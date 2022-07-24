Whatsapp profilime kim baktı Nasıl öğrenebilirim

İnsanların çoğu her zaman merakla Whatsapp profilime kim kaç kere baktı bilmek istiyor. Artık Whats Tracker Uygulaması yardımıyla WhatsApp Profilime Kimlerin Baktığını bilmek mümkün.

Bakalım WhatsApp profilime kimlerin baktığını nasıl görebileceğiz. Bu Uygulamayı test ettik ve mükemmel çalışmaktadır.

Öncelikle şunu söyleyelim bu özellik WhatsApp ın kendi içinde olan bir özellik değildir, Whats Tracker, Android akıllı telefonlarda WhatsApp Profilinizi kimlerin görüntülediğini kontrol etmenizi sağlayan bir üçüncü taraf Android uygulamasıdır.

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Bu anlatacaklarımız üçüncü taraf bir uygulamaya dayanmaktadır, bu nedenle kullanmadan önce dikkatli olun. Bu uygulama Google Play’de ama uygulamanın sizin için yararlı olup olmadığını kendiniz kontrol etmenizde fayda var.

WhatsApp Profilime Kimin Baktığını Nasıl Öğrenirim?

Şimdi, bu yöntemi üçüncü taraf bir Uygulamanın yardımıyla göstereceğiz. Whatsapp profilinizi kimin görüntülediğini bilmek için bazı basit adımları uygulamanız yeterlidir.

1. Adım. Whats Tracker’ı Google Play’den yükleyin

Whats Tracker‘ı Google Play Store’dan Android Cihazınıza yükleyin. Buradan Yükleyebilirsiniz.

Adım 2. Kabul Et ve Devam Et

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun ve şartları kabul ediyorsanız, Kabul Et ve Devam Et’e tıklamanız yeterlidir.

Adım 3. WhatsApp Hesabına GİRİŞ YAPIN

Adınızı, Ülkenizi, Cinsiyeti Seçin ve ardından WhatsApp Hesabınızla İlişkili Cep Numarasını Girin.

Adım 4. WhatsApp Profilimi Kimin Ziyaret Ettiğini Kontrol Edin Ayrıca WhatsApp Kişilerini ve Profil ziyaretçilerini İzleyin

WhatsApp Profilinizi kimlerin ziyaret ettiğini görün.