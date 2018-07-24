Qualcomm Adreno Turbo’yu Duyurdu

Qualcomm'un resmi Weibo sayfasında beklenmedik bir dizi teaser ortaya çıktı, Adreno Turbo.

Bunlardan biri akıllı telefon içindeki bir çipset posteri ve "daha soğuk daha akıllı" sözleri bulunuyordu.

Bu duyuru oyunlarla alakalıydı ve şirket geçenlerde duyurulan Turbo GPU teknolojisi ile rekabete girdiğini gösteriyor.

Huawei'nin yaptığı gibi, Qualcomm'un oyunlarda daha verimli ve daha çok FPS sunan bi özellik olduğunu bekliyoruz. Aslında sadece oyunlar değil Gpu gerektiren VR ve AI işlemlerinde de yüksek performans olacaktır.

Muallakta kalan noktaların açıklamasını yakında öğreneceğiz fakat duyurunun Çin'de yapılması hayli ilginç.