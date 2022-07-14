Tüm Güncel GTA 5 hileleri

PS3, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC ve daha fazlası için kodlar ve telefon numaraları İhtiyaç duyabileceğiniz tüm GTA 5 hilelerini makalemizde bulabilirsiniz.
GTA5 hileleri ile Grand Theft Auto sokaklarını ele geçirmek mi istiyorsunuz? Bunun için doğru yerdesiniz.
Grand Theft Auto 5‘in piyasaya sürülmesinden bu yana on yıl geçti ve Rockstar Games düzenli güncellemeler yayınlamaya devam ederken, bir yardım eli her zaman mutlulukla karşılanır. GTA 5, işleri kolaylaştırmak ve deneyiminizi yenilemek için birçok hileye sahiptir. Los Santos’u düşük yerçekimi ile kişisel zıplama kalenize dönüştürmek veya patlayan yumruklarınızla düşmanlarınızı pataklamak istiyorsanız bu hilelerden keyif alacaksınız demektir.
GTA 5 hilelerini girmek oldukça kolaydır. PS4 ve Xbox One’da GTA 5 hilelerine girmek için aşağıdaki tuş serisine basmanız yeterlidir. PC hileleri son derece basittir ve sadece klavyenizdeki bir tuşa basıp bir kelime yazacaksınız. Sonsuz eğlence kuyusuna erişim bu kadar kolay.
Los Santos’ta Tanrı modu ile ortalıkta dolaşmaktan, aranma seviyenizi düşürmeye ve istediğiniz aracı elde etmenize kadar birçok GTA 5 hilesini altta bulacaksınız.
İlginizi çekebilir: GTA San Andreas Şifreler
GTA 5 hile kodları: GTA 5 hile giriş ekranı nasıl açılır
Rehber
GTA 5’te hileleri girme şekliniz her platformda farklıdır ve kullandığınız oyun kolu veya giriş yöntemine göre değişir. Hileleri etkinleştirdiğiniz andan itibaren o ana kadar kazandığınız başarıları veya ödülleri kaybetmiş olacağınızı unutmayınız.
PS5, PS4 ve PS3’te GTA 5 hileleri nasıl girilir
Bir PlayStation gamepad ile oynuyorsanız ( DualShock ve DualSense dahil ), özellikle bir hile giriş ekranı açmanız gerekmez. Bunun yerine, oyun içindeyken, aşağıda listelenen kod dizisini elinizden gelen en iyi şekilde girmeniz hileyi etkinleştirmek için yeterlidir.
Xbox Series X/S, Xbox One ve Xbox 360’ta GTA 5 hileleri nasıl girilir
GTA 5’i PlayStation oyuncuları gibi Xbox gamepad ile oynuyorsanız, özellikle bir hile giriş ekranı açmanız gerekmez. Bunun yerine, oyun içindeyken, aşağıda listelenen kod dizisini elinizden gelen en iyi şekilde girmeniz hileyi etkinleştirmek için yeterlidir.
PC’de GTA 5 hile ekranı nasıl açılır
PC de oyun hilelerini girebilmeniz için ‘~’ (Tilde) tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu sembole Alt GR+Ü tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Bu tuşa basınca hileleri girebileceğiniz ekran açılacaktır.
GTA 5 hile kodları tüm platformlarda nasıl aktif edilir
GTA 5 hilelerini tüm platformlarda etkinleştirmek için oyun içinde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzda arama ekranına gelip 1-999 ile başlayan kodları girerek aktif edebilirsiniz.
GTA 5 hileleri: Aranma seviyesi hileleri
Los Santos’taki polislerden kurtulmak istiyorsanız ya da kendinizi iyi hissediyorsanız ve polisleri peşinize takmak istiyorsanız bu kodlar sizin için geçerli olacak.
Aranma seviyeni düşürerek polisten kurtulma
• PS5/PS4/PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
• XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
• PC: LAWYERUP
• Tüm Platformlar: 1-999-5299-3787
Aranma seviyeni yükselt
• PS5/PS4/PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
• XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
• PC: FUGITIVE
• Tüm Platformlar: 1-999-3844-8483
GTA 5 hileleri: Sağlık, Cephane ve Ekipman hileleri
Yenilmez olmak ve cephaneliğinizi artırmak, envanterinizi ekipman ve silahlarla doldurmak için bu GTA 5 hilelerini kullanın.
Maksimum sağlık ve zırh hilesi
• PS5/PS4/PS3: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB
• PC: TURTLE
• Tüm Platformlar: 1-999-887-853
Paraşüt Verir
• PS5/PS4/PS3: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
• PC: SKYDIVE
• Tüm Platformlar: 1-999-759-3483
Silah ve Cephane hilesi
• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
• PC: TOOLUP
• Tüm Platformlar: 1-999-866-587
Tanrı modu (beş dakikalık)
• PS5/PS4/PS3: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
• PC: PAINKILLER
• Tüm Platformlar: 1-999-7246-545-537
Özel yeteneği tam doldurma hilesi
• PS5/PS4/PS3: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
• XSX/Xbox One/Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A
• PC: POWERUP
• Tüm Platformlar: 1-999-769-3787
GTA 5 hileleri: Oyununuzu değiştirin
Açık dünyayı ve içindeki yeteneklerinizi değiştirmek için bu GTA 5 hilelerini kullanın!
