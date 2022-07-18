Bitcoin yatırımcıları için zor birkaç ay oldu. Popüler kripto para birimi, 16 aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesinde işlem görüyor. Düşüş, tırmanış kadar hızlı oldu.

Bu hızlı düşüş, birçok kişinin Bitcoin’in geleceği hakkında merak etmesine neden oldu. Bitcoin’in sıfıra düşmesi mümkün mü?

Soruya ayrıntılı bir yanıt için okumaya devam edin, Bitcoin çökecek mi? Bitcoin’in neden düştüğü ve Bitcoin’in gelecekteki değeri gibi konuları keşfedin.

Bitcoin’in Kısa Tarihi

Son beş yılın büyük bölümünde, Bitcoin 10.000 doların altında işlem gördü . Ancak 2020’nin son altı ayında Bitcoin için her şey değişti.

Kripto para birimi, inanılmaz tırmanışına 50.000 doları aşan çoklu zirvelerle başladı. Ekim 2021’de 68.789 dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

Son 18 ayda birkaç düşüş yaşansa da, bunlar bir çöküşten çok bir satın alma fırsatı gibi oldu. Bitcoin kısa sürede toparlandı ve yeni zirvelere ulaştı.

Bu süre zarfında, birçok kişi büyük kazanç sağladı. Kriptonun ilk önemli yükselişi sırasında 100.000’den fazla Bitcoin milyoneri olduğu tahmin ediliyordu.

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Bitcoin’in Mevcut Değeri Ne Kadar

Son üç ayda Bitcoin, değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Mart 2022’de kripto yaklaşık 47.000 $’dan işlem görüyordu. Birkaç ay sonra, 18.000 doların altında bir fiyatla 52 haftanın en düşük seviyelerine ulaştı.

Bu durum Bitcoin yatırımcıları için oldukça paniğe neden oldu. Birçok kripto savunucusu, tüm inançlarını ve nakitlerini Bitcoin gibi kripto para birimlerine yatırıyor. Warren Buffett gibi yüksek profilli tüccarların uyarılarını görmezden gelmişlerdi.

Buffett, Bitcoin veya başka bir kripto para birimine yatırım yapmayacağını söyledi. Ona göre, kriptoların hiçbir değeri yoktu.

Bitcoin’in Kültürel Önemi

Bitcoin’in tamamen çökmesi olası değildir. Bitcoin, dijital bir para biriminden daha fazlasıdır. Büyük şirketler, Bitcoin’in güvenli işlemleri kolaylaştıran blok zinciri teknolojisi ile uyum içindedir. Yeni madeni paralar yaratan Bitcoin madencileri endüstrisi var.

Bitcoin ayrıca küresel kültüre de yerleşmiştir. Birçok ünlü sporcu ve ünlü, Bitcoin’de tazminat almak için sözleşmeler müzakere ediyor.

El Salvador gibi bazı ülkeler, Bitcoin’i bir yasal ihale şekli olarak kabul ediyor. Ayrıca insanların kripto paralarını hızla nakde çevirmelerini sağlayan Bitcoin ATM’leri giderek yayılmaya başlamaktadır .

Aynı zamanda, Bitcoin geçmişte olduğu kadar hızlı toparlanmayabilir. Kriptonun kaderi, büyük hisse senedi endeksleriyle uyumlu görünüyor. Ufukta potansiyel bir ekonomik durgunluk varken, yatırımcıların Bitcoin’in değeri konusunda sabırlı olmaları gerekebilir.

Bitcoin Çökecek mi?

Bitcoin uzun vadede kalmak için burada. Bekleyen bu durgunluk döneminde diğer kripto para birimleri çökebilir, ancak Bitcoin blok zinciri teknolojisinde değerini arttırır.

Yatırımcılar son iki yılda hızlı yükselişlere alışmış olsalar da, ekonominin çalkantılı bir döneminde uzun bir süre sabırla beklemeleri gerekebilir.

Not: Burada yazılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.