Xiaomi Mi A2’nin Mi A1’den daha iyi olduğunu belirtti

Xiaomi, Mi A2 model yeni telefonunun tanıtımı yaptı. Tanıtım sırasında da bir önceki model Mi A1 ile arasındaki farkları sergiledi.

Yeni cihazdaki gelişmeler oldukça fazla. Snapdragon 625 işlemciden 660'a geçiş, 6GB RAM ve 128GB depolama ve 20MP kamera bazı yenilikler.

İşte Xiaomi'in paylaştığı farklar:

İşlemci, ön kamera, arka kamera, lens, RAM, ekran ve depolama seçeneklerinin yükseltilmesi ile telefon tamamen revizyona girmiş bulunuyor. Özellikle DDR 4 ram telefonun en iyi özelliklerinden birisi.

Xiaomi Mi A2, 40 pazara gelecek. Satış zamanları ise en erken 27 Temmuz'da Fransa'da, İtalya ve İspanya sırasıyla 8 Ağustos ve 10 Ağustos'ta. İspanya'daki fiyat 4GB / 32GB için 250 € olurken, 4GB / 64GB 280 Euro olacak.

Marka aynı zamanda Mi A2 Lite modelini de piyasaya sürecek. İki telefonun incelemesini aynı sayfada sunduk. Tam özellikler ve yorumlar için bağlantıdan devam edebilirsiniz.

Xiaomi Mi A2 ve Mi A2 Lite İnceleme

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