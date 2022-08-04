Güvenli mod, Samsung Galaxy A30 dahil olmak üzere tüm Android akıllı telefonlarda veya tabletlerde bulunan pratik bir seçenektir.

Güvenli mod, Samsung Galaxy A30 dahil olmak üzere Android akıllı telefonlarda veya tabletlerde bulunan pratik ve her zaman işinize yarayacak bir seçenektir. Play Store’dan birçok uygulama yüklediğimiz için, bazılarının hatalı kodlanmış olabileceğini ve bu durumun telefonda çeşitli sorunlara neden olabileceğini unutmamalıyız.

Ancak, akıllı telefonda bir sorunla karşılaştığınızda, üçüncü taraf bir uygulamanın suçlu olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Basit, tek yapmanız gereken Güvenli modu etkinleştirmek ve telefonun nasıl davrandığını görmek. Samsung Galaxy A30’u Güvenli moda nasıl başlatacağımızı görelim.

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Samsung Galaxy A30 Güvenli Modda nasıl başlatılır

Telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, yüklediğiniz uygulamalardan birinin bu sorunu oluşturup oluşturmadığını kontrol edebilirsiniz. Telefonu Güvenli modda başlattığınızda tüm üçüncü taraf uygulamaları kapatılacaktır. Ve tamda bu durumda, telefonun nasıl davrandığını izlemeniz gerekiyor. Herhangi bir sorun yoksa ve her şey yolunda gidiyorsa, soruna uygulamalardan biri neden oluyordur. Ondan kurtulmak için, sorun giderilene kadar uygulamaları tek tek kaldırabilir veya fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Güvenli modu nasıl etkinleştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

Akıllı telefonunuzdaki Güç düğmesini basılı tutun

Kapat seçeneğini gördüğünüzde, basılı tutmaya devam edin

Birkaç saniye sonra “Güvenli modda yeniden başlat” ifadesini göreceksiniz.

Güvenli modda iki kez dokunun

Telefon Güvenli modda açılacak ve ekranın sol alt köşesinde “Güvenli mod” yazısını göreceksiniz.

Şimdi telefonunuz da Güvenli modda yapmanız gereken işlemleri yapın. Güvenli mod ile işiniz bittiğinde ve normal çalışma moduna geri dönmek istediğinizde, her zaman yaptığınız gibi telefonu yeniden başlatın.