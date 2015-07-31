Windows 10 Temiz Kurulum Windows 10 Format Atma İşlemleri

Windows 10'u yükseltme ile aldınız. Her şey güzel fakat temiz bir kurulum yapmak istiyorsunuz. Eski kalıntıların bilgisayarı yavaşlattığına dair içinizde birisi konuşup duruyor. İşte bu durumdan kurtulmanın yolu.

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Adım 1: Windows 10 Başlat Menüsünden Ayarlar yazın.

Adım 2: Açılan menüde Windows 10 Güncelleştirme ve Güvenlik (windows update, yedekleme, kurtarma) kısmına giriş yapın.

Adım 3: Yine açılan menüde sol kısımda Windows 10 Kurtarma yazan yeri tıklayın.

Dilerseniz bu menüden memnun kalmadığınız Wİndows 10 için Windows 8.1'e geri dönüş yapabilirsiniz.

Adım 4: Kurtarma menüsünde size nasıl bir işlem yapacağınızı soracak. Eğer yedeklerinizi aldıysanız "Her şeyi Kaldır", dosyalarınıza ihtiyacınız varsa "Dosyalarımı sakla" seçimi yapın. Temiz bir kurulum için "Her şeyi Kaldır" seçmelisiniz.

Fabrika ayarlarına geri yükle yaparsanız bilgisayarınızı ilk aldığınız işletim sistemi sürümüne geri yükler. Windows 10' a değil. Laptopunuzda Windows 8 varsa ona geri dönüş yapar.

Adım 5: Son adımda size son bir soru sorulacak.

İlk seçenekte sadece dosyalarımı sil diğerinde ise hard diski tamamen temizle var. Eğer bilgisayarınızı satmayı düşünüyorsanız aşağıdaki seçeneği seçin.

İşleme onay verdikten sonra 10 ile 30 dk arasında bilgisayarınız Windows 10 ile kurulacaktır.

Windows 10 Format Atma İşlemleri bu kadar. Sizde artık profesyonel yardıma ihtiyaç duymadan bilgisayarınızı yeniden kurabileceksiniz.