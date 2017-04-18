Samsung Galaxy S8 Ülkesi Güney Kore’de 1 Milyon Ön Sipariş Aldı

Güney Kore'de ön siparişlerin başlamasının üzerinden 10 gün geçti. İlk haftada 720 bin adet ön sipariş alan Samsung Galaxy S8, son 3 günde yaklaşık 300.000 adet daha sipariş aldı.

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Teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8'ten tam 60 milyona det satmayı hedefliyor. Pazar uzmanları'da sadece Galaxy S8'in 50 milyon adet satacağını işaret ediyor.

Telefon 21 Nisan 2017 tarihinde resmi olarak piyasaya sunulmaya hazırlansa da, bazı ön siparişler çoktan nakliye ile yola çıktı. Siparişler yola çıktı diyoruz ama hatta kullanıcılar ürünü teslim alıp ilk sorunlarını yaşamaya başladılar.

Galaxy S8 ekranında reddish dedikleri kırmızımsı bir problem var. Bunu LG G3 ekran değişi yaptıranlar hatırlayackatır. Sarı tonda ekranla geri gelmişti cihazlar. Bunun kırmızısı hepten can sıkacak bir sorun gibi gözüküyor.

Konu ile ilgili detaylı bilgiyi bu haberimizde okuyabilirsiniz. Samsung Galaxy S8 kırmızı ekran sorunu.