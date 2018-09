Xiaomi Mi A2 Red Edition yarın satışa çıkıyor

Xiaomi, Android One serisi telefonu Mi A2'yi piyasaya sürdü ve bu güzel telefonun şovunu devam ettirmesi için Red Edition modelini de yarın satışa çıkarıyor.

REDefine your style! sloganı ile duyuruyu yapan Çinli firma, telefonun sadece kırmızı renk olarak mı yoksa donanım değişikliği olacak mı belirtmedi. Yeni kırmızı Mi A2, mevcutta bulunan Siyah, Mavi ve Altın renklerine ortak geldi. Fiyatı ise Hindistan'daki normal satış fiyatı ile aynı olacak. Dolar olarak yaklaşık 235$ yapıyor.

Telefon, Xiaomi'nin resmi web sitesinde, Amazon'da ve Hindistan'da satışa sunulacak.

Bugün açılan Amazon.com.tr'de satışı olması yakın zamanda beklenmiyor.

Xiaomi Mi A2 diğer renkler şu an için ülkemizde 2300 TL civarında bir fiyat etiketi ile satılıyor. Cihazın bir de Lite modeli bulunuyor. Merak edenler için Mi A2 ve Lite sürümünün incelemesini ve farklarını aşağıdaki bağlantıda detayını sunduk.

Mi A2 ve Mi A2 Lite inceleme

Duyuru Twiti ise Mi Hindistan tarafından gönderildi.

REDefine your style! #MiA2 Red Edition goes on sale tomorrow on https://t.co/D3b3Qt4Ujl & @amazonIN. #UpgradeToA2 pic.twitter.com/2fgPGbVYdQ

— Mi India (@XiaomiIndia) 19 Eylül 2018