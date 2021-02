GeForce NOW’a Outriders Demosu Dahil 12 Oyun Geliyor

Bu hafta GFN Perşembe gününde Outriders demosuyla birlikte GeForce NOW oyuncuları Enoch gezegenini keşfe çıkacaklar. Ayrıca NVIDIA bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 11 yeni oyunun da eklendiğini duyurdu.

Bulletstorm, Gears of War Judgment ve Painkiller oyunlarını piyasaya süren People Can Fly stüdyosu, oyuncuları yepyeni bir oyun deneyimini yaşamaya hazırlıyor. Outriders, acımasız güçlere, yoğun aksiyona ve derin RPG mekaniklerine sahip tek başına veya eşli olarak oynanabilen bir RPG nişancı oyunudur ve karanlık bir bilim kurgu dünyasında geçen ilgi çekici bir hikayeye sahiptir. İster tek başına ister diğer iki kişiyle oynanabilen oyun, meydan okumayı doğru seviyede tutmak için bir oturumda kaç oyuncunun olduğunu hesaba katarak dengeyi dinamik olarak ayarlar.

Oyunun demosunda keşfedilecek bir sürü içerik de var. Ana hikayenin ötesinde, oyuncular dört adet görevi keşfedebilirler. Demodaki tüm ilerlemeler, Nisan ayında oyun piyasaya sürüldüğünde otomatik olarak kaydedilmiş olacak.

GeForce NOW üyeleri, oyunu desteklenen herhangi bir cihazda (PC, Mac, Chromebook, iOS, Android veya Android TV) oynayabilir. Çapraz platform ile üyeler, arkadaşlarının hangi platformda oynadığına bakılmaksızın Enoch gezegenindeki arkadaşlarına katılabilir. NVIDIA GeForce NOW’daki çoğu günlük ve güncel sürüm gibi, Outriders demosunun da Steam’de yayınlanmasından birkaç saat sonra yayınlanmayı planlıyor.

Bu hafta GFN Perşembe güncellemelerinde toplamda 12 oyun yer alıyor. Curse of the Dead Gods, Old School RuneScape ve Rogue Heroes: Ruins of Tasos gibi yeni oyun lansmanlarıyla birlikte tam liste aşağıda bulunabilir:

Art of Rally (Steam ve Epic Games Store)

Curse of the Dead Gods (Steam)

Eve Online (Steam)

Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk (Steam)

Might & Magic Heroes VII (Steam)

Observer System Redux (Steam)

Old School RuneScape (Steam)

Outriders demo (Steam)

Project Highrise (Steam)

Rogue Heroes: Ruins of Tasos (Steam)

System Shock demo (Steam)

Tank Mechanic Simulator (Steam)