Outlook ve Hotmail ile Bir Süredir Mail Gönderilemiyor

Bugün öğlen saatlerinden itibaren Outlook ve Hotmail uygulamaları ve web sürümü dahil mail gönderilemiyor.
Sorunun kaynağı için henüz bir açıklama gelmedi.
Güncelleme 4: An itibariyle sorun düzelmiş gözüküyor. 22:54 Düzeltme: Sorun tekrar ediyor. 23:17
Bazı kullanıcılar bilgisayarın Outlook güncellemelerini kaldırırsanız sorun çözülüyor şeklinde mesajları olmasına rağmen sorun düzelmiyor.
Güncelleme: Sorun düzeliyor olabilir. 15dk aradan sonra bir mail ulaştı.
Güncelleme 2: Sosyal medya hesaplarından bazı kullanıcılara cevap veren Microsoft, durumun geçici olduğunu belirtti. Mart ayında da benzer bir sorun yaşayan şirket, yaklaşık 24 saat hizmet verememişti.
Güncelleme 3 : Saat 20:30 itibari ile halen mail gönderilemiyor. Maili göndermeyi denemeden otomatik taslaklara atıyor.
İşte sorunu yaşayan kullanıcıların sosyal medya mesajları:
@hotmail ve @Outlook bu iki hesapta sorun var herhalde ? Öğle saatlerinden beri işlerin tamamı kitlendi..çalışmıyor sistem!
güncellemeden kaynaklı, denetim masasından outlook güncellemelerini kaldırınca düzeliyor..
Microsoft Outlook / Hotmail sıkıntı mı var ? Sıkıntı sadece bende mi
Outlook üzerinden mail alamıyorum, gönderemiyorum. Öğlenden beri durum böyle. Bir sorun mu var? @MicrosoftTR
Sunucularla alakalı sorun var sanırım hotmail çökmüş durumda. hiçbir şekilde mail alamıyoruz ve gönderemiyoruz.@Outlook
Hotmail & Outlook Mail hesapları halihazırda çalışmıyor.
mail atıyorum 5 defa denedim gitmiyor
Sorun hakkındaki güncellemeleri petabayt.com üzerinden takip edebilirsiniz.
Sorunda ben de de mevcut şirket ve kişisel epostam da aynı sorun mevcut. Mobilde de aynı. Sunucu kaynaklı sorun var. İşlerimiz aksadı.
1 mail ulaştı 15dk aradan sonra.
Gönderince taslaklara atıyor orda kalıyor.
Win 10 uygulamada ,web te ,mobilde hiç tık yok. Ne geliyor ne gidiyor.
Her gün mutlaka beklenmedik bir sorun çıkmasa..
aynı sorunu 18.09.2017, 12.30’dan beri bende yaşamaktayım, her şeyimiz hotmail üzerinde yürümekte, bakalım ne olacak…
mail alamıyorum,benim gibi sorunu olan varmı ? 1-2 günde düzelmezse benim gibi mailleri ayda yılda bir kontrol eden kişi için bile çok sıkıntı olacak
outlook güncellemelerini nasıl kaldırıyoruz? kaldırsak bile sorun cep telefonunda vs.. düzelmez diye düşünüyorum
Güncelleme ile düzelmiyor. Sorun Microsoft kaynaklı.
işerimiz aksadı sorun ne zaman düzelecek,açıklama bekliyoruz
Microsoft mail servisleri siber saldırı altında diye postlar mevcut. Bakalım ne olacak.
Allah rızası için bir açıklama yapın be muhteremler!!!
Belki posta kutusu dolmuştur diye tüm mailleri sildim ama tık yok. Umarım microsoft buna bir an önce çözüm bulur çünkü hayati bir mail aksıyor şu anda.
Bugün öğlen den itibaren aynı problem bende de var ve kesinlikle çözülme di, tüm işlerim aksadı ne zaman düzelir bilginiz var mı, ,
Bugün saat 1400 dan itibaren mail gönderemiyorum mail alamıyorum Outlook hesabını kaldırdım tekrar yükledim Ama sorun çözülmedi hala devam ediyor
Bende de 2 saattir aynı sorun var.Tek bende var sanıyordum netten araştırdım herkeste varmış.Tam önemli işlerimin üstüne oldu bu sıkıntı.En iyisi gmail.
hotmailden çıkıyorum gmaile geçiyorum sizde oyle yapın
Outlook tan mail yollayamiyorum taslaklara kaydediyor. Mail de gelmiyor , ogleden beri Boyle olmaya basladi. Ne zaman duzelecek kimsenin bilgisi varmi,
Microsoft sorunu doğruladı ve problemi bulmaya çalışıyorlarmış.
https://www.petabayt.com/microsoft-outlookta-sorun-oldugunu-dogruladi/
Sorun şu an için düzelmiş gözüküyor. Düzeltme: Tekrar aynı şekilde taslaklara atmaya başladı.
outlook verdiğim linkten takip edin şuan offline.. https://portal.office.com/servicestatus