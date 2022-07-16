iPhone İOS 16 da Hızlı Not Nasıl Etkinleştirilir ve Kullanılır

Geçen yıl Apple iPadOS 15 duyurusunda, Quick Note‘u en iyi yeni özelliklerden biri olarak listeledi. Bu işlev, Notes uygulamasını açmadan akıllı telefonunuzda not almaya başlamanızı sağladığı için çok pratiktir. iPad kullanıcıları, istedikleri yerde not almalarına izin verdiği için Quick Note’a hayran kaldı. Apple nihayet bu özelliği iOS 16 ile iPhone’a ekledi.

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Apple iOS 16’yı piyasaya sürülmesiyle, iPhone’da hızlandırılmış ve basit bir not alma süreci sunmak için bu üretkenlik odaklı özelliği geliştirdi. iOS 16 yüklüyse ve denemek istiyorsanız iPhone’da Quick Note’u nasıl etkinleştirip kullanacağınıza bakalım.

iPhone’da Hızlı Notu Etkinleştirme ve Kontrol Merkezine Ekleme

Kontrol Merkezi’ne Hızlı Notlar ekleyerek, iPhone’unuzdaki herhangi bir yerden kolayca erişebilirsiniz.

iPhone’unuzda “Ayarlar” sayfasını açın.

Şimdi “Kontrol Merkezi” ne dokunun.

“Diğer Kontroller” altında “Hızlı Not” u bulun ve yanındaki yeşil “+” düğmesine basın. Kontrol merkezinde şimdi Hızlı Not simgesini göreceksiniz.

iPhone Kontrol Merkezi’ne Hızlı Not simgesini başarılı bir şekilde eklemiş oldunuz. Şimdi iPhone’da Quick Note’un nasıl kullanılacağına bakalım.

iPhone iOS 16’da Hızlı Not nasıl kullanılır

iPhone’unuzda “Kontrol Merkezi”ni açın.

Şimdi “Hızlı Not” simgesine dokunun.

Notlarınızı yazın ve sağ üst köşedeki “Kaydet”i basın.

Bir Web Sitesi Bağlantısını Kaydetmek için iPhone’da Hızlı Not Nasıl Kullanılır

İnternete erişmek için Safari veya Chrome gibi bir web tarayıcısı kullanırken, URL’leri doğrudan tarayıcıdan Hızlı Not’a ekleyebilirsiniz. Alttaki şekilde yapılabilir:

Safari tarayıcısında bir web sayfası açın ve alttaki paylaş simgesini tıklayın.

“Hızlı Nota Ekle” seçeneğine tıklayın.

Şimdi bağlantıyı yapıştırın ve “Kaydet”e dokunun.

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Not: Paylaş düğmesinin konumu tarayıcıya göre değişir ve diğer tarayıcılarda “Hızlı Nota Ekle” yerine “Yeni Hızlı Not” yazacaktır.

Hızlı Not’u kullanarak Metinleri Kaydetme

Makale bağlantısının tamamını değil, yalnızca web sayfası metninin bir bölümünü eklemek istiyorsanız, aşağıdaki yönergeleri uygulayınız:

İçeriği paylaşmak istediğiniz web sitesine gidin.

Dokunup basılı tutarak seçme aracıyla istediğiniz metni seçin.

Ardından “> sembolüne” dokunarak “Yeni Hızlı Not”u seçin.

Şimdi bir not ekleyebilir (isteğe bağlı) ve sağ üst köşedeki “Kaydet”e dokunarak bitirebilirsiniz.

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Sesli Notlar Uygulaması ile Hızlı Not Oluşturma

Sesli Notlar uygulamasının Hızlı Notlar oluşturması da çok işinize yarayabilir.

iPhone’unuzda Sesli Notlar uygulamasını başlatın.

Kaydın yanındaki üç noktalı simgeye dokunarak seçin.

Şimdi, bir şey yazmak için Yeni Hızlı Not düğmesine basın. Bitirdiğinizde Kaydet’e dokunun.

Herhangi bir Uygulamadan Hızlı Not oluşturun.

Apple, iPhone’unuzda herhangi bir yerde Hızlı Not oluşturabileceğiniz iddia ettiklerinde aslında bunu kastetmişti. Hızlı Not URL’lerini veya App Store’dan indirdiğiniz uygulamaları gönderebilirsiniz. Basitçe Paylaş’a dokunun ve ardından Hızlı Nota Ekle’yi seçin. Bu seçeneğe yalnızca bazı uygulamalarda Paylaş’ı seçtikten sonra erişebilirsiniz.

Paylaşım sayfasına dahil edildiğinden Quick Note’a erişmek için desteklenen herhangi bir uygulamayı kullanabilirsiniz. URL’yi, resmi veya metni seçtikten sonra paylaşım sembolüne basın ve ardından “Yeni Hızlı Nota Ekle”yi seçin.

iPhone’daki Tüm Hızlı Notlara Erişin ve Görüntüleyin

iPhone’unuzda Apple Notes uygulamasını başlatın.

Tüm hızlı notlarınızı görüntülemek için Hızlı Notlar klasörünüzü tıklayın.

Umarım bu yazımızı Hızlı Notlar oluşturma ve kullanma konusunda faydalı bulmuşsunuzdur. Apple Hızlı Notlar uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone’da iPadOS’tan başka hangi özellikleri görmek istersiniz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.