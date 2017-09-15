X’i Unutun İşte En Ucuz iPhone Modelleri

iPhone X sonsuz ekranı ve özellikleri ile tanıtımı yapıldı. Fakat yeni tasarım ve özellikler sıkı bir fiyata sahip olacak. Yine de iPhone sahibi olmak istiyorsanız en ucuz iPhone modellerine bir göz atın.

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Yeni iPhone X 5500 ila 6000 TL arasında bir fiyat etiketiyle reyonlarda yerini alacak. Yine aynı zamanda tanıtılan iPhone 8 ise 3500 ila 4000 lira arasında bir rakam ile satışa sunulması bekleniyor. Bir telefon için bu kadar fiyat vermek istemeyen ama iPhone kullanmak isteyenler için en ucuz iPhone modellerini sunuyoruz.

En ucuz iPhone modeli ile tanışın: iPhone SE

Pazar yerlerinde (gittigidiyor, hepsiburada vb.) halen bulunabilen iPhone 5s'in tasarımına sahip olan bu cihaz özellik olarak iPhone 6s kimliğini taşıyor. Peki bu kimlikte iPhone 6s üstünde olmayan neler var?

Küçük ebatı sebebiyle iPhone 6'dan 0,7 inç, Plus'tan ise 1,5 inç daha ufak. Touch ID SE modelinde de mevcut ve aynı işlemciyi kullanıyorlar. Ekran özellikleri iki özellik dışında tamamen aynı. 3D Touch SE modelinde bulunmuyor. 3D TOUCH ismi ile çok önemli bir özellik gibi durabilir. Ne de olsa Apple bu işi iyi yapıyor. Fakat çok önemli bir özellik değil. Uygulama kısayoluna basılı tuttuğunuzda yeni bir menü açılıp size kısayol gösteriyor. Ekranın kenarına basılı tuttuğunuzda ana menü tuşuna basılı tuttmuşsunuz gibi son uygulamaları açıyor. Bir de maillerin içine girmeden açılmasını sağlıyor. Açıkçası maile basılı tutana kadar içine girerek de aynı işlemleri yapabiliyorsunuz. Diğer bir farklılık ise kontrast oranı. Bunun sebebi de tamamen ekran boyutu ile alakalı. SE modelinde 800:1 kontrast oranı bulurken, 6S 1400:1 kontrast oranı, 6S Plus ise 1300:1 kontrast oranı sunuyor.

3 telefonun da işlemcileri aynı. A9 işlemci seti kullanan cihazlarda arka kamera ve diyafram oranları yine aynı özelliklere sahip. Selfie kamerasında ise tek farklılık ƒ/2.4 diyafram olması. 6 serilerinde bu diyafram aralığı ƒ/2.2.

Şarj durumudna sie 6S Plus 24 saate kadar konuşma süresi sunarken SE ve 6 serisi 14 saat konuşma süresi sunuyor. İnternet kullanımında ise 13 saat ile en iyi süreyi sunuyor. 10 saat 6, 12 saat ise 6s Plus serisi internet gezinme süresi sunuyor.

Kamera konusunda SE modelinin bir eksikliği ise OIS yani video için optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Bu özellik sadece 6S Plus serisinde mevcut. Ayrıca SE modeinde Barometre'de bulunmuyor. Atmosfer basıncını ölçen bu özellik ilk akıllı telefonlarda dahi bulunuyordu. GPS doğrulamasında yardımcı oluyor. Ayrıca sağlıklı yaşam ve doğa uygulamalarında da gerekli olabiliyor.

3 cihazda iOS 11 yazılımını destekliyor.

En Ucuz iPhone Fiyatları

iPhone SE Başlangıç fiyatı: 2.149 TL 128GB ise 2.749 TL

iPhone 6s 32GB Başlangıç fiyatı: 2.699 TL 128GB ise 3.299 TL

iPhone 6s Plus 32GB Başlangıç fiyatı: 3.299 TL 128GB ise 3.899 TL

Bunlar Apple Store fiyatları.

Peki piyasada durum nedir.

Piyasa deyince iPhone 4s ve 5 serisi de halen satılmakta. 4S için 999 lira, 5 serisi için ise 1500 TL civarında bir rakam talep ediyorlar.

iPhone SE Başlangıç fiyatı: 2.149 TL (İthalat garantili iPhone 1.759 TL, Apple garantili ise 1.979 TL)

iPhone 6s Başlangıç fiyatı: 2.699 TL (İthalat garantili iPhone 2.500 TL, Apple garantili ise 2.700 TL)

iPhone 6s Plus Başlangıç fiyatı: 3.299 TL (İthalat garantili iPhone 3.199 TL, Apple garantili ise 3.899 TL. Fiyatlar muhtemelen düzeltilmedi, belki de hala bu fiyatlardan satabiliyorlar. Unutmayın Apple mağazasında şu anda en ucuz fiyat var.)

iPhone 8 ve X'in tanıtılması ile iPhone 7 fiyatları da indirime girdi.

4.7 inçlik bir iPhone 7 şu an 3.299 TL, iPhone 7 Plus 3.999 TL satış fiyatında.

Yeni bir iPhone alacaksanız bu fiyatları kontrol etmenizde fayda var. Ayrıca iPhone X almadan önce okumanız gereken 5 maddeyi mutlaka kontrol edin.

Fiyatlar halen sizin için yüksek mi? 2. El iPhone fiyatlarını derlediğimiz yazıları da inceleyin.

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