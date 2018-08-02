Samsung Galaxy Note 9 Ön Siparişlerini Başlattı

Samsung, 9 Ağustos tarihinde Galaxy Note 9'u piyasaya tanıtacak. Şimdiye kadar tanıtılmış en erken Note serisi olacak. Bu durumun sebebi ise zayıf Galaxy S9 satışları. Koreli şirket ABD'de web siteleri üzerinden ön siparişleri de almaya başladı. Ayrıca mevcut akıllı telefonunuzu takas ederseniz size 450 dolarlık bir indirimde sunuyor.

Samsung, aynı zamanda GSM operatörlerinin mağazalarında da bu ön siparişleri kabul edecek. Verizon, AT & T, T-Mobile, Sprint ve kilitsiz herhangi bir cihaz takas için yeterli olacak.

Takas sadece 4 akıllı telefon üreticisinin (Samsung, Apple, LG ve Google) telefon modellerini içeriyor. Ancak çatlak ekranlı bir Galaxy S7 telefon da dahil olmak üzere 35'in üzerinde telefon modeli takasta geçerli olacak. Örnek olarak iPhone X veya Galaxy S9+ modelini takas etmek isterseniz 450$, 4-5 yıl eski Galaxy S5 için ise 150$ indirim alırsınız.

Galaxy Note 9 9 Ağustos'ta Tanıtımı Yapılacak

Samsung Galaxy Note 9, AMOLED paneli ile 6.4” Sonsuz ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 845 veya Exynos 9810'da çalışacak ve 6 GB RAM olacak. Arkada çift kamera var. Bunlardan birisinin f / 1,5-f / 2.4 değişken diyafram açıklığında olması bekleniyor. Parmak izi tarayıcısı kamera kurulumunun altında kalıyor, önden iris tarayıcısını ve 8 MP selfie kamerasını f / 1.7 objektifi ile koruyor.

KAYNAK: https://www.gsmarena.com/samsung_opens_up_galaxy_note9_preorders_in_united_states-news-32559.php