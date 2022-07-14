Tüm Güncel GTA 5 hileleri

PS3, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC ve daha fazlası için kodlar ve telefon numaraları İhtiyaç duyabileceğiniz tüm GTA 5 hilelerini makalemizde bulabilirsiniz.

GTA5 hileleri ile Grand Theft Auto sokaklarını ele geçirmek mi istiyorsunuz? Bunun için doğru yerdesiniz.

Grand Theft Auto 5‘in piyasaya sürülmesinden bu yana on yıl geçti ve Rockstar Games düzenli güncellemeler yayınlamaya devam ederken, bir yardım eli her zaman mutlulukla karşılanır. GTA 5, işleri kolaylaştırmak ve deneyiminizi yenilemek için birçok hileye sahiptir. Los Santos’u düşük yerçekimi ile kişisel zıplama kalenize dönüştürmek veya patlayan yumruklarınızla düşmanlarınızı pataklamak istiyorsanız bu hilelerden keyif alacaksınız demektir.

GTA 5 hilelerini girmek oldukça kolaydır. PS4 ve Xbox One’da GTA 5 hilelerine girmek için aşağıdaki tuş serisine basmanız yeterlidir. PC hileleri son derece basittir ve sadece klavyenizdeki bir tuşa basıp bir kelime yazacaksınız. Sonsuz eğlence kuyusuna erişim bu kadar kolay.

Los Santos’ta Tanrı modu ile ortalıkta dolaşmaktan, aranma seviyenizi düşürmeye ve istediğiniz aracı elde etmenize kadar birçok GTA 5 hilesini altta bulacaksınız.

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GTA 5 hile kodları: GTA 5 hile giriş ekranı nasıl açılır

GTA 5’te hileleri girme şekliniz her platformda farklıdır ve kullandığınız oyun kolu veya giriş yöntemine göre değişir. Hileleri etkinleştirdiğiniz andan itibaren o ana kadar kazandığınız başarıları veya ödülleri kaybetmiş olacağınızı unutmayınız.

PS5, PS4 ve PS3’te GTA 5 hileleri nasıl girilir

Bir PlayStation gamepad ile oynuyorsanız ( DualShock ve DualSense dahil ), özellikle bir hile giriş ekranı açmanız gerekmez. Bunun yerine, oyun içindeyken, aşağıda listelenen kod dizisini elinizden gelen en iyi şekilde girmeniz hileyi etkinleştirmek için yeterlidir.

Xbox Series X/S, Xbox One ve Xbox 360’ta GTA 5 hileleri nasıl girilir

GTA 5’i PlayStation oyuncuları gibi Xbox gamepad ile oynuyorsanız, özellikle bir hile giriş ekranı açmanız gerekmez. Bunun yerine, oyun içindeyken, aşağıda listelenen kod dizisini elinizden gelen en iyi şekilde girmeniz hileyi etkinleştirmek için yeterlidir.

PC’de GTA 5 hile ekranı nasıl açılır

PC de oyun hilelerini girebilmeniz için ‘~’ (Tilde) tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu sembole Alt GR+Ü tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Bu tuşa basınca hileleri girebileceğiniz ekran açılacaktır.

GTA 5 hile kodları tüm platformlarda nasıl aktif edilir

GTA 5 hilelerini tüm platformlarda etkinleştirmek için oyun içinde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzda arama ekranına gelip 1-999 ile başlayan kodları girerek aktif edebilirsiniz.

GTA 5 hileleri: Aranma seviyesi hileleri

Los Santos’taki polislerden kurtulmak istiyorsanız ya da kendinizi iyi hissediyorsanız ve polisleri peşinize takmak istiyorsanız bu kodlar sizin için geçerli olacak.

Aranma seviyeni düşürerek polisten kurtulma

• PS5/PS4/PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

• XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

• PC: LAWYERUP

• Tüm Platformlar: 1-999-5299-3787

Aranma seviyeni yükselt

• PS5/PS4/PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

• XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

• PC: FUGITIVE

• Tüm Platformlar: 1-999-3844-8483

GTA 5 hileleri: Sağlık, Cephane ve Ekipman hileleri

Yenilmez olmak ve cephaneliğinizi artırmak, envanterinizi ekipman ve silahlarla doldurmak için bu GTA 5 hilelerini kullanın.

Maksimum sağlık ve zırh hilesi

• PS5/PS4/PS3: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB

• PC: TURTLE

• Tüm Platformlar: 1-999-887-853

Paraşüt Verir

• PS5/PS4/PS3: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB

• PC: SKYDIVE

• Tüm Platformlar: 1-999-759-3483

Silah ve Cephane hilesi

• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB

• PC: TOOLUP

• Tüm Platformlar: 1-999-866-587

Tanrı modu (beş dakikalık)

• PS5/PS4/PS3: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y

• PC: PAINKILLER

• Tüm Platformlar: 1-999-7246-545-537

Özel yeteneği tam doldurma hilesi

• PS5/PS4/PS3: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X

• XSX/Xbox One/Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A

• PC: POWERUP

• Tüm Platformlar: 1-999-769-3787

GTA 5 hileleri: Oyununuzu değiştirin

Açık dünyayı ve içindeki yeteneklerinizi değiştirmek için bu GTA 5 hilelerini kullanın!

