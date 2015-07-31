Windows 10 Temiz Kurulum Windows 10 Format Atma İşlemleri

Windows 10 Temiz Kurulum Windows 10 Format Atma İşlemleri

Temmuz 31st, 2015 Windows 10 31 comments

Windows 10'u yükseltme ile aldınız. Her şey güzel fakat temiz bir kurulum yapmak istiyorsunuz. Eski kalıntıların bilgisayarı yavaşlattığına dair içinizde birisi konuşup duruyor. İşte bu durumdan kurtulmanın yolu.

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Adım 1: Windows 10 Başlat Menüsünden Ayarlar yazın.

windows-10-format-atma-1

Adım 2: Açılan menüde Windows 10  Güncelleştirme ve Güvenlik (windows update, yedekleme, kurtarma) kısmına giriş yapın.

windows-10-format-atma-3

 

Adım 3: Yine açılan menüde sol kısımda Windows 10  Kurtarma yazan yeri tıklayın.

Dilerseniz bu menüden memnun kalmadığınız Wİndows 10 için Windows 8.1'e geri dönüş yapabilirsiniz.

windows-10-format-atma-4

 

Adım 4: Kurtarma menüsünde size nasıl bir işlem yapacağınızı soracak. Eğer yedeklerinizi aldıysanız "Her şeyi Kaldır", dosyalarınıza ihtiyacınız varsa "Dosyalarımı sakla" seçimi yapın. Temiz bir kurulum için "Her şeyi Kaldır" seçmelisiniz.

Fabrika ayarlarına geri yükle yaparsanız bilgisayarınızı ilk aldığınız işletim sistemi sürümüne geri yükler. Windows 10' a değil. Laptopunuzda Windows 8 varsa ona geri dönüş yapar.

windows-10-format-atma

 

Adım 5: Son adımda size son bir soru sorulacak. 

İlk seçenekte sadece dosyalarımı sil diğerinde ise hard diski tamamen temizle var. Eğer bilgisayarınızı satmayı düşünüyorsanız aşağıdaki seçeneği seçin.

İşleme onay verdikten sonra 10 ile 30 dk arasında bilgisayarınız Windows 10  ile kurulacaktır.

Windows 10 Format Atma İşlemleri bu kadar. Sizde artık profesyonel yardıma ihtiyaç duymadan bilgisayarınızı yeniden kurabileceksiniz.

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31 yorum

  1. Mikail
    28 Ağustos 2016 at 14:11 Reply

    Iyi gunler bilgisayarim compaq fabrika ayarlarîna dondurmek icin gerekli isleri yapiyorum sonra kapanip aciliyor sonra istediginiz dilde clavye yi secininiz diyor fakat secemiyorum ekrana flahs ok gelmiyor acaba ne yapmam gerekir tesekkurler

    1. PetaBayt
      28 Ağustos 2016 at 16:57 Reply

      Usb olduğu için göremeyebilir, farklı bir yere takip deneyin.

  2. ahmet
    30 Ağustos 2016 at 16:25 Reply

    merhaba windows 10 kullanıyorum son zamanlarda resim,müzik,video açarken takılma kapanma meydana geliyor. sadece net te sıkıntısız geziyorum. farklı farklı uyarılar ile mavi ekrana düşüp kapanıp açılıyor. sizce neden olabilir

    1. PetaBayt
      30 Ağustos 2016 at 17:54 Reply

      Virüs tarama, sıcaklık durumu, hdd sağlığı ve toz durumunu kontrol edin

  3. ahmet esat
    31 Ağustos 2016 at 21:18 Reply

    Abi ben dosyaları silme dedim bilgisayar şşşsu anda kullanılamıyor

    1. PetaBayt
      31 Ağustos 2016 at 21:19 Reply

      Dosyalar lazım değilse her şeyi silerek yap

  4. ahmet esat
    01 Eylül 2016 at 12:43 Reply

    Yapılmıyor bilgisayar kilitlendi

  5. ahmet esat
    01 Eylül 2016 at 12:48 Reply

    Facebook adresini verde resmini gönderim

  6. Ahmet esad
    08 Eylül 2016 at 20:42 Reply

    Sadece bıos menüsünü açabiliyorum

    1. PetaBayt
      08 Eylül 2016 at 21:46 Reply

      Buradan destek almanız zor. Siz yine de sorununuzu detaylıca yazın. Parça parça yorum göndermeyin.

  7. Oğuzhan
    10 Eylül 2016 at 13:01 Reply

    Benim bilgisayarım virusten dolayı kötü oldu sıfırlamak istedim 2 kere denedim ikisinde de hata verdi şimdi basıyorum güç düğmesine HP logosu çıkıyor yeniden başlıyo cihaz bios tan yapabileceğim bişey varsa yardımcı olurmusunuz 😊

    1. PetaBayt
      10 Eylül 2016 at 13:19 Reply

      laptoplarin recovery sistemi vardir. model neydi?

  8. Mustafa
    17 Eylül 2016 at 23:53 Reply

    Merhaba aynı şekilde işlemeri yaptım işlem bittikten sonra yeniden başlat diyor tıkladıgımda başlatıyor ama yine aynı şeçenek çıkıyor işlem olmadı yardımcı olursan sevinirim

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2016 at 00:02 Reply

      Merhaba,

      Hangi seçenek çıkıyor detay vermelisiniz.

