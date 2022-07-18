USB Bellekten Silinen Dosyalar Nasıl Kurtarılır

USB sürücünüzdeki değerli belgeleri kaybettiyseniz, yalnız değilsiniz. Bir USB’de depolanan veriler, kötü amaçlı yazılım saldırıları, sistem arızaları veya dosya bozulması nedeniyle yanlışlıkla silinmeye veya kaybolmaya karşı savunmasızdır.

Okuyucularımızın sorularına yanıt olarak, USB’den silinen dosyalar nasıl geri gelir ile ilgili her şeyi kapsayacak şekilde bu bilgilendirici kılavuzu sizler için hazırladık.

Tüm kayıp verilerinizi orijinal durumda geri kurtarmak için yazımızı okumaya devam edin.

USB’den silinen dosyaları kurtarmak mümkün müdür

Bir USB’deki verileri kaybettikten sonra akla gelen ilk şey, onu geri alıp alamayacağınızdır. Neyse ki, USB sürücüsünden silinen dosyaları kurtarmak için bir teknisyene gitmeniz gereken günler geride kaldı.

USB’de kaybolan verileri nasıl geri getirebilirim derseniz herkes gelişmiş kurtarma araçları sayesinde evinin rahatlığında geri alabilir. Bunun nedeni, bir dosyayı sildiğinizde kalıcı olarak kaybolmaz, görünmez olur. Bu nedenle, kurtarma işlemini mümkün olduğunca çabuk başlattığınızdan emin olun.

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Ayrıca, verilerinizi geri almak için üçüncü taraf bir program kullanmayı bile gerektirmeyen başka yollar da vardır. Aşağıda her iki durumu da anlatacağız.

4DDiG ile USB Bellek ten Silinen Dosyalar Nasıl kurtarılır

USB belleğinizdeki kayıp dosyaları geri almak için en basit ve en kapsamlı programı istiyorsanız, 4DDiG’yi kullanabilirsiniz. 4DDiG hem Windows hem de Mac desteği ile birlikte harika yeteneklere sahiptir.

Şirket, kullanıcı deneyimini geliştirmek için zaten şık olan arayüzünü düzenli olarak güncellemektedir. 9.1’in son sürümü, kurtarma işlemini hızlandırmak için belirli dosya türlerini aramanıza olanak tanıyor. Bu da, kaybolan tüm USB verilerinin sadece ihtiyacınız olanları geri almak istediğinizde çok kullanışlı oluyor. Ayrıca, 4DDiG neredeyse 400 veri türünü destekliyor ve bu da onu tek başına 2022 için en iyi kurtarma araçlarından biri yapmaktadır.

4DDiG ‘yi kullanmak olabildiğince kolaydır. Bu program ile USB flash sürücüden silinen dosyaları nasıl kurtaracağınızı aşağıda anlatılmıştır:

1. Adım: Kurulumdan sonra programı çalıştırın ve Harici Aygıtlar altında USB sürücünüzü seçin. Devam etmek için Başlat’a tıklayın.

2. Adım: 4DDiG sürücüyü tamamen tarayana kadar bekleyin. Kurtarılan verileri ekranda göreceksiniz.

3. Adım: Önizlemek için herhangi bir dosyaya tıklayın. Önizleme ile kurtarmak istediğiniz dosyayı bulacaksınız, bu noktada sadece Kurtar düğmesine tıklayın ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.

USB Bellekten Silinen Dosyalar Program Olmadan Nasıl Kurtarılır

Herhangi bir yazılım yada program olmadan USB’den silinen dosyaları kurtarmak istiyorsanız size denemeniz gereken 3 basit ipucu.

1. Yöntem: CMD Kullanarak USB’den silinen Dosyalarınızı Kurtarın (Yalnızca Gizli Dosyaları Kurtarır)

Kötü amaçlı yazılım saldırısı veya harici sürücü bozulması nedeniyle USB verilerini kaybettiyseniz, CMD’yi kullanarak istediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey PC’nizde birkaç komut çalıştırmak.

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. Adım: Windows arama çubuğuna CMD yazın. Komut İstemi simgesine sağ tıklayın ve “Yönetici olarak çalıştır” a basın.

2. Adım: Şimdi, “chkdsk g: /f.” komutu çalıştırıldığında, “g” onarılacak sürücüyü ifade eder.

Sabit sürücünüz kapsamlı bir şekilde analiz edecek ve kurtarılabilir verileri düzeltecektir.

3. Adım: Sabit sürücü onarımı tamamlandıktan sonra, CMD’yi kapatmak için “Çıkış” yazın. Sistemi yeniden başlatın ve umarım verilere erişebileceksiniz.

2. Yöntem: USB’den Silinen Dosyaları Önceki Sürümlerden Geri Yükleme

Önceki sürümlerden kastımız Windows’un verilerinizi yedeklemek için otomatik olarak kaydettiği dosya ve klasörlerin kopyalarıdır. Ancak verileri kaybetmeden önce bir Windows Dosya Geçmişi veya geri yükleme noktası yapılandırmış olmanız gerekir.

Bunlardan herhangi birini açtıysanız, silinen dosyaları USB’den yazılım olmadan nasıl kurtaracağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. Adım: Silinen dosyaları içeren klasöre gidin, herhangi bir yeri sağ tıklayın ve içerik menüsünden Özellikler’i seçin.

2. Adım: Önceki Sürümler sekmesi altında, farklı sürümlerin bir listesini göreceksiniz. Bir dosya seçin ve Geri Yükle ‘ye basın.

Windows Yedeklemeleri ile Silinen Dosyaları USB’den Geri Yükleme

Silinen dosyaların yedeğini zaten aldıysanız, verilerinizi geri almak parkta bir yürüyüş yapmak kadar kolaydır. Sadece aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir:

1. Adım: Ayarlar > Güncelleme ve Güvenlik > Yedekleme’ye gidin ve Diğer seçenekler bağlantısını tıklayın.

2. Adım: “Dosyaları mevcut yedeklemeden geri yükle”yi seçin ve tıklayın.

3. Adım: Dosya Geçmişi tarafından yedeklenmiş tüm klasörleri göreceksiniz.

4. Adım: İstediğiniz herhangi bir klasörü açın ve dosyalarını önizleyin. Alt kısımdaki yeşil simgeyi bulun ve istediğiniz dosyaları kurtarmak için üzerine tıklayın.

Bir USB sürücüsündeki kayıp dosyaları kurtarmanın size günlere ve çok paraya mal olduğu günler geride kaldı. Bu makalede paylaşılan çözümlerle, herkes kayıp verileri sorunsuz bir şekilde geri alabilir.

USB’den silinen dosyaları kurtarmanın birçok yolu olsa da en iyisi Tenorshare 4DDiG kullanmaktır. %100 başarı oranı, süper hızı ve kullanıcı dostu arayüzü ile hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için ideal bir seçimdir.