Hızlı koşma hilesi

• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X

• PC: CATCHME

• Tüm Platformlar: 1-999-2288-463

Hızlı yüzme verir

• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ

• PC: GOTGILLS

• Tüm Platformlar: 1-999-4684-4557

Yerçekimini değiştirmenizi sağlar

• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

• XSX/Xbox One/Xbox360: SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL

• PC: FLOATER

• Tüm Platformlar: 1-999-356-2837

Patlayan yumruklar hilesi (Tekrar hileyi girerek iptal edebilirsiniz)

• PS5/PS4/PS3: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT

• PC: HOTHANDS

• Tüm Platformlar: 1-999-4684-2637

Sarhoş modu

• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL

• PC: LIQUOR

• Tüm Platformlar: 1-999-547-861

Ağır çekimde nişan al

• PS5/PS4/PS3: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X

• XSX/Xbox One/Xbox 360: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A

• PC: DEADEYE

• Tüm Platformlar: 1-999-3323-393

Gökyüzünde süzülmenizi sağlar

• PS5/PS4/PS3: L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

• XSX/Xbox One/Xbox 360: LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

• PC: SKYFALL

• Tüm Platformlar: 1-999-759-3255

Süper Zıplama verir

• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT

• PC: HOPTOIT

• Tüm Platformlar: 1-999-467-8648

Patlayıcı mermi verir

• PS5/PS4/PS3: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB

• PC: HIGHEX

• Tüm Platformlar: 1-999-444-439

Yanıcı Mermiler

• PS5/PS4/PS3: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB

• PC: INCENDIARY

• Tüm Platformlar: 1-999-462-363-4279

Ağır çekim oyun modu

• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB

• PC: SLOWMO

• Tüm Platformlar: 1-999-756-966

Hava durumunu değiştirir

• PS5/PS4/PS3: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

• XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

• PC: MAKEITRAIN

• Tüm Platformlar: 1-999-625-348-7246

Araçların yol tutuşunu düşürür

• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

• PC: SNOWDAY

• Tüm Platformlar: 1-999-7669-329

GTA 5 hileleri: Araç hileleri

Bu GTA hilelerini kullanarak uçaklar, limuzinler, otomobiller, bisikletler, ne isterseniz elde edin!

Duster uçağı verir

• PS5/PS4/PS3: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB

• PC: FLYSPRAY

• Tüm Platformlar: 1-999-3597-7729

Stunt uçağı verir

• PS5/PS4/PS3: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y

• PC: BARNSTORM

• Tüm Platformlar: 1-999-227-678-676

Dodo deniz uçağı (Sea Plane mücadelesi sonrası)

• PC: EXTINCT

• Tüm Platformlar: 1-999-398-4628

Buzzard saldırı helikopteri

• PS5/PS4/PS3: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

• PC: BUZZOFF

• Tüm Platformlar: 1-999-2899-633

Kraken denizaltı

• PC: BUBBLES

• Tüm Platformlar: 1-999-282-2537

Duke O’Death otomobil (Duel mücadelesi sonrası)

• PC: DEATHCAR

• Tüm Platformlar: 1-999-3328-4227

Golf Arabası verir

• PS5/PS4/PS3: DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A

• PC: HOLEIN1

• Tüm Platformlar: 1-999-4653-461

Limuzin

• PS5/PS4/PS3: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

• XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

• PC: VINEWOOD

• Tüm Platformlar: 1-999-8463-9663

Çöp Kamyonu

• Ps5/PS4/PS3: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

• PC: TRASHED

• Tüm Platformlar: 1-999-8727-433

Comet otomobil

• PS5/PS4/PS3: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB

• PC: COMET

• Tüm Platformlar: 1-999-266-38

Rapid GT otomobil

• PS5/PS4/PS3: R2, R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

• XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT

• PC: RAPIDGT

• Tüm Platformlar: 1-999-727-4348

Sanchez motosiklet

• PS5/PS4/PS3: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

• PC: OFFROAD

• Tüm Platformlar: 1-999-633-7623

PCJ-600 motosiklet

• PS5/PS4/PS3: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

• XSX/Xbox One/Xbox 360 : RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB

• PC: ROCKET

• Tüm Platformlar: 1-999-762-538

BMX Bisiklet

• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT

• PC: BANDIT

• Tüm Platformlar: 1-999-226-348

GTA 5 para hilesi var mı?

Ne yazık ki, GTA 5’te para hilesi yok, paranızı eski yöntemlerle kazanmanız gerekecek. Ancak bu makaledeki bazı hileler, banka bakiyenizi hemen şişirmeseler bile para kazanmayı kolaylaştırabilir.

En iyi GTA 5 hilesi nedir?

Kişisel tercihinize bağlı ama bizim favori GTA 5 hilemiz, bir seferde beş dakika boyunca yenilmez olmanızı sağlayan Tanrı modu hilesidir. Ancak bizim için en eğlenceli gta 5 hilesi için patlayan yumruklar hilesi diyebiliriz.