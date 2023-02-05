WhatsApp’ta boş mesaj nasıl gönderirim

WhatsApp dünya çapında kullanıcı kitlesine sahip ve artık neredeyse her telefonda bulunuyor. Bu yüzden uygulama, yenilikleri ve özellikleri sabırsızlıkla bekleyen geniş bir hayran kitlesine sahip. Bazı yenilikler hayatımızı çok kolaylaştırıyor, bazıları ise daha çok eğlenceli bir hile görevi görüyor.

Bu eğlenceli numaralardan biri muhtemelen boş bir mesaj göndermektir . Yani saatin ve mavi tiklerin dışında hiçbir şeyin görünmediği bir mesaj. Diğer sosyal medya uygulamalarının aksine, WhatsApp boş mesajlar göndermenizi sağlıyor ve bu boş mesaj göndermek aslında düşündüğünüzden çok daha kolaydır .

WhatsApp’ta kendinize nasıl mesaj gönderirsiniz yazımızı zaten okuduğunuzu düşünüyoruz. Şimdi de WhatsApp’ta nasıl boş mesaj gönderebileceğinizi paylaşacağız.

Kendiniz boş bir mesaj yazın

Telefonun kendisinde olmasa bile boş mesajı kendiniz oluşturabilirsiniz. Bir bilgisayara veya dizüstü bilgisayara ve sayısal tuş takımı olan bir klavyeye ihtiyacınız var. Ardından sonraki adımları izleyin

Anlık mesajlaşma uygulamasını masaüstündeki web sürümünde açın ve boş mesajı göndermek istediğiniz sohbeti seçin.

Alt tuşuna basılı tutarak, sayısal tuş takımına 0173 yazın ve enter tuşuna basın. Böylece boş mesajı göndermiş olacaksınız.

Bundan sonra tekrar bilgisayara ihtiyacınız olmayacak.

Bu gönderdiğiniz boş mesajı telefondayken kopyala yapıştır yaparak istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.

Kopyala Yapıştır

En kolay yol boş bir mesajı kopyalayıp seçilen sohbete yapıştırmaktır. Henüz boş bir mesaj göndermediyseniz, bu alttaki noktayı kopyalayabilirsiniz.

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Bu nokta cep telefonunda görüntülenmez , bu nedenle alıcı yalnızca boş bir mesaj görür.