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adreno turbo

Qualcomm Adreno Turbo’yu Duyurdu

PetaBayt 48 dakika önce Haberler Yorum

Qualcomm'un resmi Weibo sayfasında beklenmedik bir dizi teaser ortaya çıktı, Adreno Turbo.

Bunlardan biri akıllı telefon içindeki bir çipset posteri ve "daha soğuk daha akıllı" sözleri bulunuyordu.

Bu duyuru oyunlarla alakalıydı ve şirket geçenlerde duyurulan Turbo GPU teknolojisi ile rekabete girdiğini gösteriyor.

qualcomm adreno turbo

Huawei'nin yaptığı gibi, Qualcomm'un oyunlarda daha verimli ve daha çok FPS sunan bi özellik olduğunu bekliyoruz. Aslında sadece oyunlar değil Gpu gerektiren VR  ve AI işlemlerinde de yüksek performans olacaktır.

Muallakta kalan noktaların açıklamasını yakında öğreneceğiz fakat duyurunun Çin'de yapılması hayli ilginç.

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Yorum

  1. Kutay
    24 Temmuz 2018 at 21:20

    Orta seviye telefon daha da güçlenecek. Huawei nin işlemcisine maruz kalmadan Snapdragon kullanabilir. Orta seviye telefon almayı düşünenler biraz daha beklesin derim.

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