Hızlı koşma hilesi
• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
• PC: CATCHME
• Tüm Platformlar: 1-999-2288-463
Hızlı yüzme verir
• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ
• PC: GOTGILLS
• Tüm Platformlar: 1-999-4684-4557
Yerçekimini değiştirmenizi sağlar
• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
• XSX/Xbox One/Xbox360: SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
• PC: FLOATER
• Tüm Platformlar: 1-999-356-2837
Patlayan yumruklar hilesi (Tekrar hileyi girerek iptal edebilirsiniz)
• PS5/PS4/PS3: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
• PC: HOTHANDS
• Tüm Platformlar: 1-999-4684-2637
Sarhoş modu
• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
• PC: LIQUOR
• Tüm Platformlar: 1-999-547-861
Ağır çekimde nişan al
• PS5/PS4/PS3: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
• XSX/Xbox One/Xbox 360: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
• PC: DEADEYE
• Tüm Platformlar: 1-999-3323-393
Gökyüzünde süzülmenizi sağlar
• PS5/PS4/PS3: L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
• XSX/Xbox One/Xbox 360: LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
• PC: SKYFALL
• Tüm Platformlar: 1-999-759-3255
Süper Zıplama verir
• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT
• PC: HOPTOIT
• Tüm Platformlar: 1-999-467-8648
Patlayıcı mermi verir
• PS5/PS4/PS3: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
• PC: HIGHEX
• Tüm Platformlar: 1-999-444-439
Yanıcı Mermiler
• PS5/PS4/PS3: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
• PC: INCENDIARY
• Tüm Platformlar: 1-999-462-363-4279
Ağır çekim oyun modu
• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB
• PC: SLOWMO
• Tüm Platformlar: 1-999-756-966
Hava durumunu değiştirir
• PS5/PS4/PS3: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
• XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
• PC: MAKEITRAIN
• Tüm Platformlar: 1-999-625-348-7246
Araçların yol tutuşunu düşürür
• PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
• PC: SNOWDAY
• Tüm Platformlar: 1-999-7669-329
GTA 5 hileleri: Araç hileleri
Bu GTA hilelerini kullanarak uçaklar, limuzinler, otomobiller, bisikletler, ne isterseniz elde edin!
Duster uçağı verir
• PS5/PS4/PS3: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
• PC: FLYSPRAY
• Tüm Platformlar: 1-999-3597-7729
Stunt uçağı verir
• PS5/PS4/PS3: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y
• PC: BARNSTORM
• Tüm Platformlar: 1-999-227-678-676
Dodo deniz uçağı (Sea Plane mücadelesi sonrası)
• PC: EXTINCT
• Tüm Platformlar: 1-999-398-4628
Buzzard saldırı helikopteri
• PS5/PS4/PS3: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
• PC: BUZZOFF
• Tüm Platformlar: 1-999-2899-633
Kraken denizaltı
• PC: BUBBLES
• Tüm Platformlar: 1-999-282-2537
Duke O’Death otomobil (Duel mücadelesi sonrası)
• PC: DEATHCAR
• Tüm Platformlar: 1-999-3328-4227
Golf Arabası verir
• PS5/PS4/PS3: DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
• PC: HOLEIN1
• Tüm Platformlar: 1-999-4653-461
Limuzin
• PS5/PS4/PS3: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
• XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
• PC: VINEWOOD
• Tüm Platformlar: 1-999-8463-9663
Çöp Kamyonu
• Ps5/PS4/PS3: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
• PC: TRASHED
• Tüm Platformlar: 1-999-8727-433
Comet otomobil
• PS5/PS4/PS3: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB
• PC: COMET
• Tüm Platformlar: 1-999-266-38
Rapid GT otomobil
• PS5/PS4/PS3: R2, R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
• XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT
• PC: RAPIDGT
• Tüm Platformlar: 1-999-727-4348
Sanchez motosiklet
• PS5/PS4/PS3: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
• PC: OFFROAD
• Tüm Platformlar: 1-999-633-7623
PCJ-600 motosiklet
• PS5/PS4/PS3: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
• XSX/Xbox One/Xbox 360 : RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
• PC: ROCKET
• Tüm Platformlar: 1-999-762-538
BMX Bisiklet
• PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
• XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT
• PC: BANDIT
• Tüm Platformlar: 1-999-226-348
GTA 5 para hilesi var mı?
Ne yazık ki, GTA 5’te para hilesi yok, paranızı eski yöntemlerle kazanmanız gerekecek. Ancak bu makaledeki bazı hileler, banka bakiyenizi hemen şişirmeseler bile para kazanmayı kolaylaştırabilir.
En iyi GTA 5 hilesi nedir?
Kişisel tercihinize bağlı ama bizim favori GTA 5 hilemiz, bir seferde beş dakika boyunca yenilmez olmanızı sağlayan Tanrı modu hilesidir. Ancak bizim için en eğlenceli gta 5 hilesi için patlayan yumruklar hilesi diyebiliriz.