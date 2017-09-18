Outlook ve Hotmail ile Bir Süredir Mail Gönderilemiyor

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Outlook ve Hotmail uygulamaları ve web sürümü dahil mail gönderilemiyor.

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Sorunun kaynağı için henüz bir açıklama gelmedi.

Güncelleme 4: An itibariyle sorun düzelmiş gözüküyor. 22:54 Düzeltme: Sorun tekrar ediyor. 23:17

Bazı kullanıcılar bilgisayarın Outlook güncellemelerini kaldırırsanız sorun çözülüyor şeklinde mesajları olmasına rağmen sorun düzelmiyor.

Güncelleme: Sorun düzeliyor olabilir. 15dk aradan sonra bir mail ulaştı.

Güncelleme 2: Sosyal medya hesaplarından bazı kullanıcılara cevap veren Microsoft, durumun geçici olduğunu belirtti. Mart ayında da benzer bir sorun yaşayan şirket, yaklaşık 24 saat hizmet verememişti.

Güncelleme 3 : Saat 20:30 itibari ile halen mail gönderilemiyor. Maili göndermeyi denemeden otomatik taslaklara atıyor.

İşte sorunu yaşayan kullanıcıların sosyal medya mesajları:

@hotmail ve @Outlook bu iki hesapta sorun var herhalde ? Öğle saatlerinden beri işlerin tamamı kitlendi..çalışmıyor sistem!

güncellemeden kaynaklı, denetim masasından outlook güncellemelerini kaldırınca düzeliyor..

Microsoft Outlook / Hotmail sıkıntı mı var ? Sıkıntı sadece bende mi

Outlook üzerinden mail alamıyorum, gönderemiyorum. Öğlenden beri durum böyle. Bir sorun mu var? @MicrosoftTR

Sunucularla alakalı sorun var sanırım hotmail çökmüş durumda. hiçbir şekilde mail alamıyoruz ve gönderemiyoruz.@Outlook

Hotmail & Outlook Mail hesapları halihazırda çalışmıyor.

mail atıyorum 5 defa denedim gitmiyor

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