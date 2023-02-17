Sistem Elektronik Beylikdüzü Uydu Servisi

Sistem Elektronik, İstanbul Beylikdüzü ilçesinde uzun yıllar hizmet veren uydu tamir, bakım ve servis veren bir firmadır.

Beylikdüzü, Avcılar, Gürpınar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerinde uydu hizmeti sağlamaktadır.

Merkezi Uydu Sistemi Kurulumu

Binanıza merkezi uydu sistemi kurularak tüm dairelerin ortak çanak anten yardımı ile karasal TV yayınlarının izlenmesini olanak sağlar.

Sistem Elektronik ayrıca Merkezi Uydu Sistemi Kurulumu hizmetimizin yanında, aşağıdaki ek hizmetleri de sunuyor:

Televizyon ve Ses Sistemi Kurulumu: Televizyonların ve ses sistemlerinin doğru bir şekilde kurulması ve ayarlanması.

Uydu Anteni Tamiri: Mevcut uydu antenlerinin tamir veya güncellemesi hizmetleri.

Sistem Elektronik Beylikdüzü Merkezi Uydu Sistemi Kurulum Hizmetleri

Merkezi uydu sistemleri hakkında daha fazla bilgi için Merkezi Uydu Sistemi Kurulumu sayfasını ziyaret edebilirsiniz ve Sistem Elektronik’ten bilgi alabilirsiniz.

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