  9. Mustafa
    18 Eylül 2016 at 00:03 Reply

    Yeniden başlat ve diger şeçenekler

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2016 at 00:09 Reply

      Yeterli bilgi sağlayamıyorsunuz, sorarak öğrenmeye çalışalım. Baştan tekrar kurmayı denediniz mi?

  10. Mustafa
    18 Eylül 2016 at 00:14 Reply

    Şöyle belirttim ben sıfırlama işlemini yaptım bilgisayrı yeniden başlatmam gerektigini belirt ben her yeniden başlata tıkladım da bilgisayar kapanıp açılıyor ama onarım hatalı diyor tekrar dan yeniden başlat yada diger seçenekler fiye sekmeler çıkıyor pc hiç açılmıyor

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2016 at 00:16 Reply

      Tamam, sistem onarım yapamıyor. Sıfırlama yapacaksınız ama içerikler silinir. Ayrıca bu işlem temiz kuruluma çekmek için anlatıldı. Sizin ki zaten sorunluydu sanırım? Hard disk arızası da olma ihtimali var.

  11. Mustafa
    18 Eylül 2016 at 00:18 Reply

    İlk defa denedim sıfırlama olarak yaptım şimdi yeniden deniyorum yapmadan önce agır açılıyodu sonradan kendine geliyodu hard disk sıkıntımı var acaba

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2016 at 00:29 Reply

      Mekanik hdd kullanıyorsanız, sorunlu ise ses çıkartır.

  12. Mustafa
    18 Eylül 2016 at 00:38 Reply

    Baya rahatsız ettim kusura bakma ama dizüstü herhangi bi ses sıkıntısı yoktu yada ısınma gibi sadece başlarken yavaştı daha sonradan hızlanıyorsu şuan için tekrar dan sıfırlama işlemini yapaıyosum inşallah bi sıkıntı olmaz

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2016 at 00:40 Reply

      Sorun değil. Hdd de bir sorun yoksa format zarar vermez. Sıkıntısız kurulur umarım.

  13. Mustafa
    18 Eylül 2016 at 13:27 Reply

    Tekrardan aynı hatayı veriyor bilgisayarınız düzgün başalarılamadı yeniden başlatın diyor

  14. Murat
    18 Eylül 2016 at 19:09 Reply

    Aynı yolu denedim. %33 gelene kadar 1 – 1,5 saat sürdü tahmini. Sonra ışık hızı gibi birden %100 oldu ve hata verdi. Tekrar denemek yönlendirme çıktı ama ben üşendiğimden kalsın dedim ve iptal tuşuna bastım. Sonra bilg. Kapandı ve açıldı karşıma şu yazı çıktı.

    An operating system wasn’t found. Try disconnecting any drives that don’t contain an operating system.
    Press Ctrl – Alt – Del to restart

    Başlatma ile ilgili sürücü hatası veriyor. Ne yaptıysam olmadı. Konu ile ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.

    1. PetaBayt
      18 Eylül 2016 at 22:48 Reply

      Kurulum işlemi başladığında hdd yi görüyor fakat yeniden başlattığında seçili 1. diskiniz kurulacak hdd olmadığı için hata veriyor. Bios üzerinden birinci diski ayarlamanız gerekiyor. Usb bellek veya sistemde takılı cd varsa bu sebepten de yapabilir.

  15. Hüseyin
    23 Eylül 2016 at 19:05 Reply

    merhaba arkadaşlar benim pc de windows 10 yüklü virüs olduğu için pc ye format atmak istiyorum pc nin format atma cd sini taktım ama bios tan ayarlayamıyorum 1 ci sıraya cd dvd seçeneğini yaptım ama olmadı yenden başlattıgımda okumadan devam ediyor bana biri yardımcı ola bilirmi ?

    1. PetaBayt
      23 Eylül 2016 at 20:07 Reply

      Okumadan devam ediyorsa doğru boot seçilememiş olabilir. Bazen iki farklı cd rom seçeneği olabiliyor. Ayrıca Cd veya cd rom un çalıştığından emin miyiz? Son olarak Windows 10’a nasıl sahip oldunuz. Genelde USB veya yükseltme ile sahip olundu. Cd li mi satın aldınız?

  16. yunus gül
    26 Eylül 2016 at 09:48 Reply

    bilgisayarı sıfırla desem acaba d’ye yedeklediğim bilgiler de silinir mi? bilgisi olan cevap verirse sevinirim.

    1. PetaBayt
      26 Eylül 2016 at 11:51 Reply

      Normalde silinmez, fabrika çıkışı bir markanın recovery si ise silebilir. Windows 10 recovery silmez.

  17. muhammer
    14 Kasım 2016 at 16:25 Reply

    arkadaşım ev pc de orjinal win 7 den win 10 pro ya geçildi. ama çocuk c sürücüsü d sürücüsü karma karışık halde olduğundan ayarlar bölümünden kurtarma kısmından her şeyi sil dedim başladı yaklaşık 1,buçuk saat sürdü kurulum bitti baktım oyunlar silinmiş tarayıcı ve ayarlar sıfırlanmış ama tüm oyun dll ler d sürücüsü hatta açılış parolarım dahi aynı temiz kurulum yapamayacakmıyım? acil!

  18. Selin
    23 Ocak 2017 at 17:40 Reply

    Merhaba benim bilgisayarım casper windows 8 di format attırdım windows 10 oldu ama ekranda kisilestirme cikiyo ve kapaniyo yanit verirseniz sevinirim tesekkurler

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