Samsung Galaxy A80 yenilenen A-serisi için tasarım felsefesi değiştirmeye başladı.

Motorlu bir pop-up kamera ile kızaklı bir şekilde kamera açılışı cep telefonlarında tasarım diline yenilik getirmesini amaçlıyor. Daha çok Nokia'nın batmadan önce çıkardığı telefon özelliklerine benzetiyoruz. Nokia neden battı yazımızı ilgili bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Konumuza dönersek, bu telefon en kaliteli selfie fotoğraf ve videoları sunmayı vaat ediyor. Galaxy A80 herhangi bir Galaxy telefonda olmayan en yüksek çözünürlüklü sensör ile geliyor. f / 2.0 lensli 48MP bir kamera. Bu kamera, 123 ° video alanlı 8MP ultra geniş açılı kamera ile birleştirildi. Daha fazla arkadaşınızı çekime sokmanıza olanak tanır. Üçüncü modül, çekimler ve hatta videolar için Live Focus özelliğini sağlayan bir 3D ToF sensörüdür.

Kameranın arkadan gizleme şekli, bir çentik veya delik gerekmediği anlamına gelir.Kamera bu şekilde sunulunca 6.7 inçlik ekran kusursuz bir şekilde sunuluyor. 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğe ve ekran parmak izi okuyucusuna sahiptir.

Samsung Galaxy A80, her iki tarafta da kavisli camlı metal bir çerçeve üzerine inşa edilmiştir. 25W Süper Hızlı Şarj özelliğine sahip bir 3.700mAh pil içerir (A70 gibi kablosuz şarj yoktur).

Telefon 8GB RAM ve 128GB saklama alanı ile birlikte geliyor. Daha yüksek kapasite seçenekleri ve de microSD yuvası yok. Telefon Android 9 ile geliyor.

Galaxy A80 üç renkte sunulacak; Hayalet Siyah, Melek Altın ve Hayalet Beyaz. Son iki, sırasıyla pembe ve mavi bir dokunuş getirerek, ışığın onları nasıl yansıttığına bağlı olarak hafifçe değişir.

Fiyat ve çıkış tarihi yakında açıklanacak, bu arada A80 ile ilgili bir inceleme üzerine çalışıyoruz, bu yüzden daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam edin.