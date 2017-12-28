Planlı eskitme ve iPhone yavaşlama sorunu için Fransa’da ceza davası açılıyor

Fransa’daki yeni bir ceza davasının Apple’ın cüzdanını vuracak gibi. Sadece para cezası değil hapis cezasının da gelebileceiği konuşuluyor. Apple’ın rastgele kapanmaları önlemek için eski pilleri yavaş performansta çalıştırdığının keşfinde yankılar büyüyor.

Planlı eskitme olayınca açılan dava ile en azla 2 yıl hapis cezası, en fazla 300.000 Euro para cezası ve şirket karının %5’nin alınabileceği Fransa haber sitesi TheLocal.fr’de söylendi.

HOP ortak kurucusu Laetitia Vasseur, “Müşterilerimizi ve çevreyi Apple tarafından organize edilen bu atıklara karşı savunmak bizim görevimizdir,” dedi.

Fransa, 2015 yılının Ağustos ayında bir kanun çıkardı; kanuna göre “Ürün değiştirme oranını artırmak için kasıtlı olarak bir ürünün ömrünü kısaltmak yasadışıdır”.

Geçen hafta ise eski cihazlarını yavaşlattığını açıklayan Apple, durumu göre, dahili piller artık tam kapasite çalışamadığında yazılım üzerinde değişiklikle ve planlı güç zayıflaması uyguluyor. Bunun sebebi ise telefonun rastgele kapanmasını önlemek olduğunu savunuyor.

Ne hikmetse kullanıcılarını uyarıp, yeni pil satın alarak bu durumdan kurtulabileceklerinden bahsetmiyor. (Bazı kullanıcıların pili yenilese dahi cihazların yavaş olduğunu söyledikleri biliniyor. )

Soğuk havalarda kapanma olayı

Apple, “Soğuk koşullarda, düşük akü şarjına sahipken ya da zaman içinde yaşlandıkça, lityum iyon piller az miktarda akım talebi sağlayamıyor ve bu da cihazın beklenmedik bir şekilde elektronik bileşenlerini korumak için kapanmasına neden olabilir” dedi. Bu sorunda kışın kapanan iPhone telefonlar için yapılan bir açıklama idi.

Şirket, 2016 yılında bu değişikliği iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE için bir yazılım güncellemesi ile uygulamaya başladığını açıkladı. Destek o zamandan beri iOS 11.2 ile iPhone 7’ye genişletildi.

Ancak durum, kullanıcıların yeni bir cihaz satın almalarını sağlamak için Apple’ın kasıtlı olarak eski iPhone’ları yavaşlattığını düşündüren bir komplo teorisini tetiklemeye yardımcı oldu.

Böylece yapılan testlerde pili yaşlanan bir iPhone’un yavaş çalışmaya başladığı kanıtlandı. İlgili haberi buradan okuyabilirsiniz. http://appleinsider.com/articles/17/10/06/futuremark-analysis-debunks-rumor-that-apple-slows-older-iphones-down-on-purpose-with-ios-updates

Bazı kullanıcılar, eski bir iPhone’da pilin yerini almasının, sorunu artık çözmediğini ve yazılımın artık tükenmediğini fark ettiğini ve güç tüketimini durdurduğunu fark etti.

Şu an Apple’ın başında konu ile ilgili ABD iPhone yavaşlatma davası, Fransa’da çevreyi kirletme davası ve Güney Kore’de hükümet tarafından yapılan soruşturma bulunuyor. Apple’a dava açmadan önce yapılması gerekenler hakkında yazılarda paylaşıldı.

Kaynak (İngilizce) : Apple Insider