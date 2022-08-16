WhatsApp, çevrimiçi durumu gizleyen “gizli modu” başlattı

WhatsApp, çevrimiçi durumunuzu gizleyen yeni bir “gizli mod” üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların, arkadaşlarının veya kişilerinin haberi olmadan uygulamada gezinmesine olanak sağlıyor.

WhatsApp ekibi, “İnsanların WhatsApp’ı gizli modda kullanmak istemesinin birkaç nedeni olabilir: örneğin, bazı kullanıcılar WhatsApp’ı başkaları tarafından fark edilmeden veya kimse tarafından taciz edilmeden kullanmak istiyor” dedi.

WhatsApp Gizlilik modu, Ayarlar’ın “Gizlilik” bölümünde, “Son Görülme” özelliğini diğer kullanıcılardan gizlemenizi sağlayan özelliğin hemen altında etkinleştirilir.

WhatsApp ekibi bu özelliği iOS beta sürümünde kullanıma sundu ancak bunun Android ve masaüstüne de geleceğini iddia ediyor.

WhatsApp ekibi bir blog gönderisinde şunları yazdı: “Ne yazık ki, bu özellik geliştirme aşamasındadır, bu nedenle ne zaman halka açıklanacağı hakkında herhangi bir ayrıntı veremiyoruz.

WhatsApp, geçen ay kullanıcıların Android’den iPhone’a geçerken mesaj geçmişlerini aktarmalarına olanak tanıyan başka bir özelliği daha tanıttı.

Daha önce WhatsApp verilerini yalnızca Apple cihazlardan Google’ın Android platformuna aktarmak mümkündü.