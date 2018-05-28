Samsung Galaxy Note 9 için Beklenen Özellikler ve Fiyatı

Şimdiye kadar ki en pahalı Samsung telefon olması ve garip bir yerde duran parmak izi okuyucusuna rağmen Galaxy Note 8 müthiş bir patlama yaptı. Bütün Note serilerinden daha fazla satışı bulunan cihazın 18.5:9 ekran oranı ve çift kamerası Note 7 fiyaskosunu da unutturdu diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi Samsung Note 7 serisi cihazlar patlamalar sebebi ile geri toplatıldı ve bir sene sonra Note 8 serisi piyasaya sürüldü.

Samsung’un Galaxy Note 9 ile aynı sıçramayı yapabilecek mi bilmiyoruz. Yeni gelecek olan cihazın eski sürüme göre ne kadar değişime uğrayacağı önemli nokta.

Şimdiye kadar Note 9 hakkında söylenen dedikoduları hep bir araya topladık. Hespi doğru çıkmasa da en azından bizlere fikir sunuyor olacaklar.

Samsung Galaxy Note 9 Çıkış Tarihi

Her yıl olduğu gibi erken çıkış verecek söylentileri devam ediyor. Temmuz 2018’de tanıtılacağı söylenen telefonun her sene çıktığı tarih ise Eylül ayı.

Erken çıkacağı söylentileri ise OLED panellerin Nisan ayında üretime başlayacağı haberlerinden sonra ortaya çıktı. Bu Temmuz ayında tanıtılmasını sağlamayabilir ama geçen sene 15 Eylül raflardaki yerini alan cihaza göre biraz daha erken bir tarihte satışa sunulacağı anlamına gelebilir.

Diğer bir sebep ise her sene Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone modelinden önce piyasaya girmek. Bu her sene sunulan bir gerekçe. Daha erken piyasaya girişin daha fazla satışa neden olacağı belirtiliyor.

Henüz hiç bir şey onaylanmadı. Samsung’un her sene aynı stratejiyi kullanmasının başarılı olduğu ortada iken, aceleye getirilmiş bir amiral gemisi olmayacağını düşünüyoruz.

Samsung Galaxy Note 9 Özellikleri

Değişken diyafram aralığına sahip çift kamera en çok konuşulan söylentilerden. Snapdragon 845 ve Exynos 9810 yonga seti artık söylenti değil bilinen bir durum. S-Pen için yeni şık özellikler yine beklenen bir özellik.

Ekran konusunda ise Note 8’e göre daha büyük bir ekran gelebileceği konuşuluyor. Fakat fark çok az olacak. 6.32 inç olan Note 8 ekranı, Note 9 ile 6.38 inçe çıkacak. Ekran yine kavisli ve 18.5: 9 oranında olacak. 2,960 x 1,440px çözünürlük beklenen cihazda biz inanmasakta bazı söylentiler 4K ekran bahsediyor.

Kasanın içinde 6GB RAM olması bekleniyor. Önceki haberimizde belirtiğimiz gibi güvenilir bir Twitter kullanıcısı Note 9’un 8GB RAM ve 512GB hafıza seçeneği ile gelebileceğini söyledi.

Kamera konusunda ise düşük ışıkta iyi çekim için iyileştirmeler beklenirken MP ve diğer detaylar hakkında güvenilir bir sızıntı çıkmadı.

960 FPS’te yavaş çekim özelliği Galaxy S9 serisinden Note 9’a geçecektir. Kendi animasyonlu emojileriniz yine S serisinden gelecek diğer özellikler.

Galaxy Note 9 Fiyatı Ne Olacak?

Yazının başında şimdiye kadarki en pahalı Samsung telefon olduğunu söylemiştik. Bu etiketi halen koruyacağını düşündüğümüz telefonun fiyatı 950$ civarında olacaktır.

Türkiye’de ise önümüzdeki aylarda akıllı telefonlara %20 zam haberi ulusal gazetelerde dolaşmaya başladı. Böyle bir durumda telefonun açılış fiyatının, kaba bir tahminle 7 bin liraya yaklaşması olası. Umarız dolar düşer de bu fiyatlara telefon görmeye alışmayız.

Note 9 hakkında soru ve yorumlarınızı bekliyoruz.