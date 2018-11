LG teknolojisiyle evler daha akıllı

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle akıllı cihazların popülaritesi ve kullanım alanı arttırıyor. İnovatif vizyonuyla tüketicilerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan LG Electronics, (LG) yakın gelecekte akıllı cihazların hayatları kolaylaştıracağı öngörüsüyle yapay zeka odaklı ürün ve teknolojilerini her geçen gün ileri taşıyor. Hayata geçirdiği yapay zeka odaklı teknolojilerle günlük yaşamın bir parçası haline gelen cihazların, sadece birer makine değil, aynı zamanda birbirleriyle interaktif ilişki kuran bir ekosistem oluşturmasını amaçlayan LG, kullanıcıların hayatlarına 360 derecelik bir değişim sunuyor. LG’nin yapay zeka stratejisi mutfaktan, ev konforuna; mobiliteden eğlenceye hayatın her alanında kullanıcılara faydalar sunuyor.

Mutfakta akıllı teknolojiler zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor

LG akıllı teknolojileri günlük yaşamlara entegre ederek, kullanıcılara daha rahat akıllı ev deneyimleri sunuyor. LG InstaView Door-in-Door ™ buzdolabı, Smart ThinQ™'yu desteklerken, böylece kullanıcılar mobil uygulamaları aracılığıyla buzdolabını uzaktan kontrol edebiliyor.

Buna ek olarak, yiyecekleri daha uzun süre taze tutacağına olan güveni pekiştiren yenilikçi teknolojilere sahip LG InstaView Door-in-Door™ buzdolabında bulunan ‘tıklama’ özelliği kullanıcıların buzdolabının içini kapıyı açmadan görmelerini sağlıyor. Bunun yanı sıra, geniş Door-in-Door ™ bölmesi tüketicilerin hızlıca erişmek istedikleri aperatif ve içecekleri kolayca saklamalarına olanak tanırken, aynı zamanda soğuk hava kaybını önemli ölçüde azaltıp, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

LG akıllı klimaları, pek çok yeniliği bünyesinde barındırıyor

Çevre hassasiyetinin yanı sıra pek çok inovatif özelliğe de sahip yeni nesil LG klimalarında bulunan Akıllı Tanıma Sistemi, kullanıcıya kurulum, sorun çözme ve diğer bilgileri akıllı telefon üzerinden rahatça kontrol etme imkanı sağlarken, kullanıcılar, klimalarda bulunan Gömülü Wi-Fi özelliği ile de klimalarını Android ya da iOS tabanlı akıllı cihazlarla kontrol edebiliyor.

Akıllı teşhis koyma özelliğine sahip klimalar bir sorun yaşandığında klima sorununun nerden kaynaklandığını ve servis çağrılıp çağrılmaması gerektiğini kullanıcılara söylüyor. Bu da klimalardaki büyük hasarların önüne geçiyor. ThinQ klimalar ayrıca, kullanıcılarının alışkanlıklarını zaman içerisinde öğrenerek, evin ısısını kullanıcının genellikle tercih ettiği seviyeye getirebiliyor.

LG G7ThinQ, yapay zeka entegrasyonu ile çok daha kullanışlı

Günümüzde ellerimizden düşmeyen akıllı telefonlarda da yapay zekayı odağına alan LG, kullanıcıların dünya çapında akıllı teknolojinin tüm fonksiyonlarına zahmetsizce ulaşmasını sağlıyor. LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu LG G7ThinQ en yeni yapay zeka ve bilgisayar öngörülerini kullanarak arama yapmanın yolu olan Google Lens özelliklerine sahip olan ilk cihazlardan biri. Telefonun yapay zeka işlevlerini başlatan bir tuşa da sahip olan LG G7ThinQ’te bir dokunuşla Google Asistan’a bağlanmak ve bu tuşa basılı tutarak Google ile konuşmak mümkün. LG G7ThinQ iki hızlı dokunuşla ise Google Lens'i başlatıyor. Ayrıca Google Asistan'a yönelik LG müşteri komutlarının artırıldığı LG G7ThinQ’de kullanıcılar yalnızca sesleriyle bile daha fazla şey yapabiliyorlar.

ThinQ hayatın her alanında!

LG OLED ve LG SUPER UHD televizyonlarında da LG ThinQ’nun yenilikçi teknolojileri ön plana çıkıyor. LG'nin yapay zeka teknolojisine sahip televizyonları, bir kullanıcının komutuna göre Oyun Modu'na veya Spor Modu’na otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Örneğin genellikle oyun oynayan ve maç izleyen bir tüketiciye bu kapsamda içerikler sunabiliyor.

LG ThinQ özellikli LG OLED ve LG SUPER UHD televizyonları içindeki yenilikçi teknolojilerle yüksek çözünürlükte ve kalitede bir izleme deneyimi vadediyor.

LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde de Google Asistan özelliği bulunuyor!

LG'nin Meridian ile iş birliği ile hayata geçirdiği LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde yüksek kaliteli ses, hassas vokal tanımı ve doğru bas sesleri sunuluyor. Bunun yanı sıra stüdyoda kaydedilen sesler de aslına uygun bir şekilde çoğaltılabiliyor. LG XBOOM AI ThinQ hoparlörlerde ayrıca (WK7 ve model WK9 modelleri) kullanıcının yalnızca bir sesle işlerini halletmesine yardımcı olmak için Google Asistan özelliği bulunuyor. Google Asistan bağlantısı ile diğer uyumlu akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyor. Şuan için yalnızca İngilizce olarak desteklenen Google Asistan’ın önümüzdeki dönemlerde Türkçeye de uyarlanması bekleniyor.