En iyi Android Telefonlar Eylül 2017

Android mobil sektörün üstünde hakimiyet kurmaya başlayınca en iyi Android telefonu seçmek ile en iyi akıllı telefonu seçmek arasında fark kalmadı. Fakat Androdi telefon markaları arasında rekabet çok şiddetli geçiyor.

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Üstün tasarım özellikleri ile şık cihazların havada uçuştuğu şu günlerde şaşırtıcı telefonlar artmaya başladı. Teknoloji konusunda rekbaet eden firmalar fiyat konusunda da aynı çizgi üstünde gidiyorlar.

Ancak iş özellik listelerine geldiğinde seçim yapmak biraz daha kolaylaşabiliyor. Tekno markete uğradığınızda, bütün telefonlar size özellik olarak aynı geliorsa lsitemizi inceleyin. Yeni bir telefon almadan önce işinize çok yarayacak bilgiler vereceğiz.

ÇOK YAKINDA: LG V30

V30, en büyük rakibi Samsung'un karşısına çıkıyor. 2 ekranlı LG V20'nin halefi olan bu cihaz şık tasarımı ve özellikleri ile dikkat çekiyor. İkinci ekran gereksizlii artık yok. Bunun yerine Plastik OLED yani POLED ekranla geliyor. Çeröevesiz neredeyse 6 inçlik bir ekranı bulunuyor. İkinci ekran yerine ise yüzen bir ekran bulunuyor. Yani ikinci ekran sanallaştı.

Donanım özellikleri açısından LG V30, 2017 yılında bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz her şeye sahip. 64GB depolama,3300mAh pil, IP68 sertifikasına sahip cihaz su ve toz geçirmez özelliğine sahip. 4GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 835 işlemci kullanan telefon Af / 1.9 diyafram ile 13 MP'lik bir sensörle birlikte 16MP ve f / 1.6 diyafram açıklığı olan ilk telefon. Çift arka kamerası plastik yerine Crystal Clear Lens kullanıyor. Daha gerçekçi ve temiz fotoğrafların çekilmesini sağlayacağı düşünülüyor. Ön kamera ise 5MP. Video çekerken çekim esnasında her hangi bir noktayı zoom yapabilme özelliği de mevcut. Telefonda özel Cine Video yazılımı da bulunuyor.

Audiophiles, B & O Play tarafından ayarlanmış Hi-Fi Quad DAC desteği sayesinde vloggerlar için özel bir telefon diyebiliriz.

LG V30 Özellikleri

6 inç P-OLED FullVision ekran 2,880 x 1,440 çözünürlük, 538 ppi

Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci

4 GB RAM

64 (V30) / 128 (V30 Plus) GB yerleşik depolama, 2 GB'a kadar microSD genişleme

Çift Kamera 16 ve 13 MP, 5 MP ön kamera

Çıkarılabilir olmayan 3.300 mAh pil

Android 7.1.2 Nougat

151.7 x 75.4 x 7.3 mm, 158 g

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SAMSUNG GALAXY NOTE 8

Tartışmalı geçen 2016 yılı sonrasında merakla beklenen yeni Note serisi nihayet geldi. Üstün özellikleri, çarpıcı tasarım ve yeni bir çift kamera ile yeni sahiplerini ön siparişte bekliyor. Galaxy Note 8 şu an için satın alabileceğiniz en iyi Android telefon.

Note 8 en boy oranı 18:9 ve 6.3 inç ekranında çerçeve bulunmuyor. Quad HD ekranındaki sonsuz ekran yakışıklı bir görünüm sunuyor. Belki bazı insanlar için büyük ama Note severler için bu hiç bir zaman sorun olmadı. Çoklu pencerede iki uygulamayı aynı anda açmanızı sağlayan bir ekranı bulunur. Kullanıcıları tatmin edecek güncel bir S-PEN'de bulunuyor.

Çift kamerası inanılmaz iyi sonuçlar veriyor. Resim kalitesi Galaxy S8 ve S8 Plus ayarında diyebiliriz. OIS bulunan 12MP sensörü her harekette net fotoğraflar çekebiliyor.

Evet mükemmel telefona henüz ulaşamadık. Parmak izi tarayıcısı sinir bozucu bir yere konumlandırılmış. Asıl sinir bozucu olan şey ise fiyatı. Telefon yurt dışında bile çok pahalı olarak nitelendiriliyor. 5000 TL satış fiyatı ile piyasaya giren cihaz şimdilik Gear S3 saat veya SAMSUNGWA'dan işinize yaramayan bir çekle geliyor.

Note 8 Özellikleri

6.3-inç Süper AMOLED Sonsuz ekran, 2960 x 1440 çözünürlük, 521 ppi

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 veya 8 çekirdekli Samsung Exynos 8895 işlemci (bölgeye bağlı olarak)

6 GB RAM

64/128/256 GB yerleşik depolama, 256GB'a kadar microSD desteği

Çift 12 MP arka kameralar, 8 MP ön kamera

Çıkarılabilir olmayan 3.300 mAh pil

Android 7.1.1 Nougat

162.5 x 74.8 x 8.6 mm, 195 g

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SAMSUNG GALAXY S8 VE S8 PLUS

Galaxy S7 ve S7 Edge ile başarılı bir sene geçiren Smasung, Note7 ile bu çizgiyi değiştirip karına kar eklemeyi planlıyordu. Ne yazık ki pil sorunları yaşayan cihaz piyasadan toplatıldı. Bu olaylardan sonra Samsung yeni serileri Galaxy S8 ve S8 Plus serisini tanıttı. 18.5:9 en boy oranına sahip telefonlar sonsuz ekranı en iyi kullanan cihazlar oldu. Şirket fiziksel ana menü diğmesini kaldırdı ve parmak izi sensörlerini arka kısıma taşıdı. Ayrıca telefonu bilgisayar olarka kullanabilme özelliği de geldi.

Samsung Galaxy S8 Özellikleri

2960 x 1440 çözünürlüklü 5,8 inç Süper AMOLED Sonsuzluk ekran, 570 ppi

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 veya 8 çekirdekli Samsung Exynos 8895 işlemci (bölgeye bağlı olarak)

4 GB RAM

64 GB yerleşik depolama, 256 GB'a kadar microSD desteği

12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

Çıkarılabilir olmayan 3.000 mAh pil

Android 7.0 Nugası

148.9 x 68.1 x 8 mm, 155 g

Samsung Galaxy S8 Plus Özellikleri

6.2 inç 2960 x 1440 çözünürlük, 529 ppi ile Süper AMOLED ekran

8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 veya 8 çekirdekli Samsung Exynos 8895 işlemci (bölgeye bağlı olarak)

4 GB RAM

64 GB yerleşik depolama, 256 GB'a kadar microSD desteği

12 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

Çıkarılabilir olmayan 3.000 mAh pil

Android 7.0 Nougat

159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173 g

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HTC U11

HTC 10, 2016 yılının en iyi Android telefonlarından birisiydi. Tayvanlı firmanın rutin tasarım anlayışına sahipti. Fakat bu şirketin ibresini yukarı taşıyamadı. Bu sene ise HTV I11 modeli ile karşımıza çıktı.

Göz alıcı, parlak tasarımı ve iyi bir pil ömrü vaat eden cihaz performans açısından Galaxy S8 ile yarışıyor. DxOMark'a göre piyasadaki en iyi akıllı telefonlardan birisi.

U11'in dikkat çekici özelliği, HTC'nin Edge Sense. Telefonun kenarlarına bastırdığınızda tepki veriyor. Basınca duyarlı olan bu cihaz kısayoılları ve kamerayı bu şekilde aktif edebiliyor. Enteresan mı evet, çok gerekli mi? Mutlaka seveni olacaktır.

Bu telefona 3000 TL vermeden önce bilmeniz gereken şey ise 3.5mm kulaklık girişi olmadığıdır. Yanınızda bluetooth kulaklıkya da çevirici taşımanız gerekiyor.

HTC U11 Özellikleri

5.5 inç IPS LCD ekran, 2560 x 1440 çözünürlük, 534 ppi

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

4/6 GB RAM

64/128 GB yerleşik depolama, 256 GB'a kadar microSD desteği

12 MP arka kamera, 16 MP ön kamera

3000 mAh pil

Android 7.1.1 Nougat

153.9 x 75.9 x 7.9 mm, 169 g

HTC U11 Hakkında daha fazla içerik

HTC U11 Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus 5

OnePlus 5, OnePlus'ın sunduğu en son amiral gemisi akıllı telefonudur. Üst düzeu özelliklere sahiptir. Güçlü performans ve hızlı bir yazılım bulunan bu telefon ülkemizde ithalatçı garantisi altında satılmasına rağmen listemize ekledik.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 8GB RAM, 16 / 20 MP kameralara sahip. Android 7.1.1 kullanan cihazın üstünde OxygenOS'un çok daha rafine edilmiş bir versiyonu var. Pil performansı bir günü çıkarıyor.

MicroSD kart desteği bulunmaması önemli bir eksik olsa da fiyatı rakiplerine göre oldukça iyi. 6 Eylül 2017 2400 TL satış fiyatı bulunuyor.

OnePlus 5 Özellikleri

1920 x 1080 çözünürlüğe sahip 5.5 inç Optik AMOLED ekran, 401 ppi

Qualcomm Snapdragon 835 mobil platform

6/8 GB RAM

64/128 GB yerleşik depolama, microSD genişletme yok

Çift 16 ve 20 MP arka kameralar, 16 MP ön kamera

Çıkarılabilir olmayan 3.300 mAh pil

Android 7.1.1 Nougat

154.2 x 74.1 x 7.25 mm, 153 g

OnePlus 5 Hakkında daha fazla içerik

OnePlus 5 Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Sonuç olarak telefonların performansı aynı kapasitede. Farklı kılan özellikleri ve fiyatına bakarak alacağınız telefonu seçmek size kalmış durumda.

Sizce 2017 Eylül ayının en iyi Android telefonu hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.