Testi Çözün LG Q6 Kazanma Şansı Yakalayın

LG, yeni telefonu için kampanya hazırladı. Daha önce G6 serisi içinde yapılan kampanya LG Q6 için de yapıldı.

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Kampanyaya katılma hakkı için bir kaç adım tamamlamanız gerekiyor. Facebook kampanya gönderisini beğenmek ve altına "Katıldım" şeklinde yorum eklemeniz gerekiyor. Daha sonra Q6 kazandırıyor web sayfasından kişisel bilgilerinizi girerek testi başlatabiliyorsunuz.

Test soruları oldukça kolay. Sorulara olumlu cevap yazarak göndermelisiniz.

LG Q6 kazanmaya hazır mısın? :)

Şimdi bu postu beğen, 'Katıldım' yazarak yorum bırak. Ardından Google'a 'LG Q6' yazarak LG websitesi linkine tıkla, sayfada yer alan Q6 videosunu izle ve yarışma sorularını cevapla! 6 Kişi LG Q6 kazanacak ve ilk katılm gerçekleştiren 1.000 kişiye Caribou Coffee'den 15 TL kahve kuponu hediye!

LG Q6 inceleme sayfası

Facebook gönderisi:

Test sayfası:

http://www.q6kazandiriyor.com/

LG'nin konu hakkındaki bülteni ise aşağıdaki gibidir.

LG Q6 İLE KAZAN!

Testi Çöz Keyfi Yudumla!

Senin için harika bir test hazırladık. Sorulara doğru cevap vererek katılım sağlayanlar LG Q6 kazanma şansı elde edecek. Aynı zamanda yarışmaya katılım sağlayan ilk 1.000 kişi Caribou Coffee'den 15 TL değerinde kahve kuponu kazanacak.

Şimdi LG Facebook sayfasına git ve ilgili yarışma postunu beğen, 'Katıldım' yazarak yorum bırak. Ardından Google'a 'LG Q6' yazarak LG websitesi linkine tıkla, sayfada yer alan Q6 videosunu izle ve yarışma sorularını cevapla!

Şimdi Keyfi Yudumlama Zamanı ;)

LG Q6 ile Hayatı Limitsiz Yaşa!