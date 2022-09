PlayStation Plus eylül ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Her ay ücretsiz oyunlarını duyuran Sony, PlayStation Plus için eylül ayı listesini duyurdu. Merakla beklenen Essential, Extra ve Deluxe aboneleri için sunulan oyunlar oyun severleri mutlu edecek. Essential abonelerine NFT Heat olmak üzere üç oyun veriliyor. Extra ve Deluxe’ta ise Deathloop, Assassin’s Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi efsane oyunlar yer alıyor.

Bildiğiniz üzere Sony, PS Plus sistemini rakibi, Microsoft’un oyun hizmeti Xbox Game Pass alternatifi olarak geliştirmişti. PS Plus tarafında oyun kütüphanesi her geçen gün genişlerken, gelecek ay PS Plus Essential tarafında Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus yolda.

PlayStation Plus Essential Eylül oyunları

Need for Speed Heat (PS4)

Need for Speed Heat, 2019 yılında Ghost Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan bir sokak yarışı video oyunudur. Oyun, Need for Speed serisinin 24. oyunu olup Kasım 2019 tarihinde Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürüldü.

Toem (PS5)

Elle çizilmiş bu macera oyununda hoş bir keşif gezisine çık ve fotoğraf gözünü kullanarak büyülü TOEM’in gizemlerini açığa çıkar. Tuhaf karakterlerle sohbet et, güzel fotoğraflar çekerek onların sorunlarını çöz ve rahatlatıcı bir ortamda macerana devam et.

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Granblue Fantasy, 2014’te akıllı telefonlar için bir tarayıcı oyunu olarak piyasaya sürülmesinden bu yana milyonların kalbine yükseldi ve Mart 2020’de altıncı doğum gününü kutlayacak. Cygames’in yüksek kaliteli sanatı, büyüleyici ses tasarımı ve sürekli genişleyen bir oyun sistemine sahip. Granblue Fantasy yıllar boyunca hayranlarını cezbetmeye devam etti.

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

PlayStation Plus Deluxe tarafında ise 20 Eylül’de yeni bir güncelleme yapılarak şu oyunlar kütüphaneye eklenecek:

PlayStation Plus Deluxe Eylül oyunları

Bentley’s Hackpack (PS3)

Kingdom of Paradise (PSP)

Sly Cooper: Thieves In Time (PS3)

Syphon Filter 2 (PS1)

The Sly Collection (PS3)

Toy Story 3 (PSP)