkıntı olacak

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  5. KORAY
    18 Eylül 2017 at 17:27

    outlook güncellemelerini nasıl kaldırıyoruz? kaldırsak bile sorun cep telefonunda vs.. düzelmez diye düşünüyorum

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  6. ahmet
    18 Eylül 2017 at 18:00

    işerimiz aksadı sorun ne zaman düzelecek,açıklama bekliyoruz

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  7. sinan aksoy
    18 Eylül 2017 at 18:03

    Microsoft mail servisleri siber saldırı altında diye postlar mevcut. Bakalım ne olacak.

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  8. İlhan kefeli
    18 Eylül 2017 at 19:26

    Allah rızası için bir açıklama yapın be muhteremler!!!

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  9. Bahri
    18 Eylül 2017 at 19:42

    Belki posta kutusu dolmuştur diye tüm mailleri sildim ama tık yok. Umarım microsoft buna bir an önce çözüm bulur çünkü hayati bir mail aksıyor şu anda.

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  10. Hümeyra
    18 Eylül 2017 at 19:54

    Bugün öğlen den itibaren aynı problem bende de var ve kesinlikle çözülme di, tüm işlerim aksadı ne zaman düzelir bilginiz var mı, ,

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  11. Mehmet ali
    18 Eylül 2017 at 20:48

    Bugün saat 1400 dan itibaren mail gönderemiyorum mail alamıyorum Outlook hesabını kaldırdım tekrar yükledim Ama sorun çözülmedi hala devam ediyor

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  12. serdar
    18 Eylül 2017 at 21:08

    Bende de 2 saattir aynı sorun var.Tek bende var sanıyordum netten araştırdım herkeste varmış.Tam önemli işlerimin üstüne oldu bu sıkıntı.En iyisi gmail.

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  13. mert
    18 Eylül 2017 at 21:40

    hotmailden çıkıyorum gmaile geçiyorum sizde oyle yapın

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  14. Murat
    18 Eylül 2017 at 22:12

    Outlook tan mail yollayamiyorum taslaklara kaydediyor. Mail de gelmiyor , ogleden beri Boyle olmaya basladi. Ne zaman duzelecek kimsenin bilgisi varmi,

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  15. PetaBayt
    18 Eylül 2017 at 22:55

    Sorun şu an için düzelmiş gözüküyor. Düzeltme: Tekrar aynı şekilde taslaklara atmaya başladı.

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  16. murat
    18 Eylül 2017 at 23:17

    outlook verdiğim linkten takip edin şuan offline.. https://portal.office.com/servicestatus

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