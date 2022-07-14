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Tüm Güncel GTA 5 hileleri

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PS3, PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC ve daha fazlası için kodlar ve telefon numaraları İhtiyaç duyabileceğiniz tüm GTA 5 hilelerini makalemizde bulabilirsiniz.

GTA5 hileleri ile Grand Theft Auto sokaklarını ele geçirmek mi istiyorsunuz? Bunun için doğru yerdesiniz.

Grand Theft Auto 5‘in piyasaya sürülmesinden bu yana on yıl geçti ve Rockstar Games düzenli güncellemeler yayınlamaya devam ederken, bir yardım eli her zaman mutlulukla karşılanır. GTA 5, işleri kolaylaştırmak ve deneyiminizi yenilemek için birçok hileye sahiptir. Los Santos’u düşük yerçekimi ile kişisel zıplama kalenize dönüştürmek veya patlayan yumruklarınızla düşmanlarınızı pataklamak istiyorsanız bu hilelerden keyif alacaksınız demektir.

GTA 5 hilelerini girmek oldukça kolaydır. PS4 ve Xbox One’da GTA 5 hilelerine girmek için aşağıdaki tuş serisine basmanız yeterlidir. PC hileleri son derece basittir ve sadece klavyenizdeki bir tuşa basıp bir kelime yazacaksınız. Sonsuz eğlence kuyusuna erişim bu kadar kolay.
Los Santos’ta Tanrı modu ile ortalıkta dolaşmaktan, aranma seviyenizi düşürmeye ve istediğiniz aracı elde etmenize kadar birçok GTA 5 hilesini altta bulacaksınız.

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GTA 5 hile kodları: GTA 5 hile giriş ekranı nasıl açılır

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GTA 5’te hileleri girme şekliniz her platformda farklıdır ve kullandığınız oyun kolu veya giriş yöntemine göre değişir. Hileleri etkinleştirdiğiniz andan itibaren o ana kadar kazandığınız başarıları veya ödülleri kaybetmiş olacağınızı unutmayınız.

PS5, PS4 ve PS3’te GTA 5 hileleri nasıl girilir

Bir PlayStation gamepad ile oynuyorsanız ( DualShock ve DualSense dahil ), özellikle bir hile giriş ekranı açmanız gerekmez. Bunun yerine, oyun içindeyken, aşağıda listelenen kod dizisini elinizden gelen en iyi şekilde girmeniz hileyi etkinleştirmek için yeterlidir.

Xbox Series X/S, Xbox One ve Xbox 360’ta GTA 5 hileleri nasıl girilir

GTA 5’i PlayStation oyuncuları gibi Xbox gamepad ile oynuyorsanız, özellikle bir hile giriş ekranı açmanız gerekmez. Bunun yerine, oyun içindeyken, aşağıda listelenen kod dizisini elinizden gelen en iyi şekilde girmeniz hileyi etkinleştirmek için yeterlidir.

PC’de GTA 5 hile ekranı nasıl açılır

PC de oyun hilelerini girebilmeniz için ‘~’ (Tilde) tuşuna basmanız gerekmektedir. Bu sembole Alt GR+Ü tuşuna basarak ulaşabilirsiniz. Bu tuşa basınca hileleri girebileceğiniz ekran açılacaktır.

GTA 5 hile kodları tüm platformlarda nasıl aktif edilir

GTA 5 hilelerini tüm platformlarda etkinleştirmek için oyun içinde telefonunuzu kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzda arama ekranına gelip 1-999 ile başlayan kodları girerek aktif edebilirsiniz.

GTA 5 hileleri: Aranma seviyesi hileleri

Los Santos’taki polislerden kurtulmak istiyorsanız ya da kendinizi iyi hissediyorsanız ve polisleri peşinize takmak istiyorsanız bu kodlar sizin için geçerli olacak.

Aranma seviyeni düşürerek polisten kurtulma

PS5/PS4/PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
PC: LAWYERUP
Tüm Platformlar: 1-999-5299-3787

Aranma seviyeni yükselt

PS5/PS4/PS3: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
PC: FUGITIVE
Tüm Platformlar: 1-999-3844-8483

GTA 5 hileleri: Sağlık, Cephane ve Ekipman hileleri

Yenilmez olmak ve cephaneliğinizi artırmak, envanterinizi ekipman ve silahlarla doldurmak için bu GTA 5 hilelerini kullanın.

Maksimum sağlık ve zırh hilesi

PS5/PS4/PS3: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: B, LB, Y, RT, A, X, B, SAĞ, X, LB, LB, LB
PC: TURTLE
Tüm Platformlar: 1-999-887-853

Paraşüt Verir

PS5/PS4/PS3: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
PC: SKYDIVE
Tüm Platformlar: 1-999-759-3483

Silah ve Cephane hilesi

PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
PC: TOOLUP
Tüm Platformlar: 1-999-866-587

Tanrı modu (beş dakikalık)

PS5/PS4/PS3: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
PC: PAINKILLER
Tüm Platformlar: 1-999-7246-545-537

Özel yeteneği tam doldurma hilesi

PS5/PS4/PS3: X, X, KARE, R1, L1, X, SAĞ, SOL, X
XSX/Xbox One/Xbox 360: A, A, X, RB, LB, A, SAĞ, SOL, A
PC: POWERUP
Tüm Platformlar: 1-999-769-3787

GTA 5 hileleri: Oyununuzu değiştirin

Açık dünyayı ve içindeki yeteneklerinizi değiştirmek için bu GTA 5 hilelerini kullanın!

Hızlı koşma hilesi

PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
PC: CATCHME
Tüm Platformlar: 1-999-2288-463

Hızlı yüzme verir

PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, LB, SAĞ, SAĞ, RT, SOL, LT, SAĞ
PC: GOTGILLS
Tüm Platformlar: 1-999-4684-4557

Yerçekimini değiştirmenizi sağlar

PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
XSX/Xbox One/Xbox360: SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
PC: FLOATER
Tüm Platformlar: 1-999-356-2837

Patlayan yumruklar hilesi (Tekrar hileyi girerek iptal edebilirsiniz)

PS5/PS4/PS3: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
PC: HOTHANDS
Tüm Platformlar: 1-999-4684-2637

Sarhoş modu

PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
PC: LIQUOR
Tüm Platformlar: 1-999-547-861

Ağır çekimde nişan al

PS5/PS4/PS3: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
XSX/Xbox One/Xbox 360: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
PC: DEADEYE
Tüm Platformlar: 1-999-3323-393

Gökyüzünde süzülmenizi sağlar

PS5/PS4/PS3: L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
XSX/Xbox One/Xbox 360: LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
PC: SKYFALL
Tüm Platformlar: 1-999-759-3255

Süper Zıplama verir

PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2
XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT
PC: HOPTOIT
Tüm Platformlar: 1-999-467-8648

Patlayıcı mermi verir

PS5/PS4/PS3: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
PC: HIGHEX
Tüm Platformlar: 1-999-444-439

Yanıcı Mermiler

PS5/PS4/PS3: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
PC: INCENDIARY
Tüm Platformlar: 1-999-462-363-4279

Ağır çekim oyun modu

PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB
PC: SLOWMO
Tüm Platformlar: 1-999-756-966

Hava durumunu değiştirir

PS5/PS4/PS3: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
PC: MAKEITRAIN
Tüm Platformlar: 1-999-625-348-7246

Araçların yol tutuşunu düşürür

PS5/PS4/PS3: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
PC: SNOWDAY
Tüm Platformlar: 1-999-7669-329

GTA 5 hileleri: Araç hileleri

Bu GTA hilelerini kullanarak uçaklar, limuzinler, otomobiller, bisikletler, ne isterseniz elde edin!

Duster uçağı verir

PS5/PS4/PS3: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
PC: FLYSPRAY
Tüm Platformlar: 1-999-3597-7729

Stunt uçağı verir

PS5/PS4/PS3: DAİRE, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
XSX/Xbox One/Xbox 360: B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y
PC: BARNSTORM
Tüm Platformlar: 1-999-227-678-676

Dodo deniz uçağı (Sea Plane mücadelesi sonrası)

PC: EXTINCT
Tüm Platformlar: 1-999-398-4628

Buzzard saldırı helikopteri

PS5/PS4/PS3: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
XSX/Xbox One/Xbox 360: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
PC: BUZZOFF
Tüm Platformlar: 1-999-2899-633

Kraken denizaltı

PC: BUBBLES
Tüm Platformlar: 1-999-282-2537

Duke O’Death otomobil (Duel mücadelesi sonrası)

PC: DEATHCAR
Tüm Platformlar: 1-999-3328-4227

Golf Arabası verir

PS5/PS4/PS3: DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
XSX/Xbox One/Xbox 360: B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
PC: HOLEIN1
Tüm Platformlar: 1-999-4653-461

Limuzin

PS5/PS4/PS3: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
PC: VINEWOOD
Tüm Platformlar: 1-999-8463-9663

Çöp Kamyonu

Ps5/PS4/PS3: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
XSX/Xbox One/Xbox 360: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
PC: TRASHED
Tüm Platformlar: 1-999-8727-433

Comet otomobil

PS5/PS4/PS3: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
XSX/Xbox One/Xbox 360: RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB
PC: COMET
Tüm Platformlar: 1-999-266-38

Rapid GT otomobil

PS5/PS4/PS3: R2, R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
XSX/Xbox One/Xbox 360: RT, RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT
PC: RAPIDGT
Tüm Platformlar: 1-999-727-4348

Sanchez motosiklet

PS5/PS4/PS3: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
PC: OFFROAD
Tüm Platformlar: 1-999-633-7623

PCJ-600 motosiklet

PS5/PS4/PS3: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
XSX/Xbox One/Xbox 360 : RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
PC: ROCKET
Tüm Platformlar: 1-999-762-538

BMX Bisiklet

PS5/PS4/PS3: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
XSX/Xbox One/Xbox 360: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT
PC: BANDIT
Tüm Platformlar: 1-999-226-348

GTA 5 para hilesi var mı?

Ne yazık ki, GTA 5’te para hilesi yok, paranızı eski yöntemlerle kazanmanız gerekecek. Ancak bu makaledeki bazı hileler, banka bakiyenizi hemen şişirmeseler bile para kazanmayı kolaylaştırabilir.

En iyi GTA 5 hilesi nedir?

Kişisel tercihinize bağlı ama bizim favori GTA 5 hilemiz, bir seferde beş dakika boyunca yenilmez olmanızı sağlayan Tanrı modu hilesidir. Ancak bizim için en eğlenceli gta 5 hilesi için patlayan yumruklar hilesi diyebiliriz